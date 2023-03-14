Малком о «Зените»: «Хотелось бы сыграть ​150, 200 игр и так далее! В Петербурге я ощущаю себя местным жителем, даже снег и холод больше не смущают»

Малком поделился эмоциями от достижения отметки в 100 матчей за « ».

Юбилейной для полузащитника стала игра против «Химок» (3:2).

– Малком, поздравляем с достижением, оформленным в минувшее воскресенье! Сто матчей за «Зенит» – ​это гроссмейстерский рубеж. Символично, что вы достигли его в лучшем для себя сезоне?

– Большое спасибо за поздравление! Я счастлив, что мне покорился этот рубеж, и, честно скажу, хотелось бы сыграть еще больше – ​150, 200 игр и так далее! Благодарю всех, кто с первого моего дня здесь окружил меня заботой и вниманием, спасибо Петербургу и болельщикам «Зенита» за то, что они всегда рядом, поддерживают и помогают нам побеждать и завоевывать титулы.

Я ощущаю себя на сто процентов местным жителем, меня даже снег и холод больше не смущают, как это было раньше, привык ко всему абсолютно! Ведь это естественно, что, когда на улице снег и мороз, нам, бразильцам, привыкшим к солнцу и жаре, тяжелее показывать свою лучшую игру. Но меня уже не тревожит погода, снег точно не мешает, мне здесь очень хорошо.

В августе будет четыре года, как я играю в «Зените», и это фантастическое время в моей жизни. Я очень рад, что провел здесь 100 матчей, потому что это вообще первый раз в моей карьере, когда я достигаю такой отметки в каком-либо клубе. Для меня это гордость и честь, надеюсь, что и впредь смогу всеми возможными способами помогать команде выполнять поставленные перед ней задачи, – сказал .

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