Глава РПЛ Алаев: «Хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах «Зенит» – «Спартак», например. Хочется, чтобы была интрига»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Алаев Футбол

Александр Алаев надеется увидеть интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд. 

«Надеюсь, что и остальные клубы смогут усилить свои составы, принять правильные решения, в том числе и кадровые – и составить конкуренцию «Зениту».

Мы болельщики футбола. Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах, например, «Зенит» – «Спартак». Хочется, чтобы была интрига», – сказал президент РПЛ

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19 комментариев

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Спартак Уокер
Не верю что он чего то хочет кроме денег
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Knife707
А других команд нет? Я вот хочу видеть борьбу за золото в матчах Локомотив-ЦСКА. Или Ростов-Краснодар.
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BaltikaSPb
Больше Дуарте хороших и разных
И парочку Рыбусов
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Александр Жердин
Ответ Иван Новиков
Ну так пусть свистят по правилам.
Расскажи это Москалеву.
+2
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Один живой
хоти
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ALEKS66
А мы надеемся что футболом будут руководить беспристрастные спецы а не ставленники одной корпорации.
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Древний спартач
Когда руководство Спартака , наконец-то , приобретёт надёжных защитников , тогда команда может конкурировать с Зенитом . А пока только за призы , которые сейчас на .... никому не нужны . Кубок уже просрали - сезон можно заканчивать .
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юра георгиевский
Не смешите меня. Нашему спартачку надо десять лет, как минимум готовиться к этому. Дайте, блин, на фиг, подготовиться за это время красно- белым, это вам не хухры-мухры.
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Иван Новиков
Ответ Александр Жердин
Расскажи это Москалеву.
Расскажу двум Ку-ку - яну и ляку.
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Олег Кузнецов
Ответ Спартак Уокер
Не верю что он чего то хочет кроме денег
Я за то, чтобы прорва денег ,которые газпром вливает в Зенит шли на все команды лиги, как от продажи телеправ...Вот тогда и чемпионат конкурентный станет.
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Циник Петербургский
Ответ Олег Кузнецов
Я за то, чтобы прорва денег ,которые газпром вливает в Зенит шли на все команды лиги, как от продажи телеправ...Вот тогда и чемпионат конкурентный станет.
А насчет прорвы денег, которые вливают РЖД, Лукойл, ВТБ и прочие областные бюджеты у Вас пожеланий нет? ;)
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