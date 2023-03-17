Артета о вылете «Арсенала» из ЛЕ: «Очень хотели пройти дальше, но пенальти – это лотерея. Теперь у нас 11 игр и одна цель»

Теги высшая лига Португалия Спортинг Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета назвал серию пенальти лотереей после вылете «Арсенала» из Лиги Европы.

Лондонцы по пенальти уступили «Спортингу» в 1/8 финала.

– Мы действительно хотели пройти дальше и побороться в этом турнире. Мы пытались, но наших усилий не хватило. Хотел бы поздравить «Спортинг» с выходом в следующий раунд. Мы рано потеряли Томиясу и Салиба, так что управлять игрой было сложно.

Мы не могли найти ритм и темп, мы опаздывали, мы потеряли много, много мячей. Мы нашли себя в последние 20 минут, но не забили. «Арсенал» продемонстрировал невероятную энергию и показал характер, но не победил. Пенальти – это лотерея.

– Вылет из Лиги Европы – это скрытая польза для «Арсенала»?

– Сейчас я это так не оцениваю. Мы хотели пройти дальше и вложили в это все силы. Команда прикладывала невероятные усилия, мы очень хотели выйти дальше, но этого не случилось.

Нужно смотреть на себя и понять, что мы могли сделать лучше. Нельзя полагаться на серию пенальти, если хочешь выиграть турнир.

Теперь нас ждут 11 игр и одна цель. Для ее достижения нужно мыслить ясно и выкладываться. Матч против «Кристал Пэлас» – это финал. Нужно восстановить силы и сыграть лучше, чем со «Спортингом», – сказал главный тренер «Арсенала». 

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45 комментариев

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Isa Babaev
Ответ Born is the King
Ты про ту команду которая наряду с Ливером самый титулованный клуб АПЛ на европейском уровне или который поздравил Венгера с юбилеем подарив 0:6?
Это местный клоун фанат Арсенала, забыл как его клуб бы посмешищем долгие годы
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Артур Бергманн
Ответ Born is the King
Ты про ту команду которая наряду с Ливером самый титулованный клуб АПЛ на европейском уровне или который поздравил Венгера с юбилеем подарив 0:6?
МЮ не на 10 месте
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Born is the King
Асреналу надо на законной основы запретить участвовать в еврокубках от АПЛ. Каждый год это посмешище позорит АПЛ в ЛЧ и ЛЕ
Ман Сити — вот позорище АПЛ. А Челси, Арсенал, Ливерпуль, МЮ и Тоттенхэм нормальные клубы.
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QWertY
Артете не унывать. Просто он возглавляет фк 0 еврокубков за всю историю. Каким бы крутым он не был, но сущность еврокубкового середняка не изменить))
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Den-is
Ответ Born is the King
И все не касаются Асренала. Но 6:0,0:5 касаются Асренала
Странно Челси точно такие же поражения потерпел и даже хуже, а ты все равно гнешь эту линию)))))
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mr kovalsky
Ответ Jurgen Klinsmann
зенит - в пердив!
Отель триваго
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Den-is
Ответ Born is the King
И все не касаются Асренала. Но 6:0,0:5 касаются Асренала
5-0 Барселона Челси в кубке Ярмарок еще есть кстати)
И того МС-Челси 6-0 и Барселона-Челси 5-0. Вот все и сошлось))))
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Born is the King
Ответ Den-is
Я тебе могу целую таблицу ваших крупных поражений привести, но как поражения Арсенала в прошлом, даже самые крупные, влияют на текущую позицию Челси в таблице?)))))) Лови, дядя))) Не забываем корни) 26.09.1953 Тед Дрейк «Вулверхэмптон» (г) 1:8 20.04.1991 Бобби Кэмпбелл «Ноттингем Форест» (г) 0:7 21.09.1907 Дэвид Колдерхед «Ноттингем Форест» (г) 0:6 07.09.1908 Дэвид Колдерхед «Престон» (г) 0:6 09.02.1924 Дэвид Колдерхед «Ноттс Каунти» (д) 0:6 20.04.1935 Лесли Найтон «Ливерпуль» 0:6 15.04.1952 Билли Биррелл «Астон Вилла» (г) 1:7 04.03.1959 Тед Дрейк «Болтон» (г) 0:6 15.03.1975 Рон Суарт «Вулверхэмптон» (г) 1:7 29.04.1978 Кен Шеллито «Эвертон» (г) 0:6 28.03.1979 Дэнни Бланчфлауэр «Ноттингем Форест» (г) 0:6 31.03.1986 Джон Холлинс «КРП» (г) 0:6 10.02.2019 Маурицио Сарри «Манчестер Сити» (г) 0:6
И все не касаются Асренала. Но 6:0,0:5 касаются Асренала
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analitik73
Артрета прав.Пенальти это лотерея.Команда слабее может по пенальти и выиграть матч .
Мы это наблюдали по матчам последних Чемпионатов Мира по футболу.
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deadjoker
И хорошо что вылетели. Объективно состава нет играть на несколько фронтов. Лучше на АПЛ сосредоточиться.
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Marcus-light
Ответ Den-is
Артета - молодец. С каждым годом прогресс. Верю в него. Костяк команды спрогрессировал, теперь бы и запасных подтянуть до уровня костяка.
Сака только не спешит продлевать контракт. Может не так уж прогрессирует?
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Jurgen Klinsmann
Ответ luu
Арсеналу - АПЛ, Сити - ЛЧ, Барселоне - рычаг.
зенит - в пердив!
+14
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Den-is
Ответ Born is the King
Ты был слишком мал значит , когда Челси поздравил старину Венгера юбилеем и когда Челси сделал Асренал своей вещью на Хайбери размазав 0:5
Я тебе могу целую таблицу ваших крупных поражений привести, но как поражения Арсенала в прошлом, даже самые крупные, влияют на текущую позицию Челси в таблице?))))))

Лови, дядя))) Не забываем корни)

26.09.1953 Тед Дрейк «Вулверхэмптон» (г) 1:8
20.04.1991 Бобби Кэмпбелл «Ноттингем Форест» (г) 0:7
21.09.1907 Дэвид Колдерхед «Ноттингем Форест» (г) 0:6
07.09.1908 Дэвид Колдерхед «Престон» (г) 0:6
09.02.1924 Дэвид Колдерхед «Ноттс Каунти» (д) 0:6
20.04.1935 Лесли Найтон «Ливерпуль» 0:6
15.04.1952 Билли Биррелл «Астон Вилла» (г) 1:7
04.03.1959 Тед Дрейк «Болтон» (г) 0:6
15.03.1975 Рон Суарт «Вулверхэмптон» (г) 1:7
29.04.1978 Кен Шеллито «Эвертон» (г) 0:6
28.03.1979 Дэнни Бланчфлауэр «Ноттингем Форест» (г) 0:6
31.03.1986 Джон Холлинс «КРП» (г) 0:6
10.02.2019 Маурицио Сарри «Манчестер Сити» (г) 0:6
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Роман Кондрашев
Жаль, что не прошли дальше. Но главное сейчас - сосредоточиться на АПЛ, календарь впереди очень сложный
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Born is the King
Ответ Den-is
Так, первое я расшифровал Манчестер Сити - Челси 6-0 10.02.2019 А второе что?)
Ты был слишком мал значит , когда Челси поздравил старину Венгера юбилеем и когда Челси сделал Асренал своей вещью на Хайбери размазав 0:5
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jexOn
Просто Мартинелли с нервами не справился, это не лотерея.
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Сади Самедов
С самого начала игра пошла не так, полуоснова всё-таки это всегда риск + 2 травмы
Понятно, что Артета не хотел рисковать основными и дал отдохнуть Сака, Парти, Эдегору и Троссарду
Отдадим должное и Спортингу, они боролись как тигры, играли и в атаку часто + удача в доп время и пенальти была на их стороне
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Born is the King
Ответ mr kovalsky
Трофеи челси?
Это унижения Асренала. Про трофеи Челси такой клуб местного пользования как Асренал может только видеть в музее Челси
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Jaxongir Shodiev
Ответ Den-is
Команду, занявшую 10 строчку АПЛ, вылетевшую из всех кубков и потратившую 600 млн на новых игроков как прикажешь называть, мм???))))
Челсииииииии!!!!!!
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Den-is
Ответ Born is the King
6:0,0:5
Так, первое я расшифровал Манчестер Сити - Челси 6-0 10.02.2019
А второе что?)
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Born is the King
Ответ Den-is
Команду, занявшую 10 строчку АПЛ, вылетевшую из всех кубков и потратившую 600 млн на новых игроков как прикажешь называть, мм???))))
Ты про ту команду которая наряду с Ливером самый титулованный клуб АПЛ на европейском уровне или который поздравил Венгера с юбилеем подарив 0:6?
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Сади Самедов
Ответ Axs Men
Завтра иду ставить хату
лучше продай, пока не поздно
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mr kovalsky
Ответ Born is the King
6:0,0:5
Трофеи челси?
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Reservoir Cat
Не нравится мне эта полемика про 11 финалов. На моей памяти такие слова от игроков и тренеров никогда ни к чему хорошему не приводили. Потому что лишний мандраж и страх ошибиться мешает, а не помогает.
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Axs Men
Ответ Axs Men
Уверен Сити победит в этом сезоне в АПЛ, КА и ЛЧ
Завтра иду ставить хату
+3
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