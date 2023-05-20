Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов.

Главный тренер «горожан» лишь дважды за семь сезонов работы в Англии не становился чемпионом.

В сезоне-2016/17, первом для каталонского тренера в Премьер-лиге, титул выиграл «Челси», а в сезоне-2019/20 – «Ливерпуль».

« » с Гвардиолой во главе выиграл 5 раз за 6 последних сезонов – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

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