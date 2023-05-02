Гаджиев о Евсееве в «Факеле»: «Справится с возложенными на него обязанностями, но результат будет зависеть не только от него»
Гаджи Гаджиев высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».
«Спасется ли «Факел» с Евсеевым? Это будет зависеть не только от него. Евсеев точно справится с возложенными на него обязанностями. Результат команды будет зависеть не только от него. Важно, в каком состоянии сейчас «Факел», какие события внутри клуба происходят.
Мы же не знаем, почему сняли Пятибратова. «Факел» — боевая команда, в последнем туре они обыграли «Динамо» и увеличили шансы на сохранение прописки в РПЛ», — сказал президент «Динамо-Махачкала».
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