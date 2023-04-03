Шоу про 0:2 от «Ньюкасла»: «Они победили, потому что у них было больше мотивации и страсти – не из-за футбольных качеств. В «МЮ» это недопустимо»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Люк Шоу Футбол

Люк Шоу назвал причиной поражения «Манчестер Юнайтед» недостаток мотивации

В 29-м туре АПЛ «МЮ» уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице.

«Я не думаю, что они победили благодаря футбольным качествам – они выиграли этот матч благодаря страсти, желанию, голоду, настрою. У них было больше мотивации, чем у нас, и подобного нельзя было допускать.

Я чувствую, что говорю одно и то же каждый раз, когда мы проигрываем. Это недопустимо. В «Манчестер Юнайтед» так нельзя», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» влетел «Ньюкаслу» – как же по делу. Теперь 0:9 за 3 матча и риск остаться без ЛЧ

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5 комментариев

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Under
Ответ Mega• Battman
что ты несешь шоу??? они по футбольному тоже выиграли. они не ставили автобус, они не показывали антифутбол. максимин разрывал свой фланг. да и стандарты они использовали с умом
он скорее о том, что на бумаге это две команды одного уровня, просто одни сыграли в тот футбол, в который умеют играть, в другие нет
+3
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Mega• Battman
что ты несешь шоу??? они по футбольному тоже выиграли. они не ставили автобус, они не показывали антифутбол. максимин разрывал свой фланг. да и стандарты они использовали с умом
+5
-2
+3
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Алексей Максимов
К сожалению, от части, от качества игры(
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Арман Мартиросян
Как то неуважительно по отношению к Хау. Как будто он там пустое место, и вместо тренировок тупо читает мотивационные речи.
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rigobersong
Мо7ивация маню всегда на высоте!:)
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