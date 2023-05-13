Александр Алаев надеется увидеть интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.

В сезоне-2022/23 « » стал чемпионом России пятый раз подряд.

«Надеюсь, что и остальные клубы смогут усилить свои составы, принять правильные решения, в том числе и кадровые – и составить конкуренцию «Зениту».

Мы болельщики футбола. Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах, например, «Зенит» – « ». Хочется, чтобы была интрига», – сказал президент .