«Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем. Еще нужно вернуть пиво на стадионы». Хавбек «Ростова» Тугарев об РПЛ

Роман Тугарев считает, что систему Fan ID надо упростить или отменить.

«Меня очень беспокоит ситуация с Fan ID. На кубковые матчи приходит довольно много болельщиков, а на игры РПЛ – нет. Сейчас непростое время, а футбол может разбавлять проблемы людей.

Я за, чтобы Fan ID упростили или убрали совсем. Еще считаю, что нужно вернуть пиво на стадионы – этот вопрос активно обсуждают сейчас. Думаю, что скоро все решится в положительную сторону», – сказал хавбек «Ростова».

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