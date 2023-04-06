«Тирасполь – будто маленькая часть России, все говорят на русском. Заметно отличается от остальной Молдовы». Защитник «Крыльев» Костанза о городе

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия высшая лига Молдова Шериф Политика Фернандо Костанза Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза рассказал о жизни в Тирасполе

В сезоне-2020/21 Костанза выступал за тираспольский «Шериф», в составе которого выиграл чемпионат Молдовы и стал финалистом кубка страны.

– Знал ли что-то об этой стране? Что тебя там удивило в бытовом и футбольном плане?

– Ох, это снова был совершенно другой опыт – отличный от Франции и еще более отличающийся от Бразилии. Но вообще все было хорошо. Тирасполь – маленький город, но зато у нас там было много друзей. Команда была очень сплоченная, моя жена дружила с девушками других игроков. Отличное время было. В Тирасполе все говорят на русском, именно там я научился немного объясняться – обычно для похода в ресторан этого хватает.

– Чувствуется ли, что Тирасполь находится на территории непризнанной республики?

– Я знал об этом. Тирасполь заметно отличается от остальной части Молдовы. Это как будто маленькая часть России. Но ничего странного или какого-то дискомфорта из-за этого не ощущалось. Обычная жизнь. Отличается язык и валюта, другие вещи сложно как-то определить.

Политического напряжения тогда точно не замечал. Например, чтобы попасть в Приднестровье на машине из аэропорта, который находится в Кишиневе, нужно пройти паспортный контроль. Но негатива или неудобств это не добавляет – как в Европе заезжаешь в другую страну.

– То, что лучшая команда страны, которой гордятся в Молдовы, находится в Приднестровье, может быть примером, что в спорте нужно меньше смотреть на границы и политику?

– За «Шериф» действительно болеет очень много людей в Молдовы. Мы никогда не сталкивались с негативом из-за политики. На наши матчи в Лиге чемпионов приезжали люди из других городов, никаких проблем – мы даже не думали об этом, – сказал защитник «Крыльев Советов».

22 комментария

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mean machine/
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
реально хочется уши накрутить этим фоксам да виталикам по фамилии , похожей на барбекю.
Я тебя уверяю, увидев такого вживую, любой нормальный человек побрезгует руки марать. Даже через сеть видно, насколько они ничтожны. Представь, каковы они в реале )
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Eden Hazard
Сам то чьих будешь, отрыжка бомжа?
румын, типа молдованин.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ mean machine/
А ты-то чего распереживался? У вас, манкуртов, ни истории, ни земель.
реально хочется уши накрутить этим фоксам да виталикам по фамилии , похожей на барбекю.
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Eden Hazard
Ответ Vitalik Barbacari
как же любят орки вспоминать историю)))) историчиски россия это никто))) клоуны)))))) вы в туалет на улице тоните пока ваш цари вас убивает и стоит ракеты... сколько же вас таких без мозгов там. Реально страна ****ов
Сам то чьих будешь, отрыжка бомжа?
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mean machine/
Ответ Евгений Стреблянский
Один раз прочитал "в Молдовы", думал, очепятка, но нет. Я не против применения различных вариантов названий стран, но в пределах разумного и не режущих слух, не меняющих каких-то норм русского языка. Молдавия, Молдова - хоть так, хоть эдак. Но какие-то несклоняемые "Молдовы"? Автор, уважай родную речь!
Они там вполне объяснимо путаются. Ведь теперь нет никакого молдавского языка.
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Евгений Стреблянский
Один раз прочитал "в Молдовы", думал, очепятка, но нет. Я не против применения различных вариантов названий стран, но в пределах разумного и не режущих слух, не меняющих каких-то норм русского языка. Молдавия, Молдова - хоть так, хоть эдак. Но какие-то несклоняемые "Молдовы"?
Автор, уважай родную речь!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Fox_Mulder_12
Как вы з@ипали со своими истерическими землями. 🤦🏻
да ты з@ипаный родился.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Vitalik Barbacari
как же любят орки вспоминать историю)))) историчиски россия это никто))) клоуны)))))) вы в туалет на улице тоните пока ваш цари вас убивает и стоит ракеты... сколько же вас таких без мозгов там. Реально страна ****ов
ты че забыл на российском сайте? брысь отсюда!
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mean machine/
Ответ Fox_Mulder_12
Как вы з@ипали со своими истерическими землями. 🤦🏻
А ты-то чего распереживался? У вас, манкуртов, ни истории, ни земель.
+6
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Vitalik Barbacari
как же любят орки вспоминать историю)))) историчиски россия это никто))) клоуны)))))) вы в туалет на улице тоните пока ваш цари вас убивает и стоит ракеты... сколько же вас таких без мозгов там. Реально страна ****ов
ПНХ, италик!
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mean machine/
Помню тот ужас, что творили цыганские нацисты в 92-м. Вырезали целые деревни. И слава русским, которые остановили это! И казакам, и добровольцам и армии и лично генералу Лебедю! ( Хоть он и разогнал нас добровольцев по домам )
+5
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Андрей Андреев
Ответ Vitalik Barbacari
как же любят орки вспоминать историю)))) историчиски россия это никто))) клоуны)))))) вы в туалет на улице тоните пока ваш цари вас убивает и стоит ракеты... сколько же вас таких без мозгов там. Реально страна ****ов
Слово "Россия" пишется с большой буквы, так как это название страны если что
+6
-4
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saionera
Ответ Vitalik Barbacari
как же любят орки вспоминать историю)))) историчиски россия это никто))) клоуны)))))) вы в туалет на улице тоните пока ваш цари вас убивает и стоит ракеты... сколько же вас таких без мозгов там. Реально страна ****ов
А где-то тем временем подрастают Байрактары Мыколаевичи и Джавелины Тарасовны... На очереди Леопарды Опанасовичи и Абрамсы Олександровичи экстракшн епть
+6
-1
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Fox_Mulder_12
Ответ Иван Пименов
Потому что исторически Приднестровье и есть Россия. Там в основном славянское русскоязычное население.
Как вы з@ипали со своими истерическими землями. 🤦🏻
+11
-10
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Михаил Сафонов
Ответ Vitalik Barbacari
как же любят орки вспоминать историю)))) историчиски россия это никто))) клоуны)))))) вы в туалет на улице тоните пока ваш цари вас убивает и стоит ракеты... сколько же вас таких без мозгов там. Реально страна ****ов
Тише, тише, воин, диван не сломай
+7
-6
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Спартак сила
Ответ gustavo1097
Ты как из дурки сбежал?
я угараю
+3
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gustavo1097
Ответ Спартак сила
Тирасполь Украина 🇺🇦
Ты как из дурки сбежал?
+16
-6
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Vitalik Barbacari
Ответ Иван Пименов
Потому что исторически Приднестровье и есть Россия. Там в основном славянское русскоязычное население.
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+8
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Спартак сила
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-17
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Иван Пименов
Потому что исторически Приднестровье и есть Россия. Там в основном славянское русскоязычное население.
+14
-14
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Сибирский литовец
Гут
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damondiamond
жаль, что в лучшей команде Приднестровья нет ни одного тираспольчанина
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