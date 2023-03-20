«ПСЖ» думает о кандидатах на замену Гальтье, но не хочет менять тренера до конца сезона

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» не намерен принимать решение о будущем Кристофа Гальтье до окончания сезона.

Вчера парижане потерпели седьмое поражение в 2023 году – команда Гальтье дома проиграла «Ренну» (0:2). После этого будущее тренера с «ПСЖ» находится под большим вопросом – его позиции ослабли еще раньше, когда парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии».

Однако, как пишет L’Équipe, в руководстве «ПСЖ» преобладает мнение о том, что решение по будущему Гальтье нужно принимать по окончании сезона. В клубе хотят избежать панических и поспешных действий. Это желание не препятствовало тому, что «ПСЖ» оценил кандидатов на замену Гальтье.

Отмечается, что возможная отставка Гальтье стала бы признанием провала проекта, который «ПСЖ» начал строить прошлым летом вокруг нападающего Килиана Мбаппе и советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 7-очковым отрывом. Следующую игру команда проведет 2 апреля – соперником парижан станет «Лион».

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34 комментария

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Flavius
Ответ Alex1104
Нужно сначала почистить команду от звезд. При таком раскладе ни один тренер не справится.
Оставить Фабиан Руиса, Экитика, Витинью, Заир-Эмери, Берната, Мукиеле, Битшиабу, Данилу, Нуну Мендеша, Пембеле.

Избавиться от Месси, Неймара, Мбаппе, Вератти, Хакими, Маркиньоса, Рамоса, Доннаруммы.

Такой план?
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Lionel Van Damme
Ответ Нурбол Жумаскалиев
лучше пусть ищут кандидата на пустые места в атаке рядом с Мбапе! а то такими темпами скоро все арабские бабки уйдут на рекламный проект меси)))
я-то думаю кто виноват? а вот оно что
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Alexandr97
Такие знатоки здесь ))))да такие серьезные ))))
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Eden Hazard
Ответ Кирилл Голивец
Тут ни один тренер не поможет, когда комплектуется команда по принципу гламурно впереди, посредственно на связующих позициях в центре поля. Скорее Наполи выиграет ЛЧ в этом году, чем ПСЖ хоть когда-нибудь
Там этот принцип не только с командой, но и с тренером. Галтье трижды в прошлом сезоне выиграл ПСЖ. И в чемпе и из кубка выбил. Взяли. Вчера Ренну ж проиграли? Вот, теперь там будут тренера окучивать.
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Madcomposer
Напоминает про кровати в борделе
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Кино Музыка
Пока есть Мбаппе, дело не в тренерах.
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Виктор Войнов
Мостовой
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Garikus89
Ответ Уся Ваткин
Идеальной кандидатурой будет Сергей Богданович Семак. Он играл в Париже, привык к лидерству в условиях слабой конкуренции и умеет находить общий язык с одиозным руководством и капризными звёздами.
Кто о чем, а Хрюша о Зените)
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uno_107
Ну тут либо Зидан, либо Тухель, либо расформировать команду и раздать игроков (чур Месси и Хакими в Барсу)
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Ksandvankneshas
Ответ Arman FCSM
Помочь "ПСЖ" выиграть всё и вся сможет лишь один тренер, но у него лицензии нет(
Уилл Стилл?
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Ashan Sorokin
Жизнь ничего не учит товарищей из Парижа ....
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Женя Григорьев
По интернету ходит круговорот действий руководства и болельщиков Спартака . Считаю пора сделать такой же про ПСЖ .
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AlKRD
Ответ Уся Ваткин
Идеальной кандидатурой будет Сергей Богданович Семак. Он играл в Париже, привык к лидерству в условиях слабой конкуренции и умеет находить общий язык с одиозным руководством и капризными звёздами.
И в ЛЧ опыт богатый
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Born is the King
Зидуна нужно брать вместе с комплектом Марчиняков иначе результат будет 0
Интересно будет посмотреть, тем более француз
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Иван Иванов
Курбан Бердыев по своей философии подходит .
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Андрей-ДК
Зидан?!
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andr d
Там надо Кампуша ссаными тряпками гнать за такое "усиление" состава
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Нурбол Жумаскалиев
лучше пусть ищут кандидата на пустые места в атаке рядом с Мбапе! а то такими темпами скоро все арабские бабки уйдут на рекламный проект меси)))
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sheikh_111
возвращение Тухеля самый лучший вариант
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Артём Р .
Некоторые пишут: Галтье должен покинуть ПСЖ. Но моё мнение: Месси должен покинуть ПСЖ, сбор в основном бездарных игроков и непонятных Галтье и Кампуша. На какой тактический замысел набирался этот состав во главе с тренером.Месси прекрасно видит поле, его передачи просто шедевр, но Месси как раз и видит что делают его партнёры на поле, а они кроме перепасовок и ляпов в обороне ничего эффективного не показывают.ПСЖ не его клуб, хотя он в команде всё равно лучший!...В истории футбола!!!
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Олег910
Дело не в тренерах. Надо набирать команду хорошо дополняющих друг друга футболистов, а не тащить все что блестит. Пример галактикос Реала показателен, но не все способны учиться на ошибках других.
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pasha_t
Играли с Тухелем в нормальный футбол. Че не устраивало
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Уся Ваткин
Идеальной кандидатурой будет Сергей Богданович Семак. Он играл в Париже, привык к лидерству в условиях слабой конкуренции и умеет находить общий язык с одиозным руководством и капризными звёздами.
+43
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+41
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человек-муравей человек-физрук
надо сейчас менять. новый тренер должен понять кого убрать кого купить. чтобы провел нормальную предсезонку
+3
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Alex1104
Нужно сначала почистить команду от звезд. При таком раскладе ни один тренер не справится.
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