«У Винисиуса проблемы с каждой командой. Ему стоит задуматься, что самому можно исправить». Хавбек «Осасуны» Барха о жалобах вингера «Реала»

Кике Барха призвал Винисиуса Жуниора задуматься над своим поведением.

«Ясно, что на нем много фолят, нам нужно защищать игроков. Но также он должен понимать, что на нем фолят потому, что защитникам как-то надо его останавливать.

Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить, потому что у него проблемы с каждой командой.

сказал мне, что постоянно говорил ему что-то, чтобы вывести из игры, так что нужно смотреть на ситуацию со всех сторон», – сказал полузащитник «Осасуны» после поражения от « » (1:2) в финале Кубка Испании.