Артета про 1:4 с «Сити»: «Я очень разочарован. Победила лучшая из команд, впереди еще 5 матчей»

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Матч 33-го тура на «Этихад Стэдиум» завершился победой « » со счетом 4:1. «Горожане» сократили отставание от «Арсенала» в турнирной таблице до 2 очков, имея две игры в запасе.

«Конечно, в первую очередь мы должны подбодрить игроков, потому что им было тяжело. Нам нужно сделать все, что мы так хорошо делали до сих пор, и начать побеждать.

Я очень разочарован. Мы знали, что нам нужно сделать все возможное и индивидуально, и как команде – приезжая сюда, нужно быть на высоте. Сегодня мы были далеки от этого.

Не думаю, что их это испугало, но то, как мы начали игру, во многих ситуациях ставило нас в затруднительное положение, и мы не смогли сыграть так как хотели.

Мы хотели кое-что подправить. Мы должны быть верны тому, что привело нас сюда. Статистика на старте сезона говорила, что мы финишируем шестыми или седьмыми, но мы там, где мы есть.

Впереди еще пять матчей. Я прожил в этой стране 22 года, и здесь многое изменилось. Они – выдающаяся команда, но и мы тоже.

Победила лучшая из команд. Возможно, они были на высоте в первом тайме, а мы не показали свой уровень», – сказал главный тренер «Арсенала».

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