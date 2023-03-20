Алаев о чемпионской гонке в РПЛ: «Интрига жива. Играть еще много, ситуация может развернуться после пары туров»

Президент Мир РПЛ считает, что исход чемпионской гонки еще не решен.

В 20-м туре лидер турнирной таблицы « » в гостях уступил со счетом 0:1.

«Я хотел бы поздравить болельщиков армейцев – отличная игра, хороший результат и шикарный матч при хорошей атмосфере.

Что касается интриги [в чемпионской гонке], она жива. Еще достаточно много играть, ситуация может развернуться после пары туров. Надеюсь, что после паузы на матчи сборной увидим еще много хороших матчей», – сказал .

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. На 2-ю строчку вышел «Ростов», набравший 41 очко, на 3-м месте идет «Спартак» с 40 очками.

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