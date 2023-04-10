Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем продажу пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей»
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поддержал идею разрешения продажи пива на стадионах
По словам Пивоварова, продажа пива на стадионах поможет привлечь зрителей.
– Мы поддерживаем инициативу продажи пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей, уже неоднократно об этом говорили.
– «Динамо» готово стать первым клубом, который вернет пиво на футбол?
– Для этого нам необходимо законодательное разрешение. Сейчас его нет, – сказал Пивоваров.
Реклама пива вернется на стадионы? Весь спорт за, депутаты тоже не против, но этого мало
Разливочные если и делать, то тоже взаимодействуя с пивоварами - деньги от продажи пива будут составлять лишь малую часть дохода от такой коллаборации, в основном на продвижении бренда клуб деньги поднимет.
Кстати мне очень нравился формат промо-автобуса от Burgerking на Газпром-Арене. Таких точно надо было не одну ставить, а несколько - включая подходы к стадиону. Но там одна спонсор-говнокофейня с хорошими связями в руководстве клуба всё поруинила, потому как их "элитному кофе" народ предпочитал, то что в Burger продавалось и не ленился даже спуститься-подняться лишний раз к через весь стадион к промо-автобусу. Так и выперли Burger со стадиона.
Это даст лишь дополнительные доходы клубу, этим и важно