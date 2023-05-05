Малком – лучший футболист «Зенита» в апреле. У него 6 голов и 1 ассист в 5 матчах

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Малком признан G-Drive лучшим футболистом «Зенита» в апреле.

Бразилец одержал победу в голосовании среди болельщиков с результатом в 86%.

Титул лучшего игрока месяца – четвертый для Малкома в нынешнем сезоне.

В апреле «Зенит» провел пять матчей в Мир РПЛ: обыграл «Урал» (2:0), «Локомотив» (2:1), «Динамо» (3:1) и «Крылья Советов» (5:1), а также сыграл вничью с «Ростовом» (0:0).

В этих играх бразильский футболист забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Малком отметился покером в ворота «Крыльев Советов».

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17 комментариев

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Kenny De Schepper
Лучший игрок лиги, однозначно
+32
-2
+30
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Зайцев Руслан
Беглому голландскому каторжнику из ФК "Зарема" до Малкома как до Луны верхом на Москалеве
+21
-2
+19
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Ксения Лисенкова
Справедливо
+19
-1
+18
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Алексей Минин
Ответ ЛексЛютый
Странно, что не Обляков…
Действительно. Очень странно, что Обляков не лучший игрок Зенита в апреле. Что же ему помешало? Хм.
+11
-3
+8
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Сергей Жарковский
По другому и быть не должно! Малком лучший!
+5
0
+5
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ЛексЛютый
Странно, что не Обляков…
+6
-3
+3
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GuruFutbola
Школа Барсы)
+5
-3
+2
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ЛексЛютый
Ответ Алексей Минин
Действительно. Очень странно, что Обляков не лучший игрок Зенита в апреле. Что же ему помешало? Хм.
Не знаю, что ему помешало.
Вам помешало чувство юмора, которое не опирается на итоги голосования (особенно среди экспертов) лучшего игрока апреля лиги. Всего хорошего)
+3
-2
+1
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DekiB
Ответ Луизао фром мексика
5 мячей с пенальти а ещё один забил с офсайда позорнейший трансфер в истории футбола
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