Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем продажу пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поддержал идею разрешения продажи пива на стадионах

По словам Пивоварова, продажа пива на стадионах поможет привлечь зрителей.

– Мы поддерживаем инициативу продажи пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей, уже неоднократно об этом говорили.

– « » готово стать первым клубом, который вернет пиво на футбол?

– Для этого нам необходимо законодательное разрешение. Сейчас его нет, – сказал Пивоваров.

Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало