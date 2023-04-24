Анчелотти о Камавинга: «Он скорее Ferrari, чем Fiat Cinquecento, в плане физики»

Теги Феррари Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти сравнил Эдуардо Камавинга с Ferrari.

«Он использует время, проведенное на позиции крайнего защитника, чтобы расширить свои рамки. Он очень молод, ему нужно набраться опыта и тактических умений.

Технически ему нечему учиться, а с точки зрения физики он скорее Ferrari, чем Cinquecento», – сказал главный тренер мадридского «Реала».

Cinquecento – модель автомобиля Fiat, выпускавшаяся с 1991 по 1998 год.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Магуайр скорее Аристон, чем Электролюкс
+17
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ХавиГави_Паратрупер
Какой же Анчелотти автомеханик🏎
+12
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Timeofinjoy
Хочу купить себе Fiat Cinquecento, как авто?
+3
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Мадрид наказывает!
Хаве о Левандовском: "Он скорее Джили, чем БМВ".
+4
-1
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ljolik888
Камавинга ещё не зрелый игрок , но будущее должно быть хорошем !
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old folk
Fiat500 по европейским улочкам самое то.😁
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Pb-SE
Помнится, как Валентин Козьмич Иванов выдал в конце 90-х: "Торпедо станет чемпионом после того, как ЗИЛ начнет выпускать Мерседесы". Как видим, пока не ошибся.
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Born is the King
"Барселона скорее Миа Халифа, чем Саша Грей в плане вместимости"
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Papa Paolo
Тогда Азар - это Ока, ток стоимость ТО как у Майбаха.
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Семен Клейменов
Ответ Ебздрогыч
Магуайр скорее Аристон, чем Электролюкс
Может, «Саратов»?
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а ты смешной
Ответ Ебздрогыч
Магуайр скорее Аристон, чем Электролюкс
Бирюса он
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Ебздрогыч
Магуайр скорее Аристон, чем Электролюкс
Максимум Занусси (с)
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Михаил Цыганов 123
Ответ Ебздрогыч
Магуайр скорее Аристон, чем Электролюкс
скорей уж что-то из нашего автопрома
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jwbmwbqvih
Ответ Timeofinjoy
Хочу купить себе Fiat Cinquecento, как авто?
Ока итальянская
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Парень со двора Шмурнова
Эду великолепно раскрылся на роли левого фулбэка, любо дорого посмотреть на него в этом сезоне.
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Aggrrist
Я видимо слишком дотошный, но Феррари и Фиат Чиквиченто на кириллицу разве не переводится?
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Shadow1882
Феррари тоже в каком-то смысле Фиат
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Иван Иванов
Феде Вальверде, Родриго и винисиус - вот самые интересные растущие игроки в составе Реала.
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