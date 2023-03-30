Роналд Куман: «Болельщики «Барсы» хотят красивой игры, доминирования. Им кажется, что защищаться – это ненормально»

сказал, что болельщики требуют от «Барселоны» красивой игры.

– Как думаете, сможет ли «Барса» сохранить нынешнюю манеру игры?

– В «Барсе» все очень сложно. Там хотят, чтобы ты [всегда] играл красиво – с вингерами, доминировал...

Я видел последние матчи, команда хорошо защищается. «Барса» пропускает очень мало голов. И это часть футбола, потому что когда соперник доминирует над тобой, ты должен защищаться.

Кажется, для болельщиков «Барсы» это ненормально, ведь вы всегда должны играть красиво. Но хорошо защищаться – это тоже качество команды. Меня критиковали за игру с тремя защитниками, а такая схема может быть более атакующей, чем с четырьмя или пятью.

Это не система сама по себе, но в «Барсе» нужно ставить трех полузащитников и опорника, а если играть с двумя и десяткой... Черт возьми, «Барса» много живет прошлым. Есть разные варианты, все зависит от игроков. В конце концов, главное – выиграть чемпионат.

«Барса» – как «Аякс» – надо атаковать и забивать много голов... Иногда ты побеждаешь, не играя хорошо или не владея мячом так много, как это случилось с «Реалом». Тем не менее без мяча очень важно хорошо защищаться, – сказал бывший тренер «Барселоны».