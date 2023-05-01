«Аллегри останется в «Ювентусе», тут нечего обсуждать. Он даже не на полпути в 4-летнем проекте». Гендиректор туринцев Кальво о тренере

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Руководство «Ювентуса» выразило поддержку главному тренеру Массимилиано Аллегри.

«Наши цели на сезон – это второе место в чемпионате Италии и выход в финал Лиги Европы. Мы их пока не достигли.

Думаю, говорить, что Аллегри точно сохранит свою должность, означает констатировать очевидное. Он вернулся, подписав контракт на 4 года, и пока даже не на полпути в этом проекте.

11 трофеев и два финала Лиги чемпионов за 7 лет в «Ювентусе» говорят в пользу Аллегри, тут вообще нечего обсуждать.

Сейчас важно то, что мы хотим учиться, расти, прибавлять даже по ходу тяжелого сезона, и это касается руководителей, тренера, игроков», – заявил генеральный директор «Ювентуса» Франческо Кальво в эфире DAZN.

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12 комментариев

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Андрей wtf
Ну что же,соболезную всем нам,нервы будут выжены дотла 😁
+15
-1
+14
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rigobersong
А что это за 4х летний проект? Вывести Ювентус в серию Б :))
+11
-3
+8
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svft
«Талалаев останется в «Химках», тут нечего обсуждать. Он даже не на полпути в 5-летнем проекте»
+8
-1
+7
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vel
По такой тупой логике - лучше тогда Липпи пригласить. Маэстро, помимо скудетто, ЛЧ выигрывал и в финал поболее раз выходил.

Важно как человек работает здесь и сейчас, какие перспективы его работа рисует, а не чего он добивался 5 лет назад. У команды просто нет игры. Даже намеков. За счет чего она планирует побеждать, обретать стабильные результаты. Заканчивается второй сезон, человек призывает искать, ИСКАТЬ, позитивные стороны.

В общем, чем завершилась эпопея Аллегри в Милане, никого не интересует. Впрочем, голова Кальво полетит, а она обязательно полетит, вместе с аллегриевской. И поделом.
+5
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+5
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d.xoxlov
Бог с ним, пусть лучше спортдира ищет амбициозного. Из Аллегри менеджер, как из говна пуля. Хотя и тренер из него в последние два года такой же.
Но брать всё, что блестит, не глядя на интегрируемость в текущий состав, под текущего тренера, – это уже подзадолбало в последние 4 года. Бремер сидит на лавке, потому что в четвёрке не умеет играть, так нахрена его было брать, если 4-3-3 собирались ставить? С де Лигтом – то же самое (взяли играть высоко, низко он не сумел). С Влаховичем, с Роналду. Кьезу тыкают во все удобные и неудобные позиции.
В общем давай, господин юрист, ищи топового спортдира.
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K0run
Посмотрим что скажет, после вылета от Севильи))
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gja
В шею гнать, при любой компенсации. В свое время он оставил хорошее наследие, но это не значит что до пенсии его теперь надо держать.
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vel
Во главе клуба дилетанты. Заметили, кроме Кассано и Адани, в прессе Аллегри никто не критикует, ибо всех устраивает такое положение и перспективы Ювентуса. Ни одного острого вопроса на пресс-конференциях.
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Газонокосильщик Хави
Карьера вставной челюсти в юве это как ящерице хвост отрывать или резать медузу. каждый раз надежда что вот вот конец, а она жива и продолжается.
0
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d.xoxlov
Ответ svft
«Талалаев останется в «Химках», тут нечего обсуждать. Он даже не на полпути в 5-летнем проекте»
Терюшков здесь! 👀
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S100 Winner
Ответ d.xoxlov
Бог с ним, пусть лучше спортдира ищет амбициозного. Из Аллегри менеджер, как из говна пуля. Хотя и тренер из него в последние два года такой же. Но брать всё, что блестит, не глядя на интегрируемость в текущий состав, под текущего тренера, – это уже подзадолбало в последние 4 года. Бремер сидит на лавке, потому что в четвёрке не умеет играть, так нахрена его было брать, если 4-3-3 собирались ставить? С де Лигтом – то же самое (взяли играть высоко, низко он не сумел). С Влаховичем, с Роналду. Кьезу тыкают во все удобные и неудобные позиции. В общем давай, господин юрист, ищи топового спортдира.
С Роналду он взял чемпионство и Суперкубок, а сам Роналду в первый сезон при Аллегри был признан игроком сезона в Серии А и Футболистом года в Италии
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