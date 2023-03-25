Ледяхов, вероятно, войдет в штаб Василенко в «Алании»
Игорь Ледяхов, вероятно, войдет в тренерский штаб «Алании».
54-летний специалист дал предварительное согласие Олегу Василенко, новому главному тренеру владикавказского клуба, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
Примечательно, что в 2018 году Василенко ассистировал Ледяхову в «Балтике».
Также Ледяхов известен по работе с «Шинником», «Ротором» и «Ахматом».
Ранее помощником Василенко в «Алании» стал Денис Попов, экс-главный тренер «Уфы».
После 23 туров «Алания» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 4-е место.
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