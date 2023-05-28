Кейн повторил рекорд Коула, забив в 26 турах АПЛ. Энди установил его в 42-матчевом сезоне

Теги Энди Коул премьер-лига Англия Тоттенхэм Лидс рекорды Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил в 26 из 38 матчей «Тоттенхэма» в АПЛ.

Сегодня форвард открыл счет в игре с «Лидсом» (1:0, перерыв) на второй минуте.

Этот гол позволил англичанину повторить рекорд Энди Коула, который тоже забил в 26 матчах Премьер-лиги в сезоне-1993/94. Следует отметить, что футболист «Ньюкасла» сделал это в чемпионате с 22 клубами (то есть 42 турами).

Со статистикой выступлений Кейна можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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udiekemen
Один из лучших игроков в АПЛ, но в состав сезона попал Рэшфорд вместо него🗿
+43
-4
+39
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Isa Babaev
Ответ udiekemen
Один из лучших игроков в АПЛ, но в состав сезона попал Рэшфорд вместо него🗿
Который всю вторую половину сезона провалил, а Кейн стабильно по сезону класс показывает
+26
-1
+25
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AF007
Положить тридцатку за сезон в мертвом ттх это конечно надо уметь. Лучший нап АПЛ
+24
-2
+22
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Дмитрий Васин
Единственный кто старается в Тоттенхэме
+12
0
+12
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Чёрный тюльпан
Последующая реакция Энди: «Мне наплевать. Потребовалось 20 лет, чтобы кто-то подобрался так близко»
+5
0
+5
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Anttii
Ответ udiekemen
Один из лучших игроков в АПЛ, но в состав сезона попал Рэшфорд вместо него🗿
В сборную сезона он не попал из-за Холланда.
Слава богу до англичан пока что не дошла чума с расстановками по типу fifpro, где в составе 1 центральный защитник и тот ван Дейк.
+6
-1
+5
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VERBLYUD
Почему тут так мало комментов? Рекорд то очень крутой. Если бы его побил распиаренный Замыкаланд, то тут было бы уже 100+ хвалебных комментариев. А так Кейн - великий игрок и лучший нападающий АПЛ в этом сезоне!
+9
-5
+4
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Почему тут так мало комментов? Рекорд то очень крутой. Если бы его побил распиаренный Замыкаланд, то тут было бы уже 100+ хвалебных комментариев. А так Кейн - великий игрок и лучший нападающий АПЛ в этом сезоне!
Я тут недавно статистику того же Иммобиле смотрел, а он в отличие от Кейна и золотую бутсу брал, и кубки выигрывал, и со сборной побеждал, но о нем на сайте никогда не слышно, про Зеротитульного Кейна постоянно:))
+7
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FARK
Харри Кейну просто не повезло с клубом, попал бы он в какой нибудь топ клуб, он бы заиграл как Холанд
+3
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FARK
Ответ FARK
Харри Кейну просто не повезло с клубом, попал бы он в какой нибудь топ клуб, он бы заиграл как Холанд
Я имею в виду, что так он не сможет ничего выиграть, а в другом случае смог бы
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Антонио Мартынов
По обеим рекордам Коула, которые в этом сезоне повторили и побили стоит отметить - что средняя результативность очень заметно увеличилась с 2,59 сезона рекорда Коула до 2,84 в этом. Плюс пропасть между топами и всеми остальными увеличилась не сравнимо. В том сезоне 6 место занял Уимблдон, 7 - Шефилд Уэндсей, 9 - Куинс Парк.
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OldRedWhite
Ответ AF007
Положить тридцатку за сезон в мертвом ттх это конечно надо уметь. Лучший нап АПЛ
Сложно даже представить чего мог добиться этот парень,
если бы играл за какую-нибудь футбольную команду, а не за Тоттенхэм !
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zzzeeerrrooo
Ответ VERBLYUD
Почему тут так мало комментов? Рекорд то очень крутой. Если бы его побил распиаренный Замыкаланд, то тут было бы уже 100+ хвалебных комментариев. А так Кейн - великий игрок и лучший нападающий АПЛ в этом сезоне!
Рекорды без трофеев не интересны
Для меня тот же Варди сильнее Кейна зарешал когда это нужно было команде
+2
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rigobersong
Ответ Tottenhamon21
Кейн лучше Иммобиле, это понятно всем адекватным людям. Итальянец хорош, но Кейн один из лучших нападающих во всех лигах. И пишут про него нормально, большого хайпа нет, в отличие от польского бруска)
Но я тебе факты привел и аргументы, не говоря о том, что в очном противостоянии Кейн как всегда чокернул:) А дальше уже лишь твое мнение без оснований:))
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