Глава РПЛ Алаев: «Хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах «Зенит» – «Спартак», например. Хочется, чтобы была интрига»
Александр Алаев надеется увидеть интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.
В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд.
«Надеюсь, что и остальные клубы смогут усилить свои составы, принять правильные решения, в том числе и кадровые – и составить конкуренцию «Зениту».
Мы болельщики футбола. Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах, например, «Зенит» – «Спартак». Хочется, чтобы была интрига», – сказал президент РПЛ.
И парочку Рыбусов