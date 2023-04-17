Клопп о трансферах: «Не злюсь на владельцев «Ливерпуля», от этого денег больше не станет. Не со всем согласен, но я наемный работник»

Юрген Клопп со смирением относится к работе менеджеров «Ливерпуля» на трансферном рынке.

«Я не злюсь на владельцев. Я не со всем, что мы делаем, согласен, однако я наемный работник и нахожусь тут не для того, чтобы злиться на какие-то вещи, которые сработают или не сработают.

Если я буду злиться, у нас не станет вдруг больше денег и ресурсов. Как мы работали раньше, так и будем работать дальше. Я не могу это изменить, да и никто не может. Мы добились определенного успеха таким способом. То, что мы не выиграли 4 трофея в прошлом сезоне, не имеет никакого отношения к работе на рынке и тому, что мы купили недостаточно много футболистов.

Возможно, кто-то думает, что у нас было бы на очко больше, подпиши мы определенных игроков.

Мы хотим подписывать тех, кто нам подходит, кто хочет биться за эмблему, за клуб, развиваться с нами», – сказал главный тренер « ».