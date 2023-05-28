Кейн повторил рекорд Коула, забив в 26 турах АПЛ. Энди установил его в 42-матчевом сезоне

Харри Кейн забил в 26 из 38 матчей «Тоттенхэма» в АПЛ.

Сегодня форвард открыл счет в игре с « » (1:0, перерыв) на второй минуте.

Этот гол позволил англичанину повторить рекорд , который тоже забил в 26 матчах Премьер-лиги в сезоне-1993/94. Следует отметить, что футболист «Ньюкасла» сделал это в чемпионате с 22 клубами (то есть 42 турами).

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте