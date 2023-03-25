Ледяхов, вероятно, войдет в штаб Василенко в «Алании»

Теги Денис Попов Игорь Ледяхов Первая лига отставки Олег Василенко Алания Владикавказ Футбол

Игорь Ледяхов, вероятно, войдет в тренерский штаб «Алании».

54-летний специалист дал предварительное согласие Олегу Василенко, новому главному тренеру владикавказского клуба, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Примечательно, что в 2018 году Василенко ассистировал Ледяхову в «Балтике».

Также Ледяхов известен по работе с «Шинником», «Ротором» и «Ахматом».

Ранее помощником Василенко в «Алании» стал Денис Попов, экс-главный тренер «Уфы».

После 23 туров «Алания» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место.

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1 комментарий

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Pok_Toholo
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