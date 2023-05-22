«Тюмень» вернулась в Первую лигу спустя 4 года. Осталось получить лицензию

Теги Первая лига Вторая лига Тюмень Игорь Меньщиков Футбол

«Тюмень» обеспечила себе 1-е место во Второй лиге за 2 тура до финиша.

Команда Игоря Меньщикова обыграла в воскресенье в гостях «Амкар» (2:0) и опережает идущего вторым «Иртыш» на 7 очков в таблице группы 4.

«Тюмень» сможет сыграть в следующем сезоне в Первой лиге при получении соответствующей лицензии.

Клуб уже выступал в ФНЛ с сезона-2014/15 по сезон-2018/19.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Осталось самое страшное
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Хорошее, красивое название было.
"Геолог".
Красивые названия ушли в небытье.
Помните, Жемчужина Сочи?
Как можно отказаться от этих названий?
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Всегда задавался вопросом, вроде богатый регион, крупный и говорят очень даже неплохой город, а ни в футболе, ни в хоккее не вспомнить приличной команды.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Chernoy
Всегда задавался вопросом, вроде богатый регион, крупный и говорят очень даже неплохой город, а ни в футболе, ни в хоккее не вспомнить приличной команды.
все деньги уходят в Москву. там Тюмени особо ничего не остаётся
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ Жаргал Шадапов
Хз геолог название отстой, ощущение от названия будто команда из всленной Нашираши
Жаргал, ваши ощущения странные.
Геолог это геолог, никаких ощущений.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Neustroev
⚪️⚫️💪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Ещё Черноморец выйдет,Сокол и Ленинградец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SStorm
Ответ Chernoy
Всегда задавался вопросом, вроде богатый регион, крупный и говорят очень даже неплохой город, а ни в футболе, ни в хоккее не вспомнить приличной команды.
В хоккее Рубин раньше был вполне даже ничего, правда было это уже лет 20-25 назад.. )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий