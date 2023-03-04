Чалханоглу близок к новому контракту с «Интером» до 2026 года. Зарплата – 6 млн евро вместе с бонусами
Хавбек Хакан Чалханоглу близок к продлению контракта с «Интером» до 2026 года.
Переговоры между 29-летним турком и миланцами находятся на финальной стадии, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, зарплата Чалханоглу составит 5,5 млн евро за сезона плюс бонусы в размере 500 тысяч.
Действующее соглашение полузащитника с «Интером» рассчитано до июня 2024 года.
Статистика Чалханоглу – здесь.
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