«Тюмень» вернулась в Первую лигу спустя 4 года. Осталось получить лицензию
«Тюмень» обеспечила себе 1-е место во Второй лиге за 2 тура до финиша.
Команда Игоря Меньщикова обыграла в воскресенье в гостях «Амкар» (2:0) и опережает идущего вторым «Иртыш» на 7 очков в таблице группы 4.
«Тюмень» сможет сыграть в следующем сезоне в Первой лиге при получении соответствующей лицензии.
Клуб уже выступал в ФНЛ с сезона-2014/15 по сезон-2018/19.
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"Геолог".
Красивые названия ушли в небытье.
Помните, Жемчужина Сочи?
Как можно отказаться от этих названий?
Геолог это геолог, никаких ощущений.