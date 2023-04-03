Люк Шоу назвал причиной поражения «Манчестер Юнайтед» недостаток мотивации

В 29-м туре «МЮ» уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице.

«Я не думаю, что они победили благодаря футбольным качествам – они выиграли этот матч благодаря страсти, желанию, голоду, настрою. У них было больше мотивации, чем у нас, и подобного нельзя было допускать.

Я чувствую, что говорю одно и то же каждый раз, когда мы проигрываем. Это недопустимо. В «Манчестер Юнайтед» так нельзя», – сказал защитник « ».

«МЮ» влетел «Ньюкаслу» – как же по делу. Теперь 0:9 за 3 матча и риск остаться без ЛЧ