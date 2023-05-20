Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов
«Манчестер Сити» выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лишь дважды за семь сезонов работы в Англии не становился чемпионом.
В сезоне-2016/17, первом для каталонского тренера в Премьер-лиге, титул выиграл «Челси», а в сезоне-2019/20 – «Ливерпуль».
«Ман Сити» с Гвардиолой во главе выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 и 2022/23.
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АПЛ: Английская Пепьер Лига ✅
Если завтра уйдет опять будет борьба за чемпионство между разными командами.
Результаты типичного "физрука" и "шарлатана")),
Я вообще не смотрю Испанию, обычно просто наблюдаю за тем, как любители апл рассказывают про бешеную интригу в Англии, не более