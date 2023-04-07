Семак о возможном уходе Малкома из «Зенита»: «Только рады, если игроки будут уходить в более сильные клубы. У каждого есть амбиции»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Малком Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос по поводу возможного ухода Малкома из «Зенита»

– На днях Малком сказал, что он может вернуться в лигу, играющую в еврокубках. Как вы оцениваете вероятность его ухода летом?

– Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы – мы будем только радоваться за них и переживать.

Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате.

Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного, – сказал главный тренер «Зенита».

Малком о переходе в «Зенит»: «Хотел играть в ЛЧ, и три года мы там были, а потом все кончилось. У меня хороший сезон, есть шанс оказаться в лигах с еврокубками»

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22 комментария

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King_X
Молодец Семак
Да и в целом прав, в этом плане из Зенита все ок уходили, профессиональная атмосфера.
И близко не как ЦСКА/Гинер, которые с большими мучениями отпускали игроков, заставляя доигрывать контракт, а иногда ещё и гнобили в след
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Ковид 07.10.52
Офигенная радость....вбухать в игрока 100 млн. валюты, ничего не добиться в Европе и отдать его за 20....Гуляй рванина...газовая страна не обеднеет...
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artcity
Уйдёт из Зенита и будет приезжать только на игры сборной РФ с Ираком или Узбекистаном?
Паспорт зачем им дали?!
)
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Российский пользователь
Дипломат фигов, а у самого то другое мнение сто пудов
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Сыр ,,Дружба,,
Ответ Виктор
Сам вспомнишь, с кем Семак брал первые чемпионства?
С легионерами, больше не с кем)) Разбегутся они, развалится зенит
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dmitry.tchidakin
Ответ ДМ-1чемпион
В той барсе да! В нынешней нет!
После тепличных условий в Зените, он затеряется в любом клубе в топ-5
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Виктор
Ответ Spartakus1984
НУ так может все пошло просто не по плану руководства зенита?
У тебя в голове всё по плану, врач не нужен?
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Виктор
Ответ Сыр ,,Дружба,,
Ой не рад ты Серёжа, далеко не рад если бразилы разбегутся.......
Сам вспомнишь, с кем Семак брал первые чемпионства?
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Сыр ,,Дружба,,
Ой не рад ты Серёжа, далеко не рад если бразилы разбегутся.......
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San9
Ответ Spartakus1984
НУ так может все пошло просто не по плану руководства зенита?
В голове фантиков спартака что-то пошло не по плану 🤣
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ДМ-1чемпион
Ответ dmitry.tchidakin
В Барселоне затерялся
В той барсе да! В нынешней нет!
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dmitry.tchidakin
Ответ ДМ-1чемпион
Малком реально, очень сильный футболист, который не затеряется, в любом клубе в мире!
В Барселоне затерялся
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Spartakus1984
Ответ San9
Пятаки так громко ныли про схему с обходом лимита, а теперь что-то не сходится 🤣
НУ так может все пошло просто не по плану руководства зенита?
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bulldozer
Ахахах то есть Семак по сути официально признал, что Зенит - дно.
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San9
Ответ Spartakus1984
Зачем ему дали гражданство,что бы удержать?Но выходит это не поможет.
Пятаки так громко ныли про схему с обходом лимита, а теперь что-то не сходится 🤣
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Atolik
Семак стратег.
Все верно, пора набирать Китайцев, они братья, за легионеров их считать не будут, т.к. бланков паспортов не хватит.
Сделать не 2 полноценных состава, а 22 с высокой конкуренцией во всех линиях.
В перерыве можно полностью менять состав - для наших судей все будут на одно лицо
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.ru
погодите радоваться, пусть сначала деньги на счёт придут... а не так как у ЦСКА с Влашичем
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ДМ-1чемпион
Малком реально, очень сильный футболист, который не затеряется, в любом клубе в мире!
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Спартак сила
Ответ Spartakus1984
Зачем ему дали гражданство,что бы удержать?Но выходит это не поможет.
даже миллиарды Миллера
не удержали питерских негров
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Спартак сила
побежали с тонущего корабля
скоро всё Рио-де-Жанейро закончится
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Spartakus1984
Зачем ему дали гражданство,что бы удержать?Но выходит это не поможет.
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Flashzzz
Семак хорош
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