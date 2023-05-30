Хавбек «Боруссии» Дауд перейдет в «Брайтон» свободным агентом. Контракт – до 2027 года (Фабрицио Романо)

Хавбек «Боруссии» Махмуд Дауд близок к переходу в «Брайтон».

По информации , полузащитник « », соглашение которого с дортмундским клубом истекает в июне, присоединится к «Брайтону» на правах свободного агента.

Сообщается, что Дауд подпишет контракт с « » до 2027 года. Устное соглашение было достигнуто около трех недель назад. Документы будут подписаны в ближайшее время, после чего о переходе объявят официально.

В текущем сезоне провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 27-летнего полузащитника доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте