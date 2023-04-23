Агент Малкома: «Он лучший в РПЛ. Показывает отличный футбол и забивает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Агент Малкома назвал хавбека «Зенита» лучшим игроком Мир РПЛ.

«Какие могут быть эмоции от сезона Малкома? Только гордость. Но впереди еще несколько матчей в РПЛ. Я очень горд за Малкома, что он показывает отличный футбол и забивает.

Он стал лучшим бомбардиром лиги? С уверенностью можно сказать, что Малком лучший в РПЛ», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

Малком проводит лучший сезон в карьере. 18 голов и 7 ассистов в 24 матчах! 

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5 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Ну вот, а вы все ругаете паспортистов!!!!
+3
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BaltikaSPb
Ответ Алексей Антонов
Летом уедет
"50 миллионов болельщиков Спартака" уже какой год об этом мриют
Борзыкин с Кузьмичем всю зиму ролики клепали - Малкома приглашают в ПСЖ щас он кинет Зенит и свалит без компенсации
Окно закрылось, заванговали - Малком не уехал, теперь он забьет на футбол и будет ходить пешком по полю
+3
0
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Алексей Антонов
Летом уедет
+1
-1
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Deca
Да да, не все паспортисты деревянные ))
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R. Giskard Reventlov
Ну такое себе достижение
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