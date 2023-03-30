Роналд Куман: «Болельщики «Барсы» хотят красивой игры, доминирования. Им кажется, что защищаться – это ненормально»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Футбол

Роналд Куман сказал, что болельщики требуют от «Барселоны» красивой игры. 

– Как думаете, сможет ли «Барса» сохранить нынешнюю манеру игры?

– В «Барсе» все очень сложно. Там хотят, чтобы ты [всегда] играл красиво – с вингерами, доминировал...

Я видел последние матчи, команда хорошо защищается. «Барса» пропускает очень мало голов. И это часть футбола, потому что когда соперник доминирует над тобой, ты должен защищаться.

Кажется, для болельщиков «Барсы» это ненормально, ведь вы всегда должны играть красиво. Но хорошо защищаться – это тоже качество команды. Меня критиковали за игру с тремя защитниками, а такая схема может быть более атакующей, чем с четырьмя или пятью.

Это не система сама по себе, но в «Барсе» нужно ставить трех полузащитников и опорника, а если играть с двумя и десяткой... Черт возьми, «Барса» много живет прошлым. Есть разные варианты, все зависит от игроков. В конце концов, главное – выиграть чемпионат.

«Барса» – как «Аякс» – надо атаковать и забивать много голов... Иногда ты побеждаешь, не играя хорошо или не владея мячом так много, как это случилось с «Реалом». Тем не менее без мяча очень важно хорошо защищаться, – сказал бывший тренер «Барселоны».

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18 комментариев

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МГЕР
Ответ Очки Дани Алвеса
Сколько помню чемпионскую Барселону - там во главе всегда стояла атака. Забивайте хоть по 2-3 в начале, мы забьем вам 7. Гиперболизирую, конечно, но в целом это так. Что у Пепа так было, что у Энрике. Атака всегда была гораздо ценнее обороны в Испании. Помню, в годах 10-12х что Барселоне, что Реалу вечно в начале игр гостевая команда забивала первой, а потом получала по 10.
В 10-12 годах, кеф на победу Барсы со счётом 5-0, был максимум 30, а сейчас как минимум 200.
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Goofts
Ответ blaugrano
Барса Кумана, как МЮ ван Гала - "ничего не понятно, но очень интересно". А ведь у Рональда был Месси...
Так Месси и создавал весь креатив, 2020-2021 он почти в соло выбирал направление атаки, был и разгоняющим и пасующим и забивающий.
За это в целом он и получил ЗМ, никто такого вклада в игру команды не показал
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Давид Agabekyan
Ответ Никита Ершов
Вспоминаю, как блевать хотелось от игры барсы при Кумане и смеюсь)
А сейчас от игры в стиле лучшего Симеоне не хочется?
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Пусть Хави в этом сезоне возьмет трофеи, а в следующем будет и доминирование
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e_kot
Ответ Очки Дани Алвеса
Сколько помню чемпионскую Барселону - там во главе всегда стояла атака. Забивайте хоть по 2-3 в начале, мы забьем вам 7. Гиперболизирую, конечно, но в целом это так. Что у Пепа так было, что у Энрике. Атака всегда была гораздо ценнее обороны в Испании. Помню, в годах 10-12х что Барселоне, что Реалу вечно в начале игр гостевая команда забивала первой, а потом получала по 10.
Ерунда, в лучшие сезоны Пепа и в сезон трэбла при Энрике команда очень мало пропускала. Зато при Кумане с его тремя защитниками пропускали изрядно.
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falkao2013
Защищать свои ворота тоже можно красиво. Для команды Хави сейчас главное результат и как он будет добыт вообще без разницы.
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zqhh2gq7nv
Настоящие герои не играют от защиты как моур,челси,мю и Атлетико
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blaugrano
Барса Кумана, как МЮ ван Гала - "ничего не понятно, но очень интересно".
А ведь у Рональда был Месси...
+3
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Леван Мкртчян
Ответ Никита Ершов
Вспоминаю, как блевать хотелось от игры барсы при Кумане и смеюсь)
Был там короткий период, когда команад играла здорово, и я чуть не поверил в чудо ( кстати, начался он после матча с Севильей, когда Куман поменял схему на три центральных защитника, спецом под Севилью и это очень круто сработало). Продлился он матча 4 или 5, а потом все вернулось на круги своя. Классика от Роналда
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Moffo
А что они должны хотеть? Красивой игры, доминирования, в каждом матче. На то они и болельщики. Это нормально.
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Очки Дани Алвеса
Сколько помню чемпионскую Барселону - там во главе всегда стояла атака. Забивайте хоть по 2-3 в начале, мы забьем вам 7. Гиперболизирую, конечно, но в целом это так.
Что у Пепа так было, что у Энрике. Атака всегда была гораздо ценнее обороны в Испании.
Помню, в годах 10-12х что Барселоне, что Реалу вечно в начале игр гостевая команда забивала первой, а потом получала по 10.
+13
-2
+11
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Леван Мкртчян
На самом деле быть тренером Барсы , Реала и пожалуй Баварии -- это как на электрическом стуле сидеть. Выигрываешь -- как будто бы так и надо [да еще и претензии могут начаться , что не очень-то и красиво выигрываешь]. Минимальная осечка -- тебя могут сравнять с землей болелы/общественность/руководство и вытурить из клуба, как рудимент.
+1
-2
-1
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Никита Ершов
Вспоминаю, как блевать хотелось от игры барсы при Кумане и смеюсь)
+16
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Los Galácticos
Для Кумана нормально не защищаться и не атаковать как в матче против Франции :)
+2
-3
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Direct free kick
Ответ Эрнандес Эрнандес
И получают 8 за один матч 😆
Если бы не Куман-игрок, то рычаг до сих пор гордился бы кубками кубков. Правда штрафной, который он забил Сампдории - левый
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консультант_ральф
Видно что легенда все еще обижен
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Матвей Шацкий
Куман не смог поставить Барселоне качественную игру и теперь оправдывается
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Эрнандес Эрнандес
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