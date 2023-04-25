Кампуш и агент Осимхена почти договорились о контракте в «ПСЖ». Но приоритет игрока – АПЛ и Бундеслига

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Наполи Луиш Кампуш Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен не стремится переходить в «ПСЖ».

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш и Роберто Календа, агент нападающего «Наполи», близки к договоренности о контракте футболиста с французским клубом.

Однако «ПСЖ» в настоящее время не является приоритетом для 24-летнего нигерийского форварда.

Основными вариантами Осимхена являются АПЛ, где им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также Бундеслига – на него претендует «Бавария».

Только после АПЛ и Бундеслиги футболист рассматривает вариант с «ПСЖ».

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