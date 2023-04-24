«Реал» может поднять отступные за Камавинга до 1 млрд евро, хавбек хочет остаться в клубе
«Реал» в ближайшие месяцы подготовит новый контракт для хавбека Эдуардо Камавинга.
Сам 20-летний француз хочет остаться в мадридском клубе, несмотря на предложения от клубов АПЛ.
Ожидается, что «Реал» повысит зарплату Камавинга, а также может увеличить сумму отступных за него до 1 млрд евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение полузащитника с мадридцами рассчитано до 2027 года.
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