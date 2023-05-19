Сэм Эллардайс: «Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет»
Сэм Эллардайс похвалил «Лидс» по мотивам матча «Манчестер Сити» и «Реала».
«Манчестер Сити» победил «Реал» со счетом 4:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Видел, как «Реал» согнулся перед «Ман Сити», а «Лидс» – нет», – сказал главный тренер команды Сэм Эллардайс.
6 мая «Лидс» сыграл с «Манчестер Сити» на выезде в матче АПЛ и проиграл со счетом 1:2.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Есть ощущение, что этот Сити, с таким настроем, как это было против Мадрида знатно поглумился бы над командой Эллардайса
Что удивительньо ведь их болелы на каждом углу орали как они всех накажут на контрах
Вот скажи мне, шкамар, почему Мадрид, а не Сосьедад или Хетафе:) ? Ответ очевиден)
если бы не арабское бабло, так бы и болтались между ПЛ и Чемпионшипом
Все адекваты понимали, что Реалу не по зубам мсити, если пеп не перемудрит…