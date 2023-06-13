Ларссон выкуплен «Копенгагеном» у «Шальке». В Германии экс-форвард «Спартака» не забил

Теги Спартак Шальке бундеслига Германия высшая лига Дания Копенгаген трансферы Д2 Германия Йордан Ларссон Футбол

Йордан Ларссон продолжит выступать за «Копенгаген» на постоянной основе.

Форвард выкуплен датчанами у «Шальке» после того, как за полгода в аренде отметился 6 голами. С ним заключен контракт на 4 года.

Экс-игрок «Спартака» не забил ни одного гола за 12 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fck.dk

Год Ларссона после «Спартака»: поиграл в четырех клубах, редко забивал, взбесил боссов «Шальке» и фанов АИКа

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14 комментариев

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Kirils Pivovarovs
Пусть и там ни хера не забьет! С разочарованием Копен!
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Павел Ермаков
Пошел по рукам...
+7
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Роман Буянов
Ответ Lose Maker
А потом удивляемся почему к русским отношение хуже, чем к цаганям тем же…
Это только у тебя в больной голове
+8
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Three Days Grace
пришел в тонувшую команду Кононова, затем выдал великолепный сезон при Тедеско и провалился (как и вся команда) при Витории. Еще по ходу этого провального сезона родился сын и началось то самое...логично, что он действовал в своих интересах, в интересах семьи. Неоднозначный персонаж, но ненависти к нему не испытываю и желаю удачи
+9
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Ильдар Фарукшин
Никогда бывшим игрокам плохо не желал. Но тут персона говницо
+3
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wolkov
сдулся цыганёнок, бог не антошка, как говорится
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Бухгалтер2021
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батя был круче а этот пустышка
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Александр Шашков
Очень радостная новость, желаю ему такой же игры как и в шальке, кидало
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гилберт
В Дании забил.
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