Защитник «Гладбаха» Бенсебайни назвал «сукиным сыном» судью матча с «Фрайбургом» после удаления на 87-й минуте. DFB начал разбирательство
Рами Бенсебайни оскорбил судью во время матча с «Фрайбургом».
В матче 23-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (0:0) защитник менхенгладбахской «Боруссии» на 87-й минуте получил вторую желтую карточку, выбив мяч после свистка судьи, и был удален с поля.
Как сообщает Sky Sport, покидая поле, Бенсебайни насмешливо похлопал судье Беньямину Бранду, а затем назвал его «сукиным сыном». Инцидент был внесен в протокол матча, и в Немецком футбольном союзе заявили о намерении рассмотреть его.
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