Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли, задачи такие ставились»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Футбол

Анатолий Тимощук оценил чемпионство «Зенита» в Мир РПЛ в уходящем сезоне.

О чемпионском титуле

«Получается, завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли, задачи такие ставились. Поэтому, конечно, ребята – молодцы».

О матче с «Краснодаром»

«До конца старались, не проиграли, боролись. Важно было показать эмоции, заряд, поблагодарить болельщиков за то, что они пришли нас поддержать», – сказал тренер «Зенита».

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4 комментария

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Спартак сила
купленные звёзды так себе гордость
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psycho
в начале сезона заходил миллер, сказал, что будет вторая звезда
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psycho
Ответ Спартак сила
купленные звёзды так себе гордость
и звёзды и куефа, стыдно за наш зенит
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