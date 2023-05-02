Валерий Газзаев: «Нашей молодежи не хватает патриотизма. Нужно популяризировать спорт и рассказывать о нашем прошлом»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия история Спорт-Экспресс ретро Футбол

Валерий Газзаев считает, что российской молодежи не хватает патриотизма.

Вчера в Волгограде состоялся ретроматч между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» (0:2). 

– С чем связана растущая популярность ретроматчей?

– Сегодняшний матч войдет в историю, как и 80 лет назад. Таких мероприятий нужно делать больше. У нас большая страна с многовековой историей.

Нужно популяризировать спорт и рассказывать о нашем прошлом. Конечно, нашей молодежи не хватает патриотизма. Сегодняшний матч в этом плане очень важен, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо».

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29 комментариев

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Денис Давыдов
Печально, что под это постоянное бухтение о прошлом сливается в унитаз будущее
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Влад Путман
Патриотизм в сегодняшнем понимании чинуш и прикормушников, это: любить вождя и правительство, поддерживать все их бредни, не иметь собственного мнения.
+27
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Мельников Михаил
Ответ Влад Путман
Патриотизм в сегодняшнем понимании чинуш и прикормушников, это: любить вождя и правительство, поддерживать все их бредни, не иметь собственного мнения.
И что характерно - когда эти товарищи сами были молодежью - тех вождей они поливали дерьмом и искали любую возможность свалить из страны в "профессионалы".
+15
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Злобный Конь
"Динамо", например , так и живёт прошлым. Поэтому ничего выиграть в настоящем и не может.
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Назар Игорь
250 лет назад немецкий философ Гегель сказал " Бытие определяет сознание". Даже Марксу это понравилось. Так и патриотизм воспитывается в условиях нормального бытия, а это не означает только сладко спать и много жрать. Это уважение государством прав и свобод личности в первую очередь, это право свободного выражения своих взглядов, это максимальное приближение уровня жизни всех слоëв общества.
Те кто говорит о патриотизме понятие не имеют как можно прилично жить семье из 4 человек на доход менее 100 тыс рубликов в месяц, или одинокому старику на 15 тыс.
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Za pravdurets
Ответ Фут.Боль
Замеры уровня патриотизма кто проводил интересно?
О4ко гаранта недостаточно начисто обработано. Старые шершавые языки уже не справляются, нужны молодые.
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Дмитрий
Делают все, кроме самого главного-улучшения уровня жизни в этой самой любимой Родине. Флаги поднимают, гимны поют, маршируют наряженные, рассказывают как на изи всех в мире во всей истории победили, а правнуки все равно не ломятся защищать любимую от иблиса.
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Крыс Пол
Рассказами о славном прошлом нынешнее время лучше не сделаешь
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red hikkikomori
утомили уже со своим "прошлым"
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Dzhansug Bukiya
Где деньги, выделенные на Аланию, лучше расскажи
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krostis
Ответ red hikkikomori
утомили уже со своим "прошлым"
ну а что им остается, в настоящем гордиться нечем, будущее туманно
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-N-
Ответ Влад Путман
Патриотизм в сегодняшнем понимании чинуш и прикормушников, это: любить вождя и правительство, поддерживать все их бредни, не иметь собственного мнения.
Ты забыл ещё добавить "иметь счета и недвижимость в так называемых недружественных странах; и всех детей отправлять туда учиться, жить и получать гражданство; ну и рожать и лечиться естественно тоже лучше там; а здесь для простых людей сойдут районные обшарпанные поликлиники по одной на 20 деревень в радиусе 100 км и с одним врачом, ибо оптимизация; ну и конечно для простых людей сказки о патриотизме на каждом углу, это прям в обязон."
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Фут.Боль
Замеры уровня патриотизма кто проводил интересно?
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Sileo
Для патриотизма не плохо бы давать поводы для гордости в настоящем, не только в прошлом
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-N-
Ответ Дмитрий
Делают все, кроме самого главного-улучшения уровня жизни в этой самой любимой Родине. Флаги поднимают, гимны поют, маршируют наряженные, рассказывают как на изи всех в мире во всей истории победили, а правнуки все равно не ломятся защищать любимую от иблиса.
Улучшить жизнь простых людей - нужно сотни миллионов денег, а поднять флаг - сто рублей, спеть гимн - бесплатно. Так что нуигонах улучшать жизнь простых людей, гораздо приятнее ещё одну яхту купить для пятой любовницы.
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Stt
Мерило патриотизма - тёплая будка, сахарная косточка, мягкий ошейник, чтобы шейку не натирал.
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Дмитрий Иванченко
А можно вместо того, чтобы талдычить о каком-то прошлом, наконец начать строить нормальное настоящее и хорошее будущее? Ах нет, это ж надо что-то делать, а не только языком чесать...

Всё это прошлое зачастую вообще не связано с теми, кто больше всего ими показушно гордится
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Pb-SE
Ответ Злобный Конь
"Динамо", например , так и живёт прошлым. Поэтому ничего выиграть в настоящем и не может.
По такой логике, вся РПЛ, кроме Зенита, живёт прошлым. У Зенита прошлого нет, он живёт народным достоянием.
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Pb-SE
Ответ Крыс Пол
Рассказами о славном прошлом нынешнее время лучше не сделаешь
Смотря кому. Народ от этих разговоров лучше жить не станет, а вот чиновники и депутаты могут новый дворец построить.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Назар Игорь
250 лет назад немецкий философ Гегель сказал " Бытие определяет сознание". Даже Марксу это понравилось. Так и патриотизм воспитывается в условиях нормального бытия, а это не означает только сладко спать и много жрать. Это уважение государством прав и свобод личности в первую очередь, это право свободного выражения своих взглядов, это максимальное приближение уровня жизни всех слоëв общества. Те кто говорит о патриотизме понятие не имеют как можно прилично жить семье из 4 человек на доход менее 100 тыс рубликов в месяц, или одинокому старику на 15 тыс.
За такое Гегеля в нацизме не обвинят на телевидении?
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Olga.t
Ответ rigobersong
Ты про Францию?:)
Стесняюсь спросить, вам сколько лет? Комментарий первоклашки.
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Olga.t
Ответ Za pravdurets
О4ко гаранта недостаточно начисто обработано. Старые шершавые языки уже не справляются, нужны молодые.
Газзаев отрабатывает повестку, как всегда чересчур усердно. Вызывает омерзение...
Да не дай бог нашей молодёжи брать пример с такого лизуна.
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Игорь М.
Зачем постоянно трепаться о прошлом? Не лучше ли было бы рассказывать про будущее? Хотя, у нашего спорта крайне ужасное будущее...
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Forrest Gamp
-Гaв-Гaв!
-Молодец! Лови кость!
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Ilya Bobrin
я не понимаю, зачем вы дразните пса?
утомил своим лаем
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