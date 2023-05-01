«Аллегри останется в «Ювентусе», тут нечего обсуждать. Он даже не на полпути в 4-летнем проекте». Гендиректор туринцев Кальво о тренере
Руководство «Ювентуса» выразило поддержку главному тренеру Массимилиано Аллегри.
«Наши цели на сезон – это второе место в чемпионате Италии и выход в финал Лиги Европы. Мы их пока не достигли.
Думаю, говорить, что Аллегри точно сохранит свою должность, означает констатировать очевидное. Он вернулся, подписав контракт на 4 года, и пока даже не на полпути в этом проекте.
11 трофеев и два финала Лиги чемпионов за 7 лет в «Ювентусе» говорят в пользу Аллегри, тут вообще нечего обсуждать.
Сейчас важно то, что мы хотим учиться, расти, прибавлять даже по ходу тяжелого сезона, и это касается руководителей, тренера, игроков», – заявил генеральный директор «Ювентуса» Франческо Кальво в эфире DAZN.
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Важно как человек работает здесь и сейчас, какие перспективы его работа рисует, а не чего он добивался 5 лет назад. У команды просто нет игры. Даже намеков. За счет чего она планирует побеждать, обретать стабильные результаты. Заканчивается второй сезон, человек призывает искать, ИСКАТЬ, позитивные стороны.
В общем, чем завершилась эпопея Аллегри в Милане, никого не интересует. Впрочем, голова Кальво полетит, а она обязательно полетит, вместе с аллегриевской. И поделом.
Но брать всё, что блестит, не глядя на интегрируемость в текущий состав, под текущего тренера, – это уже подзадолбало в последние 4 года. Бремер сидит на лавке, потому что в четвёрке не умеет играть, так нахрена его было брать, если 4-3-3 собирались ставить? С де Лигтом – то же самое (взяли играть высоко, низко он не сумел). С Влаховичем, с Роналду. Кьезу тыкают во все удобные и неудобные позиции.
В общем давай, господин юрист, ищи топового спортдира.