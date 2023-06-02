Эллардайс ушел с поста тренера вылетевшего «Лидса». Он провел в клубе 4 матча

Сэм Эллардайс покинул пост главного тренера вылетевшего из АПЛ «Лидса».

Клуб объявил об уходе тренера по обоюдному согласию сторон.

68-летний специалист возглавил « » 3 мая и провел 4 матча, в которых проиграл «Манчестер Сити», «Вест Хэму» и «Тоттенхэму», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом». В итоге клуб вылетел из .

Сообщалось, что Эллардайс получит более 3 млн фунтов от «Лидса», если клуб избежит вылета из АПЛ.

Сэм Эллардайс: «Я на уровне Гвардиолы, Клоппа, Артеты. Никто не лучше меня в футбольном плане»

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