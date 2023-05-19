Сэм Эллардайс: «Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет»

Сэм Эллардайс похвалил «Лидс» по мотивам матча «Манчестер Сити» и «Реала».

«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Видел, как «Реал» согнулся перед « », а «Лидс» – нет», – сказал главный тренер команды .

6 мая « » сыграл с «Манчестер Сити» на выезде в матче и проиграл со счетом 1:2.

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