Чалханоглу близок к новому контракту с «Интером» до 2026 года. Зарплата – 6 млн евро вместе с бонусами

Хавбек Хакан Чалханоглу близок к продлению контракта с « » до 2026 года.

Переговоры между 29-летним турком и миланцами находятся на финальной стадии, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, зарплата Чалханоглу составит 5,5 млн евро за сезона плюс бонусы в размере 500 тысяч.

Действующее соглашение полузащитника с «Интером» рассчитано до июня 2024 года.

Статистика Чалханоглу – здесь.

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