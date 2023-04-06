«Тирасполь – будто маленькая часть России, все говорят на русском. Заметно отличается от остальной Молдовы». Защитник «Крыльев» Костанза о городе

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза рассказал о жизни в Тирасполе

В сезоне-2020/21 выступал за тираспольский « », в составе которого выиграл чемпионат Молдовы и стал финалистом кубка страны.

– Знал ли что-то об этой стране? Что тебя там удивило в бытовом и футбольном плане?

– Ох, это снова был совершенно другой опыт – отличный от Франции и еще более отличающийся от Бразилии. Но вообще все было хорошо. Тирасполь – маленький город, но зато у нас там было много друзей. Команда была очень сплоченная, моя жена дружила с девушками других игроков. Отличное время было. В Тирасполе все говорят на русском, именно там я научился немного объясняться – обычно для похода в ресторан этого хватает.

– Чувствуется ли, что Тирасполь находится на территории непризнанной республики?

– Я знал об этом. Тирасполь заметно отличается от остальной части Молдовы. Это как будто маленькая часть России. Но ничего странного или какого-то дискомфорта из-за этого не ощущалось. Обычная жизнь. Отличается язык и валюта, другие вещи сложно как-то определить.

Политического напряжения тогда точно не замечал. Например, чтобы попасть в Приднестровье на машине из аэропорта, который находится в Кишиневе, нужно пройти паспортный контроль. Но негатива или неудобств это не добавляет – как в Европе заезжаешь в другую страну.

– То, что лучшая команда страны, которой гордятся в Молдовы, находится в Приднестровье, может быть примером, что в спорте нужно меньше смотреть на границы и политику?

– За «Шериф» действительно болеет очень много людей в Молдовы. Мы никогда не сталкивались с негативом из-за политики. На наши матчи в Лиге чемпионов приезжали люди из других городов, никаких проблем – мы даже не думали об этом, – сказал защитник « ».