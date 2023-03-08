Защитник «Гладбаха» Бенсебайни назвал «сукиным сыном» судью матча с «Фрайбургом» после удаления на 87-й минуте. DFB начал разбирательство

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия дисквалификации судьи Фрайбург Немецкий футбольный союз Беньямин Бранд Рами Бенсебайни Футбол

Рами Бенсебайни оскорбил судью во время матча с «Фрайбургом».

В матче 23-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (0:0) защитник менхенгладбахской «Боруссии» на 87-й минуте получил вторую желтую карточку, выбив мяч после свистка судьи, и был удален с поля.

Как сообщает Sky Sport, покидая поле, Бенсебайни насмешливо похлопал судье Беньямину Бранду, а затем назвал его «сукиным сыном». Инцидент был внесен в протокол матча, и в Немецком футбольном союзе заявили о намерении рассмотреть его.

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5 комментариев

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Born is the King
Минимум 10 матчей получит
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Милан. Тонали. 8.
🤭👍👏
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Betting Star
Расследуют, не является ли судья действительно сукиным сыном?🤔
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RealJericho
Нужно все же держать себя в руках и быть профессионалом
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Ростов-на-Дону
Рома Широков презрительно усмехнулся в спину этого Бенсебая.
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