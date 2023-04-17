Клопп о трансферах: «Не злюсь на владельцев «Ливерпуля», от этого денег больше не станет. Не со всем согласен, но я наемный работник»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп со смирением относится к работе менеджеров «Ливерпуля» на трансферном рынке.

«Я не злюсь на владельцев. Я не со всем, что мы делаем, согласен, однако я наемный работник и нахожусь тут не для того, чтобы злиться на какие-то вещи, которые сработают или не сработают.

Если я буду злиться, у нас не станет вдруг больше денег и ресурсов. Как мы работали раньше, так и будем работать дальше. Я не могу это изменить, да и никто не может. Мы добились определенного успеха таким способом. То, что мы не выиграли 4 трофея в прошлом сезоне, не имеет никакого отношения к работе на рынке и тому, что мы купили недостаточно много футболистов.

Возможно, кто-то думает, что у нас было бы на очко больше, подпиши мы определенных игроков.

Мы хотим подписывать тех, кто нам подходит, кто хочет биться за эмблему, за клуб, развиваться с нами», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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63 комментария

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vladimir.kostrichko
Ну наконец.....Клопп уже иносказательно говорит,что это позорные владельцы...Его вина только в том,что он с минимальными средствами достиг невероятного успеха и прожорливые владельцы почувствовали вкус ещё больших денег.
+126
-14
+112
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OldRedWhite
Любой скандал с владельцем начинается со слов :
У меня к владельцу нет претензий !
+61
-6
+55
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Покерный Футбол
Ответ Aleksandr Danilov
На последние трансферы Ливерпуль тратил много и все они провальные.
Да что ты знаешь о провальных трансферах?!
говорю как болельщик Челси))
+35
-2
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Fona
Как по мне, так критиковать Клопп имеет право, и имеет право делать это с размахом, не то что парик в ттх. Человек сделал для Ливерпуля явно больше, чем американские владельцы, и он по праву может требовать от клуба, регулярно играющего в апл и лч, закупаться хотя бы на большие суммы, чем астон вилла или эвертон, а не только от прибыли с продаж. Я бы сказал, что Юрген явно себя недооценивает и очень терпеливо ведет себя
+29
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+25
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OldRedWhite
Ответ Михо
Заберите Мане, всем будет лучше! (Болельщик Баварии)
Нашел дураков ! )))
+20
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ORP BVK
Ответ Ман Сити
Не неси ерунды, кострич. Для того чтобы взять тот самый 1 трофей (пусть и ковидный) за 30 лет клопп побил несколько трансферных рекордов. Когда были минимальные средства он болтался в середине таблицы, как и сейчас.
Я как болельщик Сити заявляю, что ты не прав!
Да, Ливерпуль купил за большие деньги Ван Дайка, Фабиньо, Кейта и Алиссона (вратаря купили после финала ЛЧ - вспомни Кариуса), но они и продавали за большие деньги Суареса 90 млн и Коутинью 130 млн, также в АПЛ большие выплаты по итогу сезона от ТВ и рекламные контракты.
Мане был куплен максимум за 30 млн, Робертсон за 8, ТАА воспитанник академии, Фирмино 40 млн, Милнер свободный агент, САЛАХ за 40!
Это тебе не наш Сити, который никого не продал за 100 млн, и при этом за 10 лет купил несколько составов за 1 миллиард.
Так что будь объективен.
+21
-3
+18
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<~Inter~>
Ответ Михо
Заберите Мане, всем будет лучше! (Болельщик Баварии)
Зарплату Бавария продолжит платить или как?
+17
-1
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Санжар Уразбаев
Какой же Клопп наемный
+14
-2
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Сергей Сергеев
Тут ещё с какой стороны посмотреть. Говорят денег мол не давали, ну как не давали. На Нуньеса дали. Гакпо взяли. Жоту взяли. Диаса взяли. Только зачем набрали столько атакеров и толку ноль? А в пз бегают Миллеры, Оксы
+19
-8
+11
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Михо
Заберите Мане, всем будет лучше! (Болельщик Баварии)
+24
-13
+11
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Aleksandr Danilov
Ответ vladimir.kostrichko
Ну наконец.....Клопп уже иносказательно говорит,что это позорные владельцы...Его вина только в том,что он с минимальными средствами достиг невероятного успеха и прожорливые владельцы почувствовали вкус ещё больших денег.
На последние трансферы Ливерпуль тратил много и все они провальные.
+18
-9
+9
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Tun
Ответ #SharkTeam
Позорно против своих болеть, а они деньги зарабатывают, бизнес делают. Шел бы лучше чё в клубном магазине купил
Вам откуда знать, что такое бизнес?)
+8
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luurluur96@gmail.com
Ответ Ман Сити
Кстати самое смешное, что у этого физрука вторая личка в мире. Которую он ну никак не заслуживает болтаясь в середине таблицы потратив миллиард. И он умудряется ныть о деньгах.
это тебе не манся чтобы млрд на защиту тратить
+10
-2
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Михо
Ответ <~Inter~>
Зарплату Бавария продолжит платить или как?
Ну хотя бы 50% 😃
+7
-1
+6
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Attack Sir
Ответ Ман Сити
Кстати самое смешное, что у этого физрука вторая личка в мире. Которую он ну никак не заслуживает болтаясь в середине таблицы потратив миллиард. И он умудряется ныть о деньгах.
Бред, на кого Ливерпуль миллиард спустил?
+8
-2
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Евгений Александрович
Шли разговоры про возможную продажу клуба. Понятно же что не хотели вкладываться перед продажей, хотели так продать, только вот это жлобство вылилось в непопадание в ЛЧ, а соответственно и уменьшение доходов в след.сезоне, что собственно отразится на стоимости клуба теперь. Да и вообще всё топ руководство потихоньку уходит, значит что-то знают, значит нездоровая какая-то атмосфера.
А Ситявым и Юшным болельщикам, которые постоянно сидят на ветказ Ливерпуля хотелось бы сказать... Рты бы свои прикрыли по поводу трат и посмотрели на свои, которые раза в 2-3 превышают.. только вот одни так ЛЧ не могут взять до сих пор, уже весь мир смеется, как и над ПСЖ... а другим собственные поленья мешают хоть что-нибудь выиграть...
+6
-1
+5
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eftomolgy
Ответ Сергей Сергеев
Тут ещё с какой стороны посмотреть. Говорят денег мол не давали, ну как не давали. На Нуньеса дали. Гакпо взяли. Жоту взяли. Диаса взяли. Только зачем набрали столько атакеров и толку ноль? А в пз бегают Миллеры, Оксы
Из них только Нуньес обошелся дорого. Всё-таки не стоит забывать, что больше Ливерпуля в прошлом сезоне заработал только Реал
+7
-2
+5
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Romeo Yankovich
Ответ Ман Сити
Не неси ерунды, кострич. Для того чтобы взять тот самый 1 трофей (пусть и ковидный) за 30 лет клопп побил несколько трансферных рекордов. Когда были минимальные средства он болтался в середине таблицы, как и сейчас.
не тебе судить. Ливерпуль сначала втюхал Коутиньо рекордно для клуба, а на вырученные деньги побил другие рекорды. так что не глору МС это говорить
+5
0
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Sabyrzhan Sarbalayev
Владельцы разбрасывающиеся деньгами не терпеливы. Так что Клопп и Ливерпуль созданы друг для друга. Думаю Клопп встанет в один ряд с САФом и Венгером по продолжительности работы в одном клубе.
+4
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Евгений Ох
Ответ eftomolgy
Из них только Нуньес обошелся дорого. Всё-таки не стоит забывать, что больше Ливерпуля в прошлом сезоне заработал только Реал
Так их же не в один сезон брали, по сути за 4 года Ливерпуль купил только одного полузащитника которого можно назвать игроком под основу - Тиаго.
Уже три года следили за Беллингемом, в прошлом году отказались от перестройки ради его трансфера в этом году, а в итоге отказались и от Беллингема. Сейчас Уперлис в ситуацию когда нужно много денег на обновление состава, а ведь могли в предыдущие сезоны брать каждое ТО по 2 хороших игрока в каждую линию и этой ситуации про не возникло бы.
Мне кажется тут есть и вина Клоппа с его привязанностью к игрокам и верой в них.
+4
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A.B.W.
Ответ Михо
Заберите Мане, всем будет лучше! (Болельщик Баварии)
Баварии теперь придётся самой доплатить ))

Ну или з/п Мане платить ещё
+4
0
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Позорно против своих болеть, а они деньги зарабатывают, бизнес делают. Шел бы лучше чё в клубном магазине купил
И где я болею против своих....Я говорю факты с которыми согласны почти все фанаты Ливерпуля..Вот даже Клопп стал высказываться иносказательно....
+3
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Deze Deze
Ответ Ман Сити
Кстати самое смешное, что у этого физрука вторая личка в мире. Которую он ну никак не заслуживает болтаясь в середине таблицы потратив миллиард. И он умудряется ныть о деньгах.
Прикольно давать оценку тренеру, основываясь на сиюминутном моменту (болтание в середине таблицы в конкретном сезоне 2022/2023). Выигрыши ЛЧ и долгожданного чемпионства, ежегодный клинч с МанСити (а держать этот уровень достижение похлеще чемпионства) - эти всё мы забываем, зато не забываем учитывать прошлые сезоны при подсчёте пресловутого потраченного миллиарда (который, кстати, не миллиард, а меньше).
Двойные стандарты такие двойные стандарты.
+2
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Stewart D.
Ответ OldRedWhite
Любой скандал с владельцем начинается со слов : У меня к владельцу нет претензий !
Приведи примеры плз
+5
-3
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Romeo Yankovich
Ответ ORP BVK
Я как болельщик Сити заявляю, что ты не прав! Да, Ливерпуль купил за большие деньги Ван Дайка, Фабиньо, Кейта и Алиссона (вратаря купили после финала ЛЧ - вспомни Кариуса), но они и продавали за большие деньги Суареса 90 млн и Коутинью 130 млн, также в АПЛ большие выплаты по итогу сезона от ТВ и рекламные контракты. Мане был куплен максимум за 30 млн, Робертсон за 8, ТАА воспитанник академии, Фирмино 40 млн, Милнер свободный агент, САЛАХ за 40! Это тебе не наш Сити, который никого не продал за 100 млн, и при этом за 10 лет купил несколько составов за 1 миллиард. Так что будь объективен.
ого. жму тебе руку!!!!
+2
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