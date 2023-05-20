Хавбек «Химок» Бикел об удалении Денисова: «Говорят, что не было нарушения – странно. Я все прочувствовал – точно желтая»

Жаниу Бикел оценил ситуацию с удалением Даниила Денисова.

« » и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в матче Мир .

В добавленное время к первому тайму хавбек « » получил вторую желтую карточку за нарушение против Бикела и был удален.

ЭСК РФС впоследствии признал решение главного арбитра Евгения Кукуляка ошибочным.

«Очень странно, что все говорят, что там не было нарушения.

Я был прямым участником эпизода. И я все прочувствовал на себя. Там точно была желтая [карточка]», – сказал полузащитник «Химок» .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!