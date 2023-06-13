Ларссон выкуплен «Копенгагеном» у «Шальке». В Германии экс-форвард «Спартака» не забил

Йордан Ларссон продолжит выступать за «Копенгаген» на постоянной основе.

Форвард выкуплен датчанами у «Шальке» после того, как за полгода в аренде отметился 6 голами. С ним заключен контракт на 4 года.

Экс-игрок «Спартака» не забил ни одного гола за 12 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fck.dk

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