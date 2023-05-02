Валерий Газзаев: «Нашей молодежи не хватает патриотизма. Нужно популяризировать спорт и рассказывать о нашем прошлом»
Валерий Газзаев считает, что российской молодежи не хватает патриотизма.
Вчера в Волгограде состоялся ретроматч между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» (0:2).
– С чем связана растущая популярность ретроматчей?
– Сегодняшний матч войдет в историю, как и 80 лет назад. Таких мероприятий нужно делать больше. У нас большая страна с многовековой историей.
Нужно популяризировать спорт и рассказывать о нашем прошлом. Конечно, нашей молодежи не хватает патриотизма. Сегодняшний матч в этом плане очень важен, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо».
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Те кто говорит о патриотизме понятие не имеют как можно прилично жить семье из 4 человек на доход менее 100 тыс рубликов в месяц, или одинокому старику на 15 тыс.
Всё это прошлое зачастую вообще не связано с теми, кто больше всего ими показушно гордится
Да не дай бог нашей молодёжи брать пример с такого лизуна.
-Молодец! Лови кость!
утомил своим лаем