Лев хочет стать тренером Бразилии. Он не работал после ухода из сборной Германии в 2021-м

хочет стать тренером сборной Бразилии.

Как сообщает Bild, специалист хотел бы возглавить сборную Бразилии и хорошо представляет себе такое развитие событий.

Из сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала ушел Тите. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рамон Менезес, ранее занимавший пост главного тренера сборной Бразилии U20.

Лев работал со сборной Германии с 2006 по 2021 год. После ухода из национальной команды он ни с кем не работал. Под руководством Лева Германия выиграла ЧМ-2014, обыграв Бразилию (7:1) в полуфинале.

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