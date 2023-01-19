РФС хочет увековечить память Пеле в России и обсуждает с ветеранами футбола варианты

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия ФИФА РФС Пеле Джанни Инфантино ТАСС Футбол

РФС обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России.

Как сообщает служба коммуникаций РФС, в обсуждении участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с легендарным игроком сборной Бразилии.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал все страны мира назвать в честь бразильца хотя бы по одному стадиону.

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9 комментариев

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nexia99
Ждем комментарии от Анзора про цвет кожи и Мостового в стиле кто таков, где играл у нас
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Предлагаю переименовать кофе "Жокей".
0
-1
-1
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mitos
Открыть футбольный парк ?
0
0
0
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Злобный Конь
С вот этим дополнением.

https://www.rbc.ru/politics/02/06/2022/629869ab9a79478c23629678
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Этим лишь бы попилить/распилить
+3
0
+3
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Ебздрогыч
Так Терюшков же сказал, что надо своих только чествовать, какой тут Пеле?
+1
-1
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.ru
можно цитату приписываемую Пеле про бразильский хоккей выбить на здании РФС... как вариант
+17
-1
+16
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Kit97
Лучше своих увековечить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Хорошая идея
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