Пол Мерсон: «Арсенал» выиграет АПЛ. Он продолжает идти вперед и не обращает внимания на то, что уступает в счете»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Пол Мерсон Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон уверен в чемпионстве «канониров».

«Я думаю, что он выиграет АПЛ. Я правда так думаю.

«Арсенал» просто продолжает идти вперед, он не обращает внимания на то, что уступает в счете. У него четыре победы подряд.

С «Астон Виллой» тоже был камбэк. «Арсенал» прекрасно выступает. Если он выиграет следующие три матча в лиге, то не упустит чемпионство.

«Арсенал» меня впечатлил. Он диктовал ход матча [с «Борнмутом»], уступая в счете. Гол на первой минуте его потряс, но затем последовал камбэк.

При 0:2 казалось, что «Арсенал» больше очка не наберет, но Нельсон забил потрясающий гол. Еще 500 матчей проведет – а такого не забьет», – сказал Мерсон.

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6 комментариев

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Ахимассс
Арсенал это валидол прям
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Арман Мартиросян
Арсенал напоминает мне Ливерпуль образца 2018-2020 года. Даже уступчя в счёте или играя в ничью есть какая то уверенность, что забьют, даже если идёт доп время.
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ЭЗИК
Если победить из 12 игр 9 то да так как Сити точно выиграет столько. У Сити преимущество в том что в таком матче им бы дали сегодня минимум две пенальти
+1
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Rin Fly
Как же я долго ждал такого характера от канониров!
+3
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alha04
Блин этот Арсенал и вправду играет в триллер)
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NIRVANA
Нравится мне этот эксперт. Он дует в ту или иную сторону, в зависимости от результата в определенном туре)
п.с. Арсенал выиграет, в этот раз прав.
+5
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