Хавбек «Химок» Бикел об удалении Денисова: «Говорят, что не было нарушения – странно. Я все прочувствовал – точно желтая»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Жаниу Бикел Матч ТВ Даниил Денисов Футбол

Жаниу Бикел оценил ситуацию с удалением Даниила Денисова.

«Химки» и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.

В добавленное время к первому тайму хавбек «Спартака» Даниил Денисов получил вторую желтую карточку за нарушение против Бикела и был удален.

ЭСК РФС впоследствии признал решение главного арбитра Евгения Кукуляка ошибочным.

«Очень странно, что все говорят, что там не было нарушения.

Я был прямым участником эпизода. И я все прочувствовал на себя. Там точно была желтая [карточка]», – сказал полузащитник «Химок» Жаниу Бикел.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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15 комментариев

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bevooch
>И я всё прочувствовал на себя. Там точно была желтая.

"Человек может испытывать 6 видов внешних ощущений: зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные (осязательные), вкусовые и кинестетические ощущения."

Тоже хочу уметь ногой чувствовать цвета. Хотя возможно это какое-то отклонение.
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Павел Ермаков
Бальде в штрафной зенита тоже всё прочувствовал.Однако,говорят фигня,скользячкой пролетело.)))
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TeRex
Неделя прошла, все уже забыли, а эти всё бегают рваными бутсами машут и оправдываются. Клоунский клуб - клоунский до конца. Надеюсь, больше мы это терюшковское недоразумение в РПЛ не увидим.
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Ильдар Фарукшин
Анонс :смотрите 159 серию увлекательного детективного сериала "БУТСА БИКЕЛА"
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Sinister Kid
Фантомные боли Бикела.
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Spartakus1984
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El Canibal
БЛМ на них нет.
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Кузбасс
Сначала железное доказательство от Талалаева.
Теперь сам Бикел добил неопровержимым аргументом.
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Pelerin
Ответ Аморалинни
Сейчас бы получив по своей ноге и почувствов боль, смотреть видео, чтобы убедиться в обратном))
Ну, конечно! Если бы Денисов не попал, а Бикел бы симулировал катаясь по полю, то сейчас бы он честно в этом признался. Как же хорошо, что такой умный ты пришëл в эту новость! )
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nikolakovalenko@mail.ru
Ответ TeRex
Неделя прошла, все уже забыли, а эти всё бегают рваными бутсами машут и оправдываются. Клоунский клуб - клоунский до конца. Надеюсь, больше мы это терюшковское недоразумение в РПЛ не увидим.
Согласен сколько можно мусолить этот фол. Ну купите ему бутсу он на это намекает наверное.
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