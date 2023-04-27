Артета про 1:4 с «Сити»: «Я очень разочарован. Победила лучшая из команд, впереди еще 5 матчей»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Матч 33-го тура АПЛ на «Этихад Стэдиум» завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 4:1. «Горожане» сократили отставание от «Арсенала» в турнирной таблице до 2 очков, имея две игры в запасе.

«Конечно, в первую очередь мы должны подбодрить игроков, потому что им было тяжело. Нам нужно сделать все, что мы так хорошо делали до сих пор, и начать побеждать.

Я очень разочарован. Мы знали, что нам нужно сделать все возможное и индивидуально, и как команде – приезжая сюда, нужно быть на высоте. Сегодня мы были далеки от этого.

Не думаю, что их это испугало, но то, как мы начали игру, во многих ситуациях ставило нас в затруднительное положение, и мы не смогли сыграть так как хотели.

Мы хотели кое-что подправить. Мы должны быть верны тому, что привело нас сюда. Статистика на старте сезона говорила, что мы финишируем шестыми или седьмыми, но мы там, где мы есть.

Впереди еще пять матчей. Я прожил в этой стране 22 года, и здесь многое изменилось. Они – выдающаяся команда, но и мы тоже.

Победила лучшая из команд. Возможно, они были на высоте в первом тайме, а мы не показали свой уровень», – сказал главный тренер «Арсенала».

Цифра дня. Как рухнули шансы «Арсенала» на титул после 1:4 от «Сити»

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Вы не здесь проиграли чемпионство, а в предыдущих матчах
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Эх, Микель... У них два матча в запасе, с такой то игрой у «Сити» надо быть реалистом. Весь сезон доминировать и под конец всё.....
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S100 Winner
Ответ Юра Пасхалов
Жалко, что не смогут выиграть АПЛ, силы видимо на исходе )
Арсенал лишь в одном турнире играют. У них не силы, а яйца и характер на исходе, как всегда. Сити вообще в трёх турнирах пашет и не ноет
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ RembaXXX
Как раз тут, неудачные игры по сезону у всех бывают, даже у Сити были, а тут надо было проявлять характер, победитель почти гарантированно получал титул, а Арсенал даже борьбу навязать не смог.
Ты игру смотрел? Ну какой характер можно проявить, когда Сити в форме? По игре 7:1 выглядело бы адекватно, чем 1:1 даже.
Чемпион должен стабильно брать очки с более слабыми комментами. А Арсенал за предыдущие три матча набрал 3 очка вместо 7-9. Все-таки основная причина в этом.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Впереди 5 матчей, но Сити уже вряд-ли своё отдаст
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Счет на табло и МС явно сильнее, Арсенал на нервах и не готов стать чемпионом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RembaXXX
Ответ bevooch
Ты игру смотрел? Ну какой характер можно проявить, когда Сити в форме? По игре 7:1 выглядело бы адекватно, чем 1:1 даже. Чемпион должен стабильно брать очки с более слабыми комментами. А Арсенал за предыдущие три матча набрал 3 очка вместо 7-9. Все-таки основная причина в этом.
С Ливерпулем в гостях ничья даже для чемпиона отличный результат, далее Лондонское дерби, тоже непредсказуемая игра, потеря только со святыми 2х очков, так до этого у Арсенала отличная серия была, вполне себе чемпионский график, шансов на титул именно сегодня лишились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салесар
Ответ S100 Winner
Арсенал лишь в одном турнире играют. У них не силы, а яйца и характер на исходе, как всегда. Сити вообще в трёх турнирах пашет и не ноет
Ну все-таки составы не равносильные. У сити на банке фоден, марез, альварез, лапорт (кроме Мареза все бы играли в основе Арсенала) и не играющий филлипс, а у арсенала разве что жоржиньо и троссарда можно выделить
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Ответ S100 Winner
Арсенал лишь в одном турнире играют. У них не силы, а яйца и характер на исходе, как всегда. Сити вообще в трёх турнирах пашет и не ноет
Согласен...синдром "Венгера" я называю отсутствие яйиц.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Safkzn
"Это фиаско, братан" подходит, как нельзя лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashot Kafka
О эксперты по мужским яйцам подъехали. У Арсенала не было ротации практически по сезону, видно ж что команда не бежит совсем сейчас. Ну и Сити тупо сильнее и опытнее состав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
Не выдоминировал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorisBritva
3 очка за четыре последних игры - это ж как сильно нужно хотеть чемпионство...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f1go.go
Артете стоит отдать должное он создал крепкую команду из средних игроков.Но он не очень гибкий тренер.Почему он не менял Саку который столько матчей провалил есть же Троссард и Нельсон,Зачем покупали Кивиора и Жоржиньо если они не используются толком.Футбол требует риска,а Артета хотел одним составом и одной тактикой весь чемпионат пройти.Понимаю что он прыгнул выше головы но больше такого шанса может и не быть в ближайшие годы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Возможно, они были на высоте в первом тайме"
-------
Да не возможно, а были. И не только в первом тайме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сади Самедов
Концовка прошлого сезона была абсолютно такой же, провальные 3 игры и вылет из четверки
В этом сезоне пропустили и пропускаем очень много мячей со стандартов, это просто закономерность
Остаётся достойно завершить сезон и дать больше минут другим ребятам (Троссард, Нельсон, Смит-Роу, Жоржиньо, Нкетия), чтобы поберечь основу, так как борьба за титул фактически окончена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MURA
Фааантазёр про меня говорили...
Жалко конечно, опыт есть опыт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Сити после третьего гола откровенно включил эконом-режим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий