Где смотреть Динамо Махачкала – Балтика, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 2 апреля
В воскресенье, 2 апреля, сыграют Динамо Махачкала и Балтика в 25 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Махачкала – Балтика
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Первая лига по футболу (ФНЛ): все новости
Комментарии