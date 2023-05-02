Гаджиев о Евсееве в «Факеле»: «Справится с возложенными на него обязанностями, но результат будет зависеть не только от него»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Гаджи Муслимович Гаджиев Факел Футбол

Гаджи Гаджиев высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Спасется ли «Факел» с Евсеевым? Это будет зависеть не только от него. Евсеев точно справится с возложенными на него обязанностями. Результат команды будет зависеть не только от него. Важно, в каком состоянии сейчас «Факел», какие события внутри клуба происходят.

Мы же не знаем, почему сняли Пятибратова. «Факел» — боевая команда, в последнем туре они обыграли «Динамо» и увеличили шансы на сохранение прописки в РПЛ», — сказал президент «Динамо-Махачкала».

Евсеев вернулся в РПЛ – спасать «Факел». Позвали как мастера стыков 

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5 комментариев

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lovec23
Хочется ,что бы команда осталась в рпл , но Евсеев мне не приятен , особенно после слов о своем игроке . Интересно ,как местные болельщики относятся к его назначению .
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Игорь Пичугин
Когда с него спросят за результат, он громко всём ответит ### вам!!!
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Семен Сергеевич
Евсеев очень хорошо поработал в Шиннике. Если бы не руководство области, которым норм, что команда болтается в ФНЛ - могли бы спокойно забраться в стыки за выход в РПЛ.

Удачи Валентинычу в Воронеже!!!
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TFP_Sports
Воспитанник Гаджи Гаджиева, естественно он справится
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Андрей Ефимов
Ответ lovec23
Хочется ,что бы команда осталась в рпл , но Евсеев мне не приятен , особенно после слов о своем игроке . Интересно ,как местные болельщики относятся к его назначению .
согласен. жалко Факел. зачем этого быдлана пригласили. симпатии воронежской команде поубавились.
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