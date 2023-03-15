Лев хочет стать тренером Бразилии. Он не работал после ухода из сборной Германии в 2021-м

Теги Сборная Бразилии по футболу Йоахим Лев бундеслига Германия Сборная Германии по футболу возможные трансферы Футбол

Йоахим Лев хочет стать тренером сборной Бразилии.

Как сообщает Bild, специалист хотел бы возглавить сборную Бразилии и хорошо представляет себе такое развитие событий.

Из сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала ушел Тите. Исполняющим обязанности главного тренера стал Рамон Менезес, ранее занимавший пост главного тренера сборной Бразилии U20.

Лев работал со сборной Германии с 2006 по 2021 год. После ухода из национальной команды он ни с кем не работал. Под руководством Лева Германия выиграла ЧМ-2014, обыграв Бразилию (7:1) в полуфинале.

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35 комментариев

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Denis242424
Там Анчелотти уже ждут. До него очередь не дойдет.
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Dimonty
Ответ Team_Coach
Финал: Бразилия-Германия со счетом 1:7 побеждает Германия, не изменяя традиций
Думаю, Бразилия была бы не против забраться хотя бы в медали
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Dimonty
Ответ Кинг Конг Жив
Не возьмут. Он по бразильски не говорит.
Жирков говорит, его Роберто Карлос научил
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Сын маминой подруги
Ответ Sgt.Pepper393
Да я же не выступаю на стороне бразильцев. Я вообще за немцев болел
Так и я к слову вспомнил про тот комментарий :-)
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Дмитрий Сотников
Это тип троллинг такой?
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Кинг Конг Жив
Не возьмут. Он по бразильски не говорит.
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Team_Coach
Финал: Бразилия-Германия со счетом 1:7 побеждает Германия, не изменяя традиций
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Sgt.Pepper393
Ответ Сын маминой подруги
Жертва тоже хороша. Кто-то очень хорошо написал тут в комментариях, что это бразильцам ответка за несчастного Барбозу, которого гнобили с 1950 года и до самой смерти за якобы позорное поражение от Уругвая – мол, смотрите, что такое настоящий позор.
Да я же не выступаю на стороне бразильцев. Я вообще за немцев болел
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Joker91 Joker91
Ответ LeicesterCity
Обыграет Сборную Германии в финале 7-1. Приятного просмотра.
Нынешнюю Германию точно может ((
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МАНЧЕСТЕР ГОЛУБОЙ
Отдохнул, щас можно и на новый заход идти. Интересно было бы на него и в клубе посмотреть, но сам он явно сборные предпочитает.
+1
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Новый Орлеан
Лев? А Тигр хочет? Спортс, фамилия Йоги - Лёв. Куда ё потеряли?
+2
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erema.k_1991@mail.ru
Ну если так посмотреть, очень интересный вариант ИМХО, у бразильцев состав хороший, только с дисциплиной проблемы, а он по моему поставит ее
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Alexander Zubkov
Вот это поворот!
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LLiriKK
Решил, как честный человек, жениться?
+3
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Deluxo
Бразильцы мазохисты прям какие-то. То Зидана тренером хотят, то теперь Лёва.))
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Тимофей Кушнир
Теперь ждём полуфинал 2026 года: Бразилия 7 – Германия – 1
+2
0
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LeicesterCity
Обыграет Сборную Германии в финале 7-1. Приятного просмотра.
+7
-2
+5
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Поцелуй Оздоева
Царь зверей с петухами не работает
0
-1
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Max Zhomkov
Леву придётся пол сборной из ночных клубов отлавливать😂
+12
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Сын маминой подруги
Ответ Sgt.Pepper393
Это как если бы насильник через несколько лет пришел делать предложение своей жертве
Жертва тоже хороша. Кто-то очень хорошо написал тут в комментариях, что это бразильцам ответка за несчастного Барбозу, которого гнобили с 1950 года и до самой смерти за якобы позорное поражение от Уругвая – мол, смотрите, что такое настоящий позор.
+3
-1
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evil
🤨
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Барсик Юрана
Яица хоть понюхал?
+2
-3
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Tun
Это будет очень смешно) или страшно, смотря как посмотреть
0
0
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Den-is
Будет вторым Козямиро)
+2
-3
-1
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Santucco
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Как говорят у нас в Дагестане - жинькин лев
Это который тёщин тигр?
+12
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