Гвардиола с «Ман Сити» выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лишь дважды за семь сезонов работы в Англии не становился чемпионом.

В сезоне-2016/17, первом для каталонского тренера в Премьер-лиге, титул выиграл «Челси», а в сезоне-2019/20 – «Ливерпуль».

«Ман Сити» с Гвардиолой во главе выиграл АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов – 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

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75 комментариев

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Ноу криминалити
Интрига бешеная, куда уж там Испании, бгг
+95
-11
+84
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Отец Абду
АПЛ: Английская Премьер Лига ❌
АПЛ: Английская Пепьер Лига ✅
+69
-6
+63
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Кирилл
Ответ А. Мостовой
дайте арсеналу 500 миллионов на защитников и они выиграют 6 из 6
«Да не бомбит у меня, не бомбит» )
+56
-2
+54
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ra1n
Я думаю если бы Сити тренировал на Пеп, а любой другой тренер, такого результата бы не было. Он и делает разницу, а бабло у всех топов есть
+45
-2
+43
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Ноу криминалити
Ответ Greenalem
Ну да, вы правы, Ман Сити выиграл АПЛ лишь в 37 туре, не то, что Барселона за 4 матча до окончания Ла Лиги.
Ахахаха, в 37 туре, при 3-х играх в запасе у Сити)))
+27
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+26
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London.is.blue
Ответ igls54
Как же деградировала АПЛ или это только РПЛ касается? 😁
Она не деградировала, просто Пеп пришел.
Если завтра уйдет опять будет борьба за чемпионство между разными командами.
+26
-2
+24
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eftomolgy
Это всё потому что Стока с его знаменитыми дождливыми вечерами больше нет в АПЛ...
+20
0
+20
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Nikhad
Британские "эксперты": Самая конкурентная лига мира...
+22
-5
+17
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Фанат Лионеля Месси
Отец АПЛ
+17
-1
+16
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Иван Иванов
EPL - English Pep League. 👑
+16
-1
+15
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Молодой ствол
Ответ Отец Абду
АПЛ: Английская Премьер Лига ❌ АПЛ: Английская Пепьер Лига ✅
EPL: English Pep League ✔️
+13
0
+13
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Lionel Andres Messi 10
Ответ igls54
Как же деградировала АПЛ или это только РПЛ касается? 😁
Из этих 5 титулов два были добыты в упорнейшей борьбе с Ливерпулем до последнего тура (оба раза закончили с преимуществом в 1 очко), а в этом сезоне Арсенал бо́льшую часть сезона лидировал. Так что всё в АПЛ в полном порядке.
+16
-4
+12
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Pb-SE
Как ни странно, интрига осталась только в Германии и Франции
+11
0
+11
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Ma'ruf Yusupxodjaev
Самый лучший тренер в мире
+11
-1
+10
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Пирс Морган
Зафармил АПЛ
+8
0
+8
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Arman FCSM
Вот это доминатор. Вот это настоящий доминатор!
+8
0
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ander9
Что тут скажешь?
Результаты типичного "физрука" и "шарлатана")),
+6
0
+6
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Ноу криминалити
Ответ Greenalem
Куда интереснее чем Барселона, которая по сути выиграла Ла лигу ещё до весны))
В последние годы Сити выигрывает чемпионат еще до его начала, это еще интереснее, даже с 97 очками Клоппа
+8
-2
+6
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Ноу криминалити
Ответ Javelin Himars
ага, вед в Испании ещё есть интрига, хотя погодите, она закончилась пару месяцев назад..
Там 3 чемпиона за последние 3 года
Я вообще не смотрю Испанию, обычно просто наблюдаю за тем, как любители апл рассказывают про бешеную интригу в Англии, не более
+6
0
+6
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Greatest Of All Time
Для Сити АПЛ это как Бундеслига для Баварии.
+6
0
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Илья Николаев
Ответ ra1n
Я думаю если бы Сити тренировал на Пеп, а любой другой тренер, такого результата бы не было. Он и делает разницу, а бабло у всех топов есть
Можно просто посмотреть на ПСЖ и поржать)
+6
0
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Karl0709
МС и всякая шелупонь в АПЛ.
+6
-1
+5
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Кастро
Ответ А. Мостовой
дайте арсеналу 500 миллионов на защитников и они выиграют 6 из 6
Другой Лондонский клуб потратил больше чем 500 и чё там сейчас???
+5
0
+5
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Pb-SE
Ответ Великолепная Семёрка
Если лысый шарлатан в этот раз не выиграет ЛЧ то действительно в серьёзном намерении надо молится перед Яя Туре чтобы тот снял проклятие
Дешевле какого-нибудь хорвата купить.
+4
0
+4
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igls54
Как же деградировала АПЛ или это только РПЛ касается? 😁
+12
-8
+4
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