Кампуш и агент Осимхена почти договорились о контракте в «ПСЖ». Но приоритет игрока – АПЛ и Бундеслига

Виктор Осимхен не стремится переходить в «ПСЖ».

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам и Роберто Календа, агент нападающего « », близки к договоренности о контракте футболиста с французским клубом.

Однако «ПСЖ» в настоящее время не является приоритетом для 24-летнего нигерийского форварда.

Основными вариантами являются АПЛ, где им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также Бундеслига – на него претендует «Бавария».

Только после АПЛ и Бундеслиги футболист рассматривает вариант с « ».

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