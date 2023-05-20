Хавбек «Химок» Бикел об удалении Денисова: «Говорят, что не было нарушения – странно. Я все прочувствовал – точно желтая»
Жаниу Бикел оценил ситуацию с удалением Даниила Денисова.
«Химки» и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.
В добавленное время к первому тайму хавбек «Спартака» Даниил Денисов получил вторую желтую карточку за нарушение против Бикела и был удален.
ЭСК РФС впоследствии признал решение главного арбитра Евгения Кукуляка ошибочным.
«Очень странно, что все говорят, что там не было нарушения.
Я был прямым участником эпизода. И я все прочувствовал на себя. Там точно была желтая [карточка]», – сказал полузащитник «Химок» Жаниу Бикел.
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"Человек может испытывать 6 видов внешних ощущений: зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные (осязательные), вкусовые и кинестетические ощущения."
Тоже хочу уметь ногой чувствовать цвета. Хотя возможно это какое-то отклонение.
Теперь сам Бикел добил неопровержимым аргументом.