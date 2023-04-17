Клопп о трансферах: «Не злюсь на владельцев «Ливерпуля», от этого денег больше не станет. Не со всем согласен, но я наемный работник»
Юрген Клопп со смирением относится к работе менеджеров «Ливерпуля» на трансферном рынке.
«Я не злюсь на владельцев. Я не со всем, что мы делаем, согласен, однако я наемный работник и нахожусь тут не для того, чтобы злиться на какие-то вещи, которые сработают или не сработают.
Если я буду злиться, у нас не станет вдруг больше денег и ресурсов. Как мы работали раньше, так и будем работать дальше. Я не могу это изменить, да и никто не может. Мы добились определенного успеха таким способом. То, что мы не выиграли 4 трофея в прошлом сезоне, не имеет никакого отношения к работе на рынке и тому, что мы купили недостаточно много футболистов.
Возможно, кто-то думает, что у нас было бы на очко больше, подпиши мы определенных игроков.
Мы хотим подписывать тех, кто нам подходит, кто хочет биться за эмблему, за клуб, развиваться с нами», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
У меня к владельцу нет претензий !
говорю как болельщик Челси))
Да, Ливерпуль купил за большие деньги Ван Дайка, Фабиньо, Кейта и Алиссона (вратаря купили после финала ЛЧ - вспомни Кариуса), но они и продавали за большие деньги Суареса 90 млн и Коутинью 130 млн, также в АПЛ большие выплаты по итогу сезона от ТВ и рекламные контракты.
Мане был куплен максимум за 30 млн, Робертсон за 8, ТАА воспитанник академии, Фирмино 40 млн, Милнер свободный агент, САЛАХ за 40!
Это тебе не наш Сити, который никого не продал за 100 млн, и при этом за 10 лет купил несколько составов за 1 миллиард.
Так что будь объективен.
А Ситявым и Юшным болельщикам, которые постоянно сидят на ветказ Ливерпуля хотелось бы сказать... Рты бы свои прикрыли по поводу трат и посмотрели на свои, которые раза в 2-3 превышают.. только вот одни так ЛЧ не могут взять до сих пор, уже весь мир смеется, как и над ПСЖ... а другим собственные поленья мешают хоть что-нибудь выиграть...
Уже три года следили за Беллингемом, в прошлом году отказались от перестройки ради его трансфера в этом году, а в итоге отказались и от Беллингема. Сейчас Уперлис в ситуацию когда нужно много денег на обновление состава, а ведь могли в предыдущие сезоны брать каждое ТО по 2 хороших игрока в каждую линию и этой ситуации про не возникло бы.
Мне кажется тут есть и вина Клоппа с его привязанностью к игрокам и верой в них.
Ну или з/п Мане платить ещё
Двойные стандарты такие двойные стандарты.