Анчелотти о Камавинга: «Он скорее Ferrari, чем Fiat Cinquecento, в плане физики»

Карло Анчелотти сравнил Эдуардо Камавинга с Ferrari.

«Он использует время, проведенное на позиции крайнего защитника, чтобы расширить свои рамки. Он очень молод, ему нужно набраться опыта и тактических умений.

Технически ему нечему учиться, а с точки зрения физики он скорее Ferrari, чем Cinquecento», – сказал главный тренер мадридского « ».

Cinquecento – модель автомобиля Fiat, выпускавшаяся с 1991 по 1998 год.

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