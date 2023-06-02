Эллардайс ушел с поста тренера вылетевшего «Лидса». Он провел в клубе 4 матча

Теги Сэм Эллардайс премьер-лига Англия отставки Лидс чемпионшип Футбол

Сэм Эллардайс покинул пост главного тренера вылетевшего из АПЛ «Лидса».

Клуб объявил об уходе тренера по обоюдному согласию сторон.

68-летний специалист возглавил «Лидс» 3 мая и провел 4 матча, в которых проиграл «Манчестер Сити», «Вест Хэму» и «Тоттенхэму», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом». В итоге клуб вылетел из АПЛ.

Сообщалось, что Эллардайс получит более 3 млн фунтов от «Лидса», если клуб избежит вылета из АПЛ.

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14 комментариев

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Los Galácticos
Ответ lovkac
Интересно какую неустойку ему выплатят за такую работу
5 фунтов которые он нашел на поле и предлагал судье это и будет его неустойка за такую работу.
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lovkac
Интересно какую неустойку ему выплатят за такую работу
+5
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Игорь Новиков
Зато успел рассказать про то, что играл против Пепа удачнее Реала.
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-2
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кuraakula belov
Звать тренера, даже Биг Сэма, на четыре матча в надежде на спасение - это отчаяние. Возможно у него получилось бы, если пришёл сразу после Марша
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Плеймейкер87
Изи мани
+2
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MK
Славная была охота, начинать уровень с Босса)
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Тюменец
Яркая у него карьера, конечно ))
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WhitePeacock
К сожалению Big Sam не волшебник,он старался,но после Грасии только чудо бы помогло и забитый пенальти Бэмфорда с Ньюкаслом,но получилось как получилось.В любом случае спасибо что не побоялся,да и чуть денег заработал
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ALMANAC
Британский Талалаев
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Артем Алмазов
Не получилось, не фартануло...
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red hikkikomori
Придет в следующем сезоне в АПЛ пытаться спасти очередного кандидата на вылет
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ManuCherry
Ответ NottinghamForest79
ЗАЧЕМ вообще это постить
Ну да, лучше пусть новости про Медиалигу и Терюшкова, правда?
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