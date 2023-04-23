Агент Малкома: «Он лучший в РПЛ. Показывает отличный футбол и забивает»

Агент Малкома назвал хавбека «Зенита» лучшим игроком Мир РПЛ.

«Какие могут быть эмоции от сезона ? Только гордость. Но впереди еще несколько матчей в РПЛ. Я очень горд за Малкома, что он показывает отличный футбол и забивает.

Он стал лучшим бомбардиром лиги? С уверенностью можно сказать, что Малком лучший в РПЛ», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

Малком проводит лучший сезон в карьере. 18 голов и 7 ассистов в 24 матчах!

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