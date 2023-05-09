«У Винисиуса проблемы с каждой командой. Ему стоит задуматься, что самому можно исправить». Хавбек «Осасуны» Барха о жалобах вингера «Реала»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Кике Барха Винисиус Жуниор Хон Монкайола Футбол

Кике Барха призвал Винисиуса Жуниора задуматься над своим поведением.

«Ясно, что на нем много фолят, нам нужно защищать игроков. Но также он должен понимать, что на нем фолят потому, что защитникам как-то надо его останавливать.

Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить, потому что у него проблемы с каждой командой.

Монкайола сказал мне, что Винисиус постоянно говорил ему что-то, чтобы вывести из игры, так что нужно смотреть на ситуацию со всех сторон», – сказал полузащитник «Осасуны» после поражения от «Реала» (1:2) в финале Кубка Испании.

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52 комментария

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navope
"У Винисиуса проблемы с каждой командой Ла Лиги" -будет правильнее
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+49
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Crawling
Ответ navope
"У Винисиуса проблемы с каждой командой Ла Лиги" -будет правильнее
с Винисиусом проблемы у каждой команды Ла Лиги
+56
-18
+38
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Футбол_это_жизнь
Винисус сам провоцирует. Потом заряжается от негативной энергии и бегает как угорелый. Только то, что он потом ноет после этого мол его обижают, оскорбляют конечно смешно. Сам выбрал такое поведение, нафиг жаловаться! Родриго никто не оскорбляет ведь. А Винни гниловатый.
+62
-25
+37
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Tiestorzn17
Ну по факту правду говорит, Винисиус слезы льет через игру. Все у него плохие, а сам Д`Артаньян...
+22
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Полуэктов Пётр
"Но также он должен понимать, что на нем фолят потому, что защитникам как-то надо его останавливать.

Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить"
Из этих двух фраз следует вывод, что он рекомендует ему не обводить и не убегать от защитников? Тогда им не придется его останавливать, а значит и фолить не придется.
Логично...
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Виталий Ан
Ответ Ман Сити
Слишком много о бегунке говорят. Чет мне кажется Уокер его уничтожит, он уничтожал много раз Мбаппе, а тот на порядок лучше. Но конечно надо быть осторожным, он будет нырять и всячески провоцировать.
Болею за Сити. Не согласен что Винисиус чем либо уступает Мбапе. Может только в завершении, но явно лучше во многом другом. И удачная игра Уокера не будет показателем того что Вини не заслуживает считаться одним из лучших.
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Фанат спорта01
Ответ Silent Mode
но если у барсы араухо в старте…
да мы видели как вини этого араухо на жопу посадил в последнем Классико.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Футбол_это_жизнь
Винисус сам провоцирует. Потом заряжается от негативной энергии и бегает как угорелый. Только то, что он потом ноет после этого мол его обижают, оскорбляют конечно смешно. Сам выбрал такое поведение, нафиг жаловаться! Родриго никто не оскорбляет ведь. А Винни гниловатый.
Так там ещё и Камавинга с Тчуамени в команде, например. 0 проблем у них, но это всё потому что они белые, ведь так?🙃
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Виталий Ан
Ответ гилберт
Вини ничего исправлять не нужно, он в зоне комфорта и подпитывается от хейта.
Именно об этом я и говорил. Он будто специально ищет какого то негатив чтоб завести себя или направить гнев в нужное русло! Не думаю что это правда ему помогает, но уверен что он в это верит и это ему помогает.
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белошип
Ответ Silent Mode
но если у барсы араухо в старте…
Винисиус часто унижает хрусталя-привозилу)
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fellx
Ответ Silent Mode
но если у барсы араухо в старте…
То 4-0, с фланга Вини 2 гола
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Arthas M
Если судьи будут фиксировать все воды на нем,проблема и решится,на нем всех больше фолов,а сколько не фиксируется? Или раз тебя защи бьют нужно молчать?
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M93
Почему у команд из Лиги чемпионов у Винисиуса нет. На чемпионате мира проблем с ним ни у кого не было. На клубном чемпионате мира без проблем с ним играли. Но только у середняков Ла Лиги проблемы с ним.

Только в Ла Лиге главный тренер клуба додумался дать установку целенаправленно бить по ногам Винисиуса. Про игроков и говорить нет смысла.
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Роман Герасимов
Ответ Полуэктов Пётр
"Но также он должен понимать, что на нем фолят потому, что защитникам как-то надо его останавливать. Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить" Из этих двух фраз следует вывод, что он рекомендует ему не обводить и не убегать от защитников? Тогда им не придется его останавливать, а значит и фолить не придется. Логично...
Обводить рекомендует, а вот вести себя как Пьеро - не рекомендует.
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Ман Сити
Ответ Xabi Alonso78
В прошлом году Винисиус знатно попустил Фернандиньо перед голом
Да Фернандиньо тот еще привоз, не говоря уж о том что не является дефом. Но на результат повлияли все же 2 левые пенки.
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белошип
Ответ Ман Сити
Слишком много о бегунке говорят. Чет мне кажется Уокер его уничтожит, он уничтожал много раз Мбаппе, а тот на порядок лучше. Но конечно надо быть осторожным, он будет нырять и всячески провоцировать.
В прошлом сезоне Винисиус так затоптал распиаренного Окера,что тому пришлось просить замену у дутого)
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Ман Сити
Ответ Виталий Ан
Что сегодня ждать от отсутствия Аке? Для меня в этом матче сродни потере Де Брёйне. Все же в серьезных матчах он играл одну из главных ролей. Думаю Пеп будет более закрываться в игре с его отсутствием( ну если это можно будет назвать так. Все же Пеп на это никогда не идет особо).
Ничего не изменится, играл бы Аке было бы чуть проще. Но вместо него будет Аканжи, а справа Уокер
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<~Inter~>
Ответ Полуэктов Пётр
"Но также он должен понимать, что на нем фолят потому, что защитникам как-то надо его останавливать. Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить" Из этих двух фраз следует вывод, что он рекомендует ему не обводить и не убегать от защитников? Тогда им не придется его останавливать, а значит и фолить не придется. Логично...
Месси же не ныл после каждого фола на нём и Криштиану начал активно жаловаться лишь к концу карьеры. Фолят и по ногам бьют многих игроков, но почему-то только Винисиус чуть ли не в каждом матче лезет в драку
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Jese Rodrigues
На Вини очень много фолов не фиксируют, думаю в этом проблема.
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deadjoker
Ответ navope
"У Винисиуса проблемы с каждой командой Ла Лиги" -будет правильнее
Ну вот сегодня и посмотрим :) будет ли наезжать на судей в лч
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Виталий Ан
Ответ Ман Сити
Да Фернандиньо тот еще привоз, не говоря уж о том что не является дефом. Но на результат повлияли все же 2 левые пенки.
Что сегодня ждать от отсутствия Аке? Для меня в этом матче сродни потере Де Брёйне. Все же в серьезных матчах он играл одну из главных ролей.
Думаю Пеп будет более закрываться в игре с его отсутствием( ну если это можно будет назвать так. Все же Пеп на это никогда не идет особо).
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Zemanuha
Ответ Silent Mode
А до этого в 3 классико он был у жопы араухо в кармане
Араухо почти всегда только фолом останавливал Вини.
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Raindrop Drop Top
Ответ Фанат спорта01
да мы видели как вини этого араухо на жопу посадил в последнем Классико.
Ага, а до этого сколько раз он драл бегунка 🤣
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Андрей Хенто
Ответ Aleksey001
Во втором тайме, кстати, он отбегал молча, но с такой же эффективностью. Видимо, Дон Карло пояснил в перерыве.
Ему еще Васкес перед самым перерывом с бровки советовал остыть. А объяснение этому, что он получил перед самым перерывом желтую карточку. И конечно он вел себя уже тихо, потому что нельзя подставлять команду в финале Кубка.
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Полуэктов Пётр
Ответ Виталий Ан
Вас бы все устраивало если бы он играл за команду которой вы сопереживаете. Ничего ему не надо менять. Надо менять другим, у кого не получается приблизится к такому уровню.
Меня всё более чем устраивает. Винисиус отличный игрок, пускай дальше радует нас своим хорошим футболом. О чем вы написали, я не понял абсолютно.
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