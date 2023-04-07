Индзаги про 1:1 с «Салернитаной»: «Интер» заслуживает гораздо большего. Жаль, что не забили второй гол»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Салернитана Футбол

Симоне Индзаги считает, что «Интер» заслужил победу в игре с «Салернитаной» (1:1)

«Интер» упустил победу в матче Серии А на 90-й минуте.

«Очень трудно говорить о сегодняшнем матче. Все видели, что произошло. Команда сыграла сильно – всего через два дня после игры с «Юве». Главное сожаление, что мы не забили второй гол. В данный момент мы и правда платим высокую цену за то, что не смогли убить игру. 

Команда прилагает невероятные усилия и заслуживает гораздо большего. Мне, как тренеру, трудно объяснить, как все закончилось ничьей после всего, что мы создали.

Есть огромное разочарование, но оно должно подтолкнуть нас еще больше к тому, что ждет команду в ближайшие несколько дней», – сказал тренер «Интера».

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