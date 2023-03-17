Артета о вылете «Арсенала» из ЛЕ: «Очень хотели пройти дальше, но пенальти – это лотерея. Теперь у нас 11 игр и одна цель»
Микель Артета назвал серию пенальти лотереей после вылете «Арсенала» из Лиги Европы.
Лондонцы по пенальти уступили «Спортингу» в 1/8 финала.
– Мы действительно хотели пройти дальше и побороться в этом турнире. Мы пытались, но наших усилий не хватило. Хотел бы поздравить «Спортинг» с выходом в следующий раунд. Мы рано потеряли Томиясу и Салиба, так что управлять игрой было сложно.
Мы не могли найти ритм и темп, мы опаздывали, мы потеряли много, много мячей. Мы нашли себя в последние 20 минут, но не забили. «Арсенал» продемонстрировал невероятную энергию и показал характер, но не победил. Пенальти – это лотерея.
– Вылет из Лиги Европы – это скрытая польза для «Арсенала»?
– Сейчас я это так не оцениваю. Мы хотели пройти дальше и вложили в это все силы. Команда прикладывала невероятные усилия, мы очень хотели выйти дальше, но этого не случилось.
Нужно смотреть на себя и понять, что мы могли сделать лучше. Нельзя полагаться на серию пенальти, если хочешь выиграть турнир.
Теперь нас ждут 11 игр и одна цель. Для ее достижения нужно мыслить ясно и выкладываться. Матч против «Кристал Пэлас» – это финал. Нужно восстановить силы и сыграть лучше, чем со «Спортингом», – сказал главный тренер «Арсенала».
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И того МС-Челси 6-0 и Барселона-Челси 5-0. Вот все и сошлось))))
Мы это наблюдали по матчам последних Чемпионатов Мира по футболу.
Лови, дядя))) Не забываем корни)
26.09.1953 Тед Дрейк «Вулверхэмптон» (г) 1:8
20.04.1991 Бобби Кэмпбелл «Ноттингем Форест» (г) 0:7
21.09.1907 Дэвид Колдерхед «Ноттингем Форест» (г) 0:6
07.09.1908 Дэвид Колдерхед «Престон» (г) 0:6
09.02.1924 Дэвид Колдерхед «Ноттс Каунти» (д) 0:6
20.04.1935 Лесли Найтон «Ливерпуль» 0:6
15.04.1952 Билли Биррелл «Астон Вилла» (г) 1:7
04.03.1959 Тед Дрейк «Болтон» (г) 0:6
15.03.1975 Рон Суарт «Вулверхэмптон» (г) 1:7
29.04.1978 Кен Шеллито «Эвертон» (г) 0:6
28.03.1979 Дэнни Бланчфлауэр «Ноттингем Форест» (г) 0:6
31.03.1986 Джон Холлинс «КРП» (г) 0:6
10.02.2019 Маурицио Сарри «Манчестер Сити» (г) 0:6
Понятно, что Артета не хотел рисковать основными и дал отдохнуть Сака, Парти, Эдегору и Троссарду
Отдадим должное и Спортингу, они боролись как тигры, играли и в атаку часто + удача в доп время и пенальти была на их стороне
А второе что?)