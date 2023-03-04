Пол Мерсон: «Арсенал» выиграет АПЛ. Он продолжает идти вперед и не обращает внимания на то, что уступает в счете»

Экс-форвард « » уверен в чемпионстве «канониров».

«Я думаю, что он выиграет . Я правда так думаю.

«Арсенал» просто продолжает идти вперед, он не обращает внимания на то, что уступает в счете. У него четыре победы подряд.

С « » тоже был камбэк. «Арсенал» прекрасно выступает. Если он выиграет следующие три матча в лиге, то не упустит чемпионство.

«Арсенал» меня впечатлил. Он диктовал ход матча [с « »], уступая в счете. Гол на первой минуте его потряс, но затем последовал камбэк.

При 0:2 казалось, что «Арсенал» больше очка не наберет, но Нельсон забил потрясающий гол. Еще 500 матчей проведет – а такого не забьет», – сказал Мерсон.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков