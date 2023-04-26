«Фортуна» сделает посещение матчей бесплатным для всех. Потерянные доходы от продажи билетов компенсируют спонсоры

«Фортуна» Дюссельдорф сделает посещение стадиона бесплатным.

Немецкий клуб представил свою новую стратегию под названием «Фортуна» для всех». Она основана на нескольких пунктах.

Так, клуб намерен сделать посещение матчей на стадионе бесплатным для всех болельщиков, независимо от того, являются ли они владельцами абонементов, членами организованной фанатской поддержки, постоянными посетителями стадиона или болельщиками команд гостей. Реализация этой инициативы должна начаться в сезоне-2023/24.

«Мы хотим, чтобы каждый мог познакомиться с футболом в Дюссельдорфе и таким образом еще прочнее закрепить «Фортуну» в нашем городе.

Долгосрочные партнерские отношения делают это возможным. Hewlett Packard Enterprise (HPE), Targobank, Provincial и Common Goal разделяют нашу веру в то, что футбол принадлежит прежде всего болельщикам», – сказал генеральный директор «Фортуны» Александер Йобст.

«Компании из региона намерены поддерживать эту концепцию, чтобы изменить футбол в Дюссельдорфе в долгосрочной перспективе, и в течение следующих пяти лет благодаря долгосрочным партнерским отношениям клуб получит в общей сложности около 45 миллионов евро.

Партнеры также будут активно способствовать новому пути «Фортуны» своими собственными проектами. В соответствии с прозрачным использованием средств, деньги будут идти не только на профессиональный футбол, но и на молодежный футбол, женский футбол, цифровую инфраструктуру и социальные проекты.

Доход от продажи билетов, который будет теряться, также компенсируется таким образом», – говорится в пресс-релизе клуба.

«Для того, чтобы иметь возможность предлагать бесплатное посещение всех домашних игр, нам нужны другие долгосрочные партнеры на нашем пути. Мы рады компаниям, которые уже сотрудничают с нами, и открыты для других партнеров, которые хотят пройти этот необычный путь вместе с нами.

Мы вместе отправляемся в путешествие, где все еще может измениться. И это тоже хорошо. Но у нас есть четкая цель, общая идея, сильные партнеры и невероятные болельщики», – заключил Йобст.

В текущем сезоне «Фортуна» выступает во Второй Бундеслиге. После 29 проведенных матчей команда набрала 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

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