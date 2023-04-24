«Реал» может поднять отступные за Камавинга до 1 млрд евро, хавбек хочет остаться в клубе

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

«Реал» в ближайшие месяцы подготовит новый контракт для хавбека Эдуардо Камавинга.

Сам 20-летний француз хочет остаться в мадридском клубе, несмотря на предложения от клубов АПЛ.

Ожидается, что «Реал» повысит зарплату Камавинга, а также может увеличить сумму отступных за него до 1 млрд евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение полузащитника с мадридцами рассчитано до 2027 года.

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32 комментария

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Андрей Хенто
Молодой бриллиант, заслужил повышение зарплаты, главное чтобы травмы обходили его стороной. Своего потолка он еще не достиг, но уже сейчас приносит Мадриду огромную пользу. Шикарный футболист.
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f0rmoceft
Лучший молодой игрок на данный момент.
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ZA.RMA
Ответ TravenS
Причём тут вообще Беллингем?
Действительно, к вам такой же вопрос: причём?
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Konvicted
Ответ OneMind
Интересно, неадекватные фанаты Реала напишут что-то в стиле: "Ахаха, 1 млрд. отступных, да кто игрока купит за такую сумму, что за бред"? Или сразу переобуются, потому что так хочет сделать их любимый клуб?
ты откуда вылез? Мадрид уже как лет десять прописывает миллиардные отступные своим главным звездам.
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Los Galácticos
Пересмотрел для себя его значимость в клубе после того как Анчелотти открыл Камавингу еще и на позиции левого защитника где он отлично себя проявляет, такими молодыми универсалами надо дорожить.
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Harut Hovsepyan
Ответ дамьен
Причем он это сделал до Дешама, перед ЧМ он эпизодично там сыграл в одном матче
Он и в молодежках левого защитника играл, при чем не только эпизодами.
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Абдул Абакаев
Ответ f0rmoceft
Лучший молодой игрок на данный момент.
а для меня таковым является Араухо
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ZA.RMA
Ответ Harut Hovsepyan
А что ты вообще можешь знать о "нормальных" людях?
По его мнению: нормальные - это те, кто блокирует после своего «остроумного комментария» и неудачной попытки задеть ☺️
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VuNePonimaete
Ответ f0rmoceft
Лучший молодой игрок на данный момент.
А как же суперуспешные Педри и Гави, вы просто наблюдали видимо, как они в ЛЧ выжигают
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Harut Hovsepyan
Ответ TravenS
Вопросом на вопрос не принято отвечать у нормальных людей) а, стоп, точно, вы же болельщики мадрида, вам можно 🤠
А что ты вообще можешь знать о "нормальных" людях?
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Harut Hovsepyan
Ответ дамьен
А зачем вообще эту графу с отступными вводить? Вроде недавно такая мода началась
Это не мода, а уже давно как обязательный пункт в любом контракте игроков испанских клубов. Вопрос скорее к Тебасу (или кто там эти правила вводит), какой в этом пункте смысл, если выгоден он только агентам игроков?
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hala18
Ответ TravenS
Вообще-то всегда так было, в Испании это обязательное условие в контракте. А мода на миллиарды пошла после трансфера Неймара
Ну справедливости ради ещё до Неймара у Роналду такие отступные появились
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TravenS
Ответ дамьен
А зачем вообще эту графу с отступными вводить? Вроде недавно такая мода началась
Вообще-то всегда так было, в Испании это обязательное условие в контракте. А мода на миллиарды пошла после трансфера Неймара
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дамьен
Ответ Los Galácticos
Пересмотрел для себя его значимость в клубе после того как Анчелотти открыл Камавингу еще и на позиции левого защитника где он отлично себя проявляет, такими молодыми универсалами надо дорожить.
Причем он это сделал до Дешама, перед ЧМ он эпизодично там сыграл в одном матче
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Papa Paolo
Ответ Андрей Федоров
У тебя текст как ИИ. Вода какая-то
Всегда так было, даже смена ника не помогла ) водяная вода в деле
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Нефанатик
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Камавинга хорош. Через несколько лет станет одним из лучших в мире
Одним из лучших он и сейчас являются. Скоро может стать вообще лучшим.
+4
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Harut Hovsepyan
Ответ ZA.RMA
По его мнению: нормальные - это те, кто блокирует после своего «остроумного комментария» и неудачной попытки задеть ☺️
Как ожидаемо!)
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Пако
«Реал» из Э.Камавинга сделает звезду. Его сегодняшний потенциал - в бОльшей степени заслуга маэстро Анчелотти.
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SR4_Ali
Видел пару Десяток видео с ним. Над собой работает Парень, Голова на плечах имеется
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QueenAmidala
Взять за 30 млн 19-летнего игрока, умеющего играть ЦПЗ, ОПЗ и ЛЗ на высоком уровне, и с железными нервами - высший пилотаж от Переса и компании
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MADRiD_00
Голден бой настоящий 😊👍🏻
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дамьен
А зачем вообще эту графу с отступными вводить? Вроде недавно такая мода началась
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U. M. A. Muhammad
Хороший футболист надеюсь наберётся опыта в матчах и будет на уровне легенд Реала, служит долгие годы лучшему клубу мира
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Камавинга хорош. Через несколько лет станет одним из лучших в мире
+5
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