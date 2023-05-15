Тимощук о чемпионстве «Зенита»: «Завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли, задачи такие ставились»
Анатолий Тимощук оценил чемпионство «Зенита» в Мир РПЛ в уходящем сезоне.
О чемпионском титуле
«Получается, завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли, задачи такие ставились. Поэтому, конечно, ребята – молодцы».
О матче с «Краснодаром»
«До конца старались, не проиграли, боролись. Важно было показать эмоции, заряд, поблагодарить болельщиков за то, что они пришли нас поддержать», – сказал тренер «Зенита».
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