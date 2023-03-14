Малком о «Зените»: «Хотелось бы сыграть ​150, 200 игр и так далее! В Петербурге я ощущаю себя местным жителем, даже снег и холод больше не смущают»

Теги Зенит премьер-лига Россия Малком Футбол

Малком поделился эмоциями от достижения отметки в 100 матчей за «Зенит».

Юбилейной для полузащитника стала игра против «Химок» (3:2). 

– Малком, поздравляем с достижением, оформленным в минувшее воскресенье! Сто матчей за «Зенит» – ​это гроссмейстерский рубеж. Символично, что вы достигли его в лучшем для себя сезоне?

– Большое спасибо за поздравление! Я счастлив, что мне покорился этот рубеж, и, честно скажу, хотелось бы сыграть еще больше – ​150, 200 игр и так далее! Благодарю всех, кто с первого моего дня здесь окружил меня заботой и вниманием, спасибо Петербургу и болельщикам «Зенита» за то, что они всегда рядом, поддерживают и помогают нам побеждать и завоевывать титулы.

Я ощущаю себя на сто процентов местным жителем, меня даже снег и холод больше не смущают, как это было раньше, привык ко всему абсолютно! Ведь это естественно, что, когда на улице снег и мороз, нам, бразильцам, привыкшим к солнцу и жаре, тяжелее показывать свою лучшую игру. Но меня уже не тревожит погода, снег точно не мешает, мне здесь очень хорошо.

В августе будет четыре года, как я играю в «Зените», и это фантастическое время в моей жизни. Я очень рад, что провел здесь 100 матчей, потому что это вообще первый раз в моей карьере, когда я достигаю такой отметки в каком-либо клубе. Для меня это гордость и честь, надеюсь, что и впредь смогу всеми возможными способами помогать команде выполнять поставленные перед ней задачи, – сказал Малком.

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19 комментариев

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Каба
Ответ Назар Игорь
В Малкоме подкупает его постоянная жизнерадостность - его бьют, а он поднимается без злобы на ударившего и желания ответить, а также его стабильность. В этом он выгодно отличается от Клаудиньо, тот несдержан, блестящие матчи чередует с блеклыми, подвержен перепадам настроения. Болельщики Спартака постоянно пытаются сравнивать его с Промесом, считают количество голов, но почему-то забывают что Малком все 16 забил с игры, а Промес только 12, 4 с пенальти. Кстати пенальтист из Промеса хреновый, из 7 попыток 3 смазал.
У Малкома в Зените 35 голов и ни одного с пенальти. Малком вообще за карьеру пенальти забил только 2 раза и оба раза это было в Бордо.
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Fatty Toni
Ответ MAXIMum1
Кстати, с ним удобно. Обычно его коммент скрыт, так как в минусах. Можно даже не открывать, сразу минус. Вообще не помню от него что-нибудь адекватное.
Я не могу не открывать - как несостоявшемуся хирургу, интересно, ремиссия уже наступила , или всё плохо. Пока клиническая картина удручает - рецидив в усугубленной форме. Метастазы проявляются то тут, то там - из новости в новость.
Болезнь чаще всего проявляет себя при словах Зенит, Санкт-Петербург, Газпром, бразильцы.
Резать, не дожидаясь перитонита, коллега.
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MAXIMum1
Молодец Малком. Всегда на позитиве. И игра начала получаться. Так держать.
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MAXIMum1
Ответ Fatty Toni
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Кстати, с ним удобно. Обычно его коммент скрыт, так как в минусах. Можно даже не открывать, сразу минус. Вообще не помню от него что-нибудь адекватное.
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Ковид 07.10.52
Ответ Fatty Toni
Комментарий удален модератором
И не надо за всех говорить, в славном городе есть и понимающие люди , которые к себе мои рассуждения о типах во власти не относят.
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-3
-3
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Ковид 07.10.52
Ответ Fatty Toni
Комментарий удален модератором
Как всегда...на личность перешли, раз аргументов нет в пользу величавости Малкома....как-то низковато для жителя города, называющие себя столицей...чего только не называли...я уже запутался...вы столицы чего...севера, культуры ...бандитов...
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Fatty Toni
Ответ Ковид 07.10.52
Да....20 игр провел на уровне середняка, которого хватило на фоне падения рпл для вознесения в топы мирового уровня...смешны...потуги типов из одного города хоть как-то оправдать 100 миллионное достояние по затратам...
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Eraser
Ответ avcgloronalduMU
он так общественное мнение готовит? что за сборную РФ будет играть?))
почему нет? все равно, что бы ни происходило, вместо него вызывают мешок навоза с лавки Тоттенхема
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Fomin525
100 игр во всех турнирах. 31 гол в РПЛ
Неплохое начало! Красава!
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Назар Игорь
В Малкоме подкупает его постоянная жизнерадостность - его бьют, а он поднимается без злобы на ударившего и желания ответить, а также его стабильность. В этом он выгодно отличается от Клаудиньо, тот несдержан, блестящие матчи чередует с блеклыми, подвержен перепадам настроения. Болельщики Спартака постоянно пытаются сравнивать его с Промесом, считают количество голов, но почему-то забывают что Малком все 16 забил с игры, а Промес только 12, 4 с пенальти. Кстати пенальтист из Промеса хреновый, из 7 попыток 3 смазал.
+9
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avcgloronalduMU
он так общественное мнение готовит? что за сборную РФ будет играть?))
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zer
здорово, что такой мастер в РПЛ играет и полон мотивации радовать игрой дальше
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Ковид 07.10.52
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-12
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В Питере Пять
Ответ Вечный Хрюн
Намечается соревнование кто больше русский Промес или Малком
У Малкома нет никакого соревнования с Промесом, кроме спора бомбардиров. Как и у Зенита со Спартаком. Все споры в фантазиях КБ.
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+11
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Alexey Belskiy
В первых играх не впечатлял а потом набрал ход.Один из лучших игроков Зенита💗
+7
-2
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Добрый Ретроград
Я русский
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Вечный Хрюн
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igls54
Светлое пятно на теле российского футбола
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Дмитрий9779
Спасибо за добрые слова!Удачи и много голов за Зенит!
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В Питере Пять
Малком уже стал любимчиком многих болельщиков. Отличную форму набрал, молодец!
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