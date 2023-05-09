«У Винисиуса проблемы с каждой командой. Ему стоит задуматься, что самому можно исправить». Хавбек «Осасуны» Барха о жалобах вингера «Реала»
Кике Барха призвал Винисиуса Жуниора задуматься над своим поведением.
«Ясно, что на нем много фолят, нам нужно защищать игроков. Но также он должен понимать, что на нем фолят потому, что защитникам как-то надо его останавливать.
Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить, потому что у него проблемы с каждой командой.
Монкайола сказал мне, что Винисиус постоянно говорил ему что-то, чтобы вывести из игры, так что нужно смотреть на ситуацию со всех сторон», – сказал полузащитник «Осасуны» после поражения от «Реала» (1:2) в финале Кубка Испании.
Ему стоит задуматься насчет того, что ему самому можно улучшить и исправить"
Из этих двух фраз следует вывод, что он рекомендует ему не обводить и не убегать от защитников? Тогда им не придется его останавливать, а значит и фолить не придется.
Логично...
Только в Ла Лиге главный тренер клуба додумался дать установку целенаправленно бить по ногам Винисиуса. Про игроков и говорить нет смысла.
Думаю Пеп будет более закрываться в игре с его отсутствием( ну если это можно будет назвать так. Все же Пеп на это никогда не идет особо).