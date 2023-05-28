Кейн повторил рекорд Коула, забив в 26 турах АПЛ. Энди установил его в 42-матчевом сезоне
Харри Кейн забил в 26 из 38 матчей «Тоттенхэма» в АПЛ.
Сегодня форвард открыл счет в игре с «Лидсом» (1:0, перерыв) на второй минуте.
Этот гол позволил англичанину повторить рекорд Энди Коула, который тоже забил в 26 матчах Премьер-лиги в сезоне-1993/94. Следует отметить, что футболист «Ньюкасла» сделал это в чемпионате с 22 клубами (то есть 42 турами).
Со статистикой выступлений Кейна можно ознакомиться здесь.
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Слава богу до англичан пока что не дошла чума с расстановками по типу fifpro, где в составе 1 центральный защитник и тот ван Дейк.
если бы играл за какую-нибудь футбольную команду, а не за Тоттенхэм !
Для меня тот же Варди сильнее Кейна зарешал когда это нужно было команде