РФС хочет увековечить память Пеле в России и обсуждает с ветеранами футбола варианты
РФС обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России.
Как сообщает служба коммуникаций РФС, в обсуждении участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с легендарным игроком сборной Бразилии.
Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино призвал все страны мира назвать в честь бразильца хотя бы по одному стадиону.
Делитесь чувствами по отношению к Пеле. Ваши слова передадут родственникам легенды!
https://www.rbc.ru/politics/02/06/2022/629869ab9a79478c23629678