Директор «Родины» Зинин о проигрыше в стыках «Пари НН»: «Будем ставить задачу в следующем сезоне и решать ее»

Алексей Зинин заявил, что «Родина» поборется за выход в Мир РПЛ в следующем сезоне.

На прошлой неделе по сумме стыковых матчей с « » московский клуб проиграл 2:3 (0:3, 2:0).

«Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей, а команда у нас качественная. В следующем сезоне будем ставить задачу и ее решать.

В первом матче мы существенно выиграли и по владению мячом, и по проценту выигранных единоборств. Думаю, и в ответном матче было так же.

Жалко, что во втором тайме судья очень много стопорил игру. Я говорю не про одну команду. Было много необязательных остановок. Хотелось бы, чтобы давали играть в футбол и бороться.

Команда у нас добротная, мы на нее рассчитывали и рассчитываем. Едем домой с чувством досады», — сказал спортивный директор « ».