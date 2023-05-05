Малком – лучший футболист «Зенита» в апреле. У него 6 голов и 1 ассист в 5 матчах

Малком признан G-Drive лучшим футболистом «Зенита» в апреле.

Бразилец одержал победу в голосовании среди болельщиков с результатом в 86%.

Титул лучшего игрока месяца – четвертый для в нынешнем сезоне.

В апреле « » провел пять матчей в Мир : обыграл «Урал» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Крылья Советов» (5:1), а также сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

В этих играх бразильский футболист забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Малком отметился покером в ворота «Крыльев Советов».

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