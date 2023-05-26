Футбольная игра «Три в ряд» от Sports.ru и БЕТСИТИ выиграла премию MarSpo Awards 2023

Теги натив Футбол

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 25 мая в клубе «Royal Arbat» прошла церемония награждения ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards.

Sports.ru вместе с букмекерской компанией БЕТСИТИ стали лауреатом премии MarSpo с совместным спецпроектом – игрой «Три в ряд». Проект получил золото в номинации «Лучший Digital-проект в медиа».

Руководитель креативной студии «Сирена» Аркадий Каган поделился впечатлениями и рассказал о планах развития проекта:

«У нас получился классный проект, очень круто, что его так высоко оценили на MarSpo. Хотелось бы поблагодарить ребят из БЕТСИТИ, а также всю команду проекта, которая потратила десятки часов на его разработку. У нас есть много классных идей, которые могут лечь в продолжение этой истории, надеемся, что получится показать вторую часть уже в этом году!».

Руководитель отдела интернет-маркетинга БЕТСИТИ Анна Денисенко прокомментировала итоги премии: 

«Благодарю всех участников проекта – сотрудников БЕТСИТИ и креативной студии «Сирена» – за плодотворную работу над спецпроектом «Три в ряд» и заслуженную награду на премии MarSpo! Формулой успеха стали знакомая механика, качественная адаптация на футбольную тематику и кастомные интеграции. Мы получили большой охват целевой аудитории, а кастомизация нашего бонуса под интересы игрока позволила привлечь много новых клиентов». 

MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, эффективно использующих в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга. Премия вручается с 2017 года.

5 комментариев

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Lordk
Что? Банальнейшая три в ряд???
У Спортса есть интересные проекты. Tower defense с удовлетворением болельщика. Дартс. Обе интересны и в меру оригинальны (насколько это возможны для непрофильного сайта).
Но три в ряд? Почему?
+4
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+4
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Марк Холодов
Ответ Lordk
Что? Банальнейшая три в ряд??? У Спортса есть интересные проекты. Tower defense с удовлетворением болельщика. Дартс. Обе интересны и в меру оригинальны (насколько это возможны для непрофильного сайта). Но три в ряд? Почему?
Здравствуйте, спасибо за обратную связь! Да, механика «Три в ряд» очень распространенная, но мы хотели сделать ее про спорт, так как таких аналогов не было. Поэтому добавили выбор команд, сюжет и кастомизировали элементы под футбольную тематику. Плюс, в игре есть бесконечный раунд, который позволяет пользователям играть, сколько угодно. В среднем, пользователь проводит в проекте 30 минут. А еще детально описали кейс на VC: https://vc.ru/marketing/674723-kak-sdelat-specproekt-s-taymspentom-v-30-minut-keys-studii-sirena-i-betsiti
+4
0
+4
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Матвей Медведев
Ответ Lordk
Что? Банальнейшая три в ряд??? У Спортса есть интересные проекты. Tower defense с удовлетворением болельщика. Дартс. Обе интересны и в меру оригинальны (насколько это возможны для непрофильного сайта). Но три в ряд? Почему?
https://specials.sports.ru/headsoccer/

Мы еще хедсоккер делали к ЧМ!
+3
0
+3
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Lordk
Ответ Матвей Медведев
https://specials.sports.ru/headsoccer/ Мы еще хедсоккер делали к ЧМ!
О, не видел раньше. Классно сделано ) Залипательно
+2
0
+2
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Lordk
Ответ Марк Холодов
Здравствуйте, спасибо за обратную связь! Да, механика «Три в ряд» очень распространенная, но мы хотели сделать ее про спорт, так как таких аналогов не было. Поэтому добавили выбор команд, сюжет и кастомизировали элементы под футбольную тематику. Плюс, в игре есть бесконечный раунд, который позволяет пользователям играть, сколько угодно. В среднем, пользователь проводит в проекте 30 минут. А еще детально описали кейс на VC: https://vc.ru/marketing/674723-kak-sdelat-specproekt-s-taymspentom-v-30-minut-keys-studii-sirena-i-betsiti
Кстати, давно хотел спросить. На сайте нет легкого способа перейти к играм. Это так и задумывалось или почему так? (или же это я не вижу такой кнопки)
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