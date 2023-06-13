Директор «Родины» Зинин о проигрыше в стыках «Пари НН»: «Будем ставить задачу в следующем сезоне и решать ее»
Алексей Зинин заявил, что «Родина» поборется за выход в Мир РПЛ в следующем сезоне.
На прошлой неделе по сумме стыковых матчей с «Пари НН» московский клуб проиграл 2:3 (0:3, 2:0).
«Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей, а команда у нас качественная. В следующем сезоне будем ставить задачу и ее решать.
В первом матче мы существенно выиграли и по владению мячом, и по проценту выигранных единоборств. Думаю, и в ответном матче было так же.
Жалко, что во втором тайме судья очень много стопорил игру. Я говорю не про одну команду. Было много необязательных остановок. Хотелось бы, чтобы давали играть в футбол и бороться.
Команда у нас добротная, мы на нее рассчитывали и рассчитываем. Едем домой с чувством досады», — сказал спортивный директор «Родины».
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