Футбольная игра «Три в ряд» от Sports.ru и БЕТСИТИ выиграла премию MarSpo Awards 2023

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25 мая в клубе «Royal Arbat» прошла церемония награждения ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards.

Sports.ru вместе с букмекерской компанией БЕТСИТИ стали лауреатом премии MarSpo с совместным спецпроектом – игрой «Три в ряд». Проект получил золото в номинации «Лучший Digital-проект в медиа».

Руководитель креативной студии «Сирена» Аркадий Каган поделился впечатлениями и рассказал о планах развития проекта:

«У нас получился классный проект, очень круто, что его так высоко оценили на MarSpo. Хотелось бы поблагодарить ребят из БЕТСИТИ, а также всю команду проекта, которая потратила десятки часов на его разработку. У нас есть много классных идей, которые могут лечь в продолжение этой истории, надеемся, что получится показать вторую часть уже в этом году!».

Руководитель отдела интернет-маркетинга БЕТСИТИ Анна Денисенко прокомментировала итоги премии:

«Благодарю всех участников проекта – сотрудников БЕТСИТИ и креативной студии «Сирена» – за плодотворную работу над спецпроектом «Три в ряд» и заслуженную награду на премии MarSpo! Формулой успеха стали знакомая механика, качественная адаптация на футбольную тематику и кастомные интеграции. Мы получили большой охват целевой аудитории, а кастомизация нашего бонуса под интересы игрока позволила привлечь много новых клиентов».

MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, эффективно использующих в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Премия вручается с 2017 года.