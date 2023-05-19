Сэм Эллардайс: «Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет»

Теги Сэм Эллардайс Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига Лидс Футбол

Сэм Эллардайс похвалил «Лидс» по мотивам матча «Манчестер Сити» и «Реала».

«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет», – сказал главный тренер команды Сэм Эллардайс.

6 мая «Лидс» сыграл с «Манчестер Сити» на выезде в матче АПЛ и проиграл со счетом 1:2.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

73 комментария

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Леван Мкртчян
Ответ Уолтер Собчак
Факты.
Факты, то факты. Но вот было бы интересно посмотреть на Лидс в двухматчевом противостоянии с Сити в полуфинале Лиги Чемпионов, а не в обычном мачте чемпионата, состоящего из 38 туров.
Есть ощущение, что этот Сити, с таким настроем, как это было против Мадрида знатно поглумился бы над командой Эллардайса
+69
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+62
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Tristan...
Ну и в чём он не прав? Даже аутсайдеры АПЛ играют с Сити смелее наших режимовских...
+85
-38
+47
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David Aprasidze
Реал либо отскакивает, либо нет. Это единственный план на матч.
+56
-26
+30
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Ман Сити
Ну в целом да, пока Реал самая трусливая команда на Этихаде, даже Бернли из чемпионшипа смелее сыграли и хотя бы пару атак сделали.
Что удивительньо ведь их болелы на каждом углу орали как они всех накажут на контрах
+55
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Уолтер Собчак
Факты.
+34
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+19
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Пенс
Ответ зак
трусливая? да сыграли плохо, но Сити за первый тайм пробежал столько что в жизни игроки не бегали, Реал проволил матч, а не Сити сыграл превосходно..
оо, пошла классика. Не соперник победил, а рояль проиграл. Самое интересное, что у глоров рояля в обратную сторону это не работает :(
+33
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Эллардайс сказал это для хайпа, так сказать. Для МС ответный матч против Реала - главный матч сезона на тот момент. Против Лидса или условного Бёрнли Гвардиола и игроки не были настолько заряжены и мотивированы. Соответственно, на них оказывалось меньшее давление и прессинг. Реалу же Сити весь первый тайм и половину второго не позволял «дышать».
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Сергей
Такие люди как эллардайс,Шон дайч, мойес , рой Ходжсон, Стив Брюс являются типичными тренерами старой британской школы- Олд скул - выбили мяч далеко от ворот , пободались и забили его в чужие.
+10
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+9
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Tristan...
Ответ Moscwow
Не то что айнтрахтнутые дети Негрейры
У кого то Айнтрахт. У кого то полный Сосьедат
+17
-12
+5
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Уолтер Собчак
Ответ Леван Мкртчян
Факты, то факты. Но вот было бы интересно посмотреть на Лидс в двухматчевом противостоянии с Сити в полуфинале Лиги Чемпионов, а не в обычном мачте чемпионата, состоящего из 38 туров. Есть ощущение, что этот Сити, с таким настроем, как это было против Мадрида знатно поглумился бы над командой Эллардайса
Да, понимаю, что вы имеете в виду. Возможно, так и было бы.
+7
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+5
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Кан и Баллак сидят в баре
Царь во дворца,царь во дворца....Только есть нюанс. Лидс практически перед всей АПЛ согнулся и в зоне вылета сейчас.
+9
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+4
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Алексей Гусев
Ответ Subarik t
Сити до Реала как до луны.
то то оно и видно по счету позавчера.
+6
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Пенс
Ответ Skamar
смешно смотреть, как петушатся фанаты Сити на спортсе, которых 15 лет назад тут и в помине не было. если бы не арабское бабло, так бы и болтались между ПЛ и Чемпионшипом
не менее смешно, чем тв-клорики рояля, которые начали болеть за свой клубишко из-за безграничных фин.возможностей и обилия суперзвезд, а теперь строят из себя каких то избранных)
Вот скажи мне, шкамар, почему Мадрид, а не Сосьедад или Хетафе:) ? Ответ очевиден)
+8
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Назар Игорь
Нельзя проводить аналог между рядовым матчем АПЛ и 1/2 ЛЧ. Реал крупно проиграл, с любым великим клубом такое иногда случается. Далеко идущие выводы делать не стоит. Летом усилят несколько позиций.
+5
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Vrezh
Надеюсь Мостовой успеет получить бумажку и выступить против Лидса Элардайса
+2
-1
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Илья Владимирович
И под тяжестью этого достижения вы опуститесь в Чемпионшип)
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gukmamop
А чей-то дед в лесу сову с женскими вторичными половыми признаками видел, например
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Soton
Большой Сэм выдал базу, а маргариновые нещадно всех минусуют))0)
+1
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Skamar
смешно смотреть, как петушатся фанаты Сити на спортсе, которых 15 лет назад тут и в помине не было.
если бы не арабское бабло, так бы и болтались между ПЛ и Чемпионшипом
+6
-5
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зак
Ответ Пенс
какой ты болельщик?) По тв и интернету? Ты глор обыкновенный. Не обманывай себя, "болельщик". Болельщики в Мадриде.
я тебе так окунул, что ты уже пишешь ересь)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Лидс>Реал 😂😂😂
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Nikro9
Ответ Ман Сити
Ну в целом да, пока Реал самая трусливая команда на Этихаде, даже Бернли из чемпионшипа смелее сыграли и хотя бы пару атак сделали. Что удивительньо ведь их болелы на каждом углу орали как они всех накажут на контрах
Не видел, чтобы тут так писали))
Все адекваты понимали, что Реалу не по зубам мсити, если пеп не перемудрит…
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Добрый Ретроград
Ответ Tristan...
У кого то Айнтрахт. У кого то полный Сосьедат
В Реал перешёл Себальос.
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AnMe
Ответ Пенс
не менее смешно, чем тв-клорики рояля, которые начали болеть за свой клубишко из-за безграничных фин.возможностей и обилия суперзвезд, а теперь строят из себя каких то избранных) Вот скажи мне, шкамар, почему Мадрид, а не Сосьедад или Хетафе:) ? Ответ очевиден)
Вау, впервые согласен с тобой, какой странный день однако
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Vedved
Ответ Аа Еее
сити самая удобная команда для интера в финале. думаю интер выиграет у сити,интер любить зашишатся и идти в быстрые контратаки. заранее поздравляю интер.
Все решит быстрый гол, если Сити забьет до 20-25 минуты, то скорее в его будет разгром 4:1 или что-то похожее. Если первый тайм 0:0 - то у Интера будут шансы
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