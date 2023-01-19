РФС хочет увековечить память Пеле в России и обсуждает с ветеранами футбола варианты

обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России.

Как сообщает служба коммуникаций РФС, в обсуждении участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с легендарным игроком сборной .

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал все страны мира назвать в честь бразильца хотя бы по одному стадиону.

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