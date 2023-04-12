Защитник «Бенфики» Антониу Силва о 0:2 от «Интера»: «Несправедливый результат. Мы заслуживали большего»
Антониу Силва оценил поражение «Бенфики» от «Интера» (0:2).
Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Несправедливый результат. Первый тайм был равным, а на ход второго повлияли забитые голы. Они забили два одинаковых мяча. Мы были готовы к тому, что крайние защитники прибегут на дальнюю штангу, но у «Интера» тоже мастеровитые игроки.
Мы заслуживали большего. У нас были моменты. Справедливым результатом стала бы ничья. Но это лишь первая половина противостояния. Будем «Бенфикой». Сыграем в свою игру в ответном матче. Поражение 0:2 никак не скажется на наших амбициях», – сказал защитник «Бенфики».
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