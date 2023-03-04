Чалханоглу близок к новому контракту с «Интером» до 2026 года. Зарплата – 6 млн евро вместе с бонусами

Теги Интер серия А Италия Хакан Чалханоглу деньги Футбол

Хавбек Хакан Чалханоглу близок к продлению контракта с «Интером» до 2026 года.

Переговоры между 29-летним турком и миланцами находятся на финальной стадии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, зарплата Чалханоглу составит 5,5 млн евро за сезона плюс бонусы в размере 500 тысяч.

Действующее соглашение полузащитника с «Интером» рассчитано до июня 2024 года.

Статистика Чалханоглу – здесь.

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2 комментария

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Легато
Ответ Вадим Белозёров
Иногда такие крутые матчи выдает и удар отличный, но большую часть игр играет как игрок уровня Специи
Помню его по Байеру в лч, отлично играл
+1
-1
0
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Вадим Белозёров
Иногда такие крутые матчи выдает и удар отличный, но большую часть игр играет как игрок уровня Специи
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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