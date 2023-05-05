Малком – лучший футболист «Зенита» в апреле. У него 6 голов и 1 ассист в 5 матчах
Малком признан G-Drive лучшим футболистом «Зенита» в апреле.
Бразилец одержал победу в голосовании среди болельщиков с результатом в 86%.
Титул лучшего игрока месяца – четвертый для Малкома в нынешнем сезоне.
В апреле «Зенит» провел пять матчей в Мир РПЛ: обыграл «Урал» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Крылья Советов» (5:1), а также сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).
В этих играх бразильский футболист забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Малком отметился покером в ворота «Крыльев Советов».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Вам помешало чувство юмора, которое не опирается на итоги голосования (особенно среди экспертов) лучшего игрока апреля лиги. Всего хорошего)