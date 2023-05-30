Хавбек «Боруссии» Дауд перейдет в «Брайтон» свободным агентом. Контракт – до 2027 года (Фабрицио Романо)

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Брайтон Махмуд Дауд Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «Боруссии» Махмуд Дауд близок к переходу в «Брайтон».

По информации Фабрицио Романо, полузащитник «Боруссии», соглашение которого с дортмундским клубом истекает в июне, присоединится к «Брайтону» на правах свободного агента.

Сообщается, что Дауд подпишет контракт с «Брайтоном» до 2027 года. Устное соглашение было достигнуто около трех недель назад. Документы будут подписаны в ближайшее время, после чего о переходе объявят официально.

В текущем сезоне Дауд провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 27-летнего полузащитника доступна здесь.

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14 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Dr.Gebbelsss
При всем уважении к игроку, не понимаю зачем он Брайтону их центральные полузащитники (Кайседо и Мак Алистер например) как минимум не слабее Дауда + смена чемпионата, + мало практики в последнее время за Дортмунд сомнительный трансфер
Так Кайседо и МакАлистер скорее всего покинут команду этим летом.
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Sweet_blondie228
Ответ Thomas Schaaf
Отличная работа, Боруссия. Очередной игрок переходит свободным агентом. У других немецких команд тоже самое - все ключевые игроки уходят бесплатно
9 матчей в БЛ за сезон, как то не очень чувак на ключевого игрока тянет…
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Surviving
Опять Бавария грабит конкурентов😂
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Peter Parker
Ответ Dr.Gebbelsss
При всем уважении к игроку, не понимаю зачем он Брайтону их центральные полузащитники (Кайседо и Мак Алистер например) как минимум не слабее Дауда + смена чемпионата, + мало практики в последнее время за Дортмунд сомнительный трансфер
Так Кайседо и Мак Алистер сами на чемоданах сидят, уйдут они за хорошие деньги, а на смену уже будет бесплатный Дауд. Не справится, ну не особо и страшно.
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Roman
На повышение пошел Дауд
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Dzmitry Lavysh
Скачка после перехода из Гладбаха не было никакого...
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Thomas Schaaf
Отличная работа, Боруссия. Очередной игрок переходит свободным агентом. У других немецких команд тоже самое - все ключевые игроки уходят бесплатно
+3
-3
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Николай Корягин
Где-то на других ветках говорили что мол Боруссия про бизнес и все такое. А в итоге просто бесплатно своих игроков отпускает. СТОНКС
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Серегей Юдин
Брайтон красавцы! Очередного хорошего игрока бесплатно нашли. А через год-два продадут за 20-30 лямов
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ta-tosha
Дауд, Мудрик в аренду, возврат своей перспективной молодежи с аренд - Дезерби готовит рок н ролл на следующий сезон. Будут забивать по 5 и пропускать по 4, как он любит
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Thomas Schaaf
Ответ Sweet_blondie228
9 матчей в БЛ за сезон, как то не очень чувак на ключевого игрока тянет…
Я больше о ситуации в целом, пока крайне негативная тенденция в Бундеслиге складывается со свободными агентами.
Помню пару сезонов назад Шальке так своих топов отпускал, в итоге спустились на дно таблицы
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Direct free kick
Ответ Thomas Schaaf
Отличная работа, Боруссия. Очередной игрок переходит свободным агентом. У других немецких команд тоже самое - все ключевые игроки уходят бесплатно
В отличие от Герейро он давно не был важным игроком
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