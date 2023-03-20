«ПСЖ» думает о кандидатах на замену Гальтье, но не хочет менять тренера до конца сезона

«ПСЖ» не намерен принимать решение о будущем до окончания сезона.

Вчера парижане потерпели седьмое поражение в 2023 году – команда Гальтье дома проиграла «Ренну» (0:2). После этого будущее тренера с «ПСЖ» находится под большим вопросом – его позиции ослабли еще раньше, когда парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии».

Однако, как пишет L’Équipe, в руководстве «ПСЖ» преобладает мнение о том, что решение по будущему Гальтье нужно принимать по окончании сезона. В клубе хотят избежать панических и поспешных действий. Это желание не препятствовало тому, что «ПСЖ» оценил кандидатов на замену Гальтье.

Отмечается, что возможная отставка Гальтье стала бы признанием провала проекта, который «ПСЖ» начал строить прошлым летом вокруг нападающего Килиана Мбаппе и советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 7-очковым отрывом. Следующую игру команда проведет 2 апреля – соперником парижан станет «Лион».

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