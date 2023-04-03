Шоу про 0:2 от «Ньюкасла»: «Они победили, потому что у них было больше мотивации и страсти – не из-за футбольных качеств. В «МЮ» это недопустимо»
Люк Шоу назвал причиной поражения «Манчестер Юнайтед» недостаток мотивации
В 29-м туре АПЛ «МЮ» уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:2 и опустился на 4-ю строчку в турнирной таблице.
«Я не думаю, что они победили благодаря футбольным качествам – они выиграли этот матч благодаря страсти, желанию, голоду, настрою. У них было больше мотивации, чем у нас, и подобного нельзя было допускать.
Я чувствую, что говорю одно и то же каждый раз, когда мы проигрываем. Это недопустимо. В «Манчестер Юнайтед» так нельзя», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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