Ледяхов, вероятно, войдет в штаб Василенко в «Алании»

, вероятно, войдет в тренерский штаб «Алании».

54-летний специалист дал предварительное согласие , новому главному тренеру владикавказского клуба, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

Примечательно, что в 2018 году Василенко ассистировал Ледяхову в «Балтике».

Также Ледяхов известен по работе с «Шинником», «Ротором» и «Ахматом».

Ранее помощником Василенко в « » стал , экс-главный тренер «Уфы».

После 23 туров «Алания» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место.