«Тирасполь – будто маленькая часть России, все говорят на русском. Заметно отличается от остальной Молдовы». Защитник «Крыльев» Костанза о городе
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза рассказал о жизни в Тирасполе
В сезоне-2020/21 Костанза выступал за тираспольский «Шериф», в составе которого выиграл чемпионат Молдовы и стал финалистом кубка страны.
– Знал ли что-то об этой стране? Что тебя там удивило в бытовом и футбольном плане?
– Ох, это снова был совершенно другой опыт – отличный от Франции и еще более отличающийся от Бразилии. Но вообще все было хорошо. Тирасполь – маленький город, но зато у нас там было много друзей. Команда была очень сплоченная, моя жена дружила с девушками других игроков. Отличное время было. В Тирасполе все говорят на русском, именно там я научился немного объясняться – обычно для похода в ресторан этого хватает.
– Чувствуется ли, что Тирасполь находится на территории непризнанной республики?
– Я знал об этом. Тирасполь заметно отличается от остальной части Молдовы. Это как будто маленькая часть России. Но ничего странного или какого-то дискомфорта из-за этого не ощущалось. Обычная жизнь. Отличается язык и валюта, другие вещи сложно как-то определить.
Политического напряжения тогда точно не замечал. Например, чтобы попасть в Приднестровье на машине из аэропорта, который находится в Кишиневе, нужно пройти паспортный контроль. Но негатива или неудобств это не добавляет – как в Европе заезжаешь в другую страну.
– То, что лучшая команда страны, которой гордятся в Молдовы, находится в Приднестровье, может быть примером, что в спорте нужно меньше смотреть на границы и политику?
– За «Шериф» действительно болеет очень много людей в Молдовы. Мы никогда не сталкивались с негативом из-за политики. На наши матчи в Лиге чемпионов приезжали люди из других городов, никаких проблем – мы даже не думали об этом, – сказал защитник «Крыльев Советов».
Автор, уважай родную речь!