Артета о вылете «Арсенала» из ЛЕ: «Очень хотели пройти дальше, но пенальти – это лотерея. Теперь у нас 11 игр и одна цель»

назвал серию пенальти лотереей после вылете «Арсенала» из .

Лондонцы по пенальти уступили «Спортингу» в 1/8 финала.

– Мы действительно хотели пройти дальше и побороться в этом турнире. Мы пытались, но наших усилий не хватило. Хотел бы поздравить «Спортинг» с выходом в следующий раунд. Мы рано потеряли Томиясу и Салиба, так что управлять игрой было сложно.

Мы не могли найти ритм и темп, мы опаздывали, мы потеряли много, много мячей. Мы нашли себя в последние 20 минут, но не забили. «Арсенал» продемонстрировал невероятную энергию и показал характер, но не победил. Пенальти – это лотерея.

– Вылет из Лиги Европы – это скрытая польза для «Арсенала»?

– Сейчас я это так не оцениваю. Мы хотели пройти дальше и вложили в это все силы. Команда прикладывала невероятные усилия, мы очень хотели выйти дальше, но этого не случилось.

Нужно смотреть на себя и понять, что мы могли сделать лучше. Нельзя полагаться на серию пенальти, если хочешь выиграть турнир.

Теперь нас ждут 11 игр и одна цель. Для ее достижения нужно мыслить ясно и выкладываться. Матч против «Кристал Пэлас» – это финал. Нужно восстановить силы и сыграть лучше, чем со «Спортингом», – сказал главный тренер «Арсенала».

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