Пол Мерсон: «Арсенал» выиграет АПЛ. Он продолжает идти вперед и не обращает внимания на то, что уступает в счете»
Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон уверен в чемпионстве «канониров».
«Я думаю, что он выиграет АПЛ. Я правда так думаю.
«Арсенал» просто продолжает идти вперед, он не обращает внимания на то, что уступает в счете. У него четыре победы подряд.
С «Астон Виллой» тоже был камбэк. «Арсенал» прекрасно выступает. Если он выиграет следующие три матча в лиге, то не упустит чемпионство.
«Арсенал» меня впечатлил. Он диктовал ход матча [с «Борнмутом»], уступая в счете. Гол на первой минуте его потряс, но затем последовал камбэк.
При 0:2 казалось, что «Арсенал» больше очка не наберет, но Нельсон забил потрясающий гол. Еще 500 матчей проведет – а такого не забьет», – сказал Мерсон.
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п.с. Арсенал выиграет, в этот раз прав.