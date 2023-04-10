Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем продажу пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва алкоголь и спорт Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поддержал идею разрешения продажи пива на стадионах

По словам Пивоварова, продажа пива на стадионах поможет привлечь зрителей.

– Мы поддерживаем инициативу продажи пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей, уже неоднократно об этом говорили.

– «Динамо» готово стать первым клубом, который вернет пиво на футбол?

– Для этого нам необходимо законодательное разрешение. Сейчас его нет, – сказал Пивоваров.

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало

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10 комментариев

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Злодей Спб
Надо на стадионы запускать брендированный кейтеринг - ставить промо точки KFC, Burgerking и бывшего Мака.

Разливочные если и делать, то тоже взаимодействуя с пивоварами - деньги от продажи пива будут составлять лишь малую часть дохода от такой коллаборации, в основном на продвижении бренда клуб деньги поднимет.

Кстати мне очень нравился формат промо-автобуса от Burgerking на Газпром-Арене. Таких точно надо было не одну ставить, а несколько - включая подходы к стадиону. Но там одна спонсор-говнокофейня с хорошими связями в руководстве клуба всё поруинила, потому как их "элитному кофе" народ предпочитал, то что в Burger продавалось и не ленился даже спуститься-подняться лишний раз к через весь стадион к промо-автобусу. Так и выперли Burger со стадиона.
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encaro_one
Ну да, пойду-ка я на стадион, выпью пива, так как мне больше негде.
Это даст лишь дополнительные доходы клубу, этим и важно
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Дмитрий9779
Как продажа пива по 300-400 р увеличит количество зрителей?Клубы да,заработают на этом.
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Александр Кудрявцев
Пиво тут не помощник, пока есть этот fan id
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Dmitry Orlov
Ещё бы Пивоваров был против пива
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rarog
А что на это скажет Дмитрий Чипсов и Андрей Сухарников?
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rarog
Конечно привлечет. Многие же только и мечтают попить из пластикового стакана разливную Балтику за 400 рублей
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MonkeyMeister
Жесть. Если людей привлекает на стадионы алкоголь, то нафиг они там нужны?
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Мосгорсуд
Человек с говорящей фамилией поддерживает пиво))
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Artem Piatkov
"Потому что смотреть игру Динамо без "допинга" нельзя" - добавил гендир
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