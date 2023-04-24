«Реал» может поднять отступные за Камавинга до 1 млрд евро, хавбек хочет остаться в клубе

« » в ближайшие месяцы подготовит новый контракт для хавбека .

Сам 20-летний француз хочет остаться в мадридском клубе, несмотря на предложения от клубов АПЛ.

Ожидается, что «Реал» повысит зарплату Камавинга, а также может увеличить сумму отступных за него до 1 млрд евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение полузащитника с мадридцами рассчитано до 2027 года.

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