Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли, задачи такие ставились»

Анатолий Тимощук оценил чемпионство «Зенита» в Мир РПЛ в уходящем сезоне.

О чемпионском титуле

«Получается, завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли, задачи такие ставились. Поэтому, конечно, ребята – молодцы».

О матче с «Краснодаром»

«До конца старались, не проиграли, боролись. Важно было показать эмоции, заряд, поблагодарить болельщиков за то, что они пришли нас поддержать», – сказал тренер « ».