Хавбек «Боруссии» Дауд перейдет в «Брайтон» свободным агентом. Контракт – до 2027 года (Фабрицио Романо)
Хавбек «Боруссии» Махмуд Дауд близок к переходу в «Брайтон».
По информации Фабрицио Романо, полузащитник «Боруссии», соглашение которого с дортмундским клубом истекает в июне, присоединится к «Брайтону» на правах свободного агента.
Сообщается, что Дауд подпишет контракт с «Брайтоном» до 2027 года. Устное соглашение было достигнуто около трех недель назад. Документы будут подписаны в ближайшее время, после чего о переходе объявят официально.
В текущем сезоне Дауд провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 27-летнего полузащитника доступна здесь.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Помню пару сезонов назад Шальке так своих топов отпускал, в итоге спустились на дно таблицы