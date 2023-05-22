«Тюмень» вернулась в Первую лигу спустя 4 года. Осталось получить лицензию

«Тюмень» обеспечила себе 1-е место во Второй лиге за 2 тура до финиша.

Команда Игоря Меньщикова обыграла в воскресенье в гостях «Амкар» (2:0) и опережает идущего вторым «Иртыш» на 7 очков в таблице группы 4.

« » сможет сыграть в следующем сезоне в лиге при получении соответствующей лицензии.

Клуб уже выступал в ФНЛ с сезона-2014/15 по сезон-2018/19.

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