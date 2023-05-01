«Аллегри останется в «Ювентусе», тут нечего обсуждать. Он даже не на полпути в 4-летнем проекте». Гендиректор туринцев Кальво о тренере

Руководство «Ювентуса» выразило поддержку главному тренеру Массимилиано Аллегри.

«Наши цели на сезон – это второе место в чемпионате Италии и выход в финал . Мы их пока не достигли.

Думаю, говорить, что Аллегри точно сохранит свою должность, означает констатировать очевидное. Он вернулся, подписав контракт на 4 года, и пока даже не на полпути в этом проекте.

11 трофеев и два финала Лиги чемпионов за 7 лет в « » говорят в пользу , тут вообще нечего обсуждать.

Сейчас важно то, что мы хотим учиться, расти, прибавлять даже по ходу тяжелого сезона, и это касается руководителей, тренера, игроков», – заявил генеральный директор «Ювентуса» Франческо Кальво в эфире DAZN.

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