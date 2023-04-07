Семак о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «Только рады, если игроки будут уходить в более сильные клубы. У каждого есть амбиции»
Сергей Семак ответил на вопрос по поводу возможного ухода Малкома из «Зенита»
– На днях Малком сказал, что он может вернуться в лигу, играющую в еврокубках. Как вы оцениваете вероятность его ухода летом?
– Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы – мы будем только радоваться за них и переживать.
Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате.
Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного, – сказал главный тренер «Зенита».
Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»
Да и в целом прав, в этом плане из Зенита все ок уходили, профессиональная атмосфера.
И близко не как ЦСКА/Гинер, которые с большими мучениями отпускали игроков, заставляя доигрывать контракт, а иногда ещё и гнобили в след
Паспорт зачем им дали?!
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Все верно, пора набирать Китайцев, они братья, за легионеров их считать не будут, т.к. бланков паспортов не хватит.
Сделать не 2 полноценных состава, а 22 с высокой конкуренцией во всех линиях.
В перерыве можно полностью менять состав - для наших судей все будут на одно лицо
не удержали питерских негров
скоро всё Рио-де-Жанейро закончится