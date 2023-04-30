«Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем. Еще нужно вернуть пиво на стадионы». Хавбек «Ростова» Тугарев об РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия Роман Тугарев Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Роман Тугарев считает, что систему Fan ID надо упростить или отменить.

«Меня очень беспокоит ситуация с Fan ID. На кубковые матчи приходит довольно много болельщиков, а на игры РПЛ – нет. Сейчас непростое время, а футбол может разбавлять проблемы людей.

Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем. Еще считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы – этот вопрос активно обсуждают сейчас. Думаю, что скоро все решится в положительную сторону», – сказал хавбек «Ростова».

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11 комментариев

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AIBOLIT66
Еще нужно вернуть пиво на стадионы.
И баб, - добавил без микрофона.
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Илья Храбров
База
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Мосгорсуд
Верные мысли у Тугарева
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Доктор Броманталь
Лучше бы вы играли лучше а не сводили всю игру к ныряниям Комличенко.
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Вадим flanec
Ответ AIBOLIT66
Еще нужно вернуть пиво на стадионы. И баб, - добавил без микрофона.
А сейчас их (баб), нет на стадионе?
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Добрый Ретроград
А ещё водку и баб.
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zanuda59
А шампанское, как в театрах?
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Japonskiy Magnitofon
"... а ещё вернуть пиво на трибуны... да и в раздевалку не мешало бы."
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muslim95
Ну а что мелочиться, надо и водку разрешить, можно путан по кромке поля пустить, пусть работают, а фанайди отменить , чтобы не мешал вакханалии
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