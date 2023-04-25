Кампуш и агент Осимхена почти договорились о контракте в «ПСЖ». Но приоритет игрока – АПЛ и Бундеслига
Виктор Осимхен не стремится переходить в «ПСЖ».
Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш и Роберто Календа, агент нападающего «Наполи», близки к договоренности о контракте футболиста с французским клубом.
Однако «ПСЖ» в настоящее время не является приоритетом для 24-летнего нигерийского форварда.
Основными вариантами Осимхена являются АПЛ, где им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также Бундеслига – на него претендует «Бавария».
Только после АПЛ и Бундеслиги футболист рассматривает вариант с «ПСЖ».
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