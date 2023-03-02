«Футбол вне политики, нам всегда так говорили, а выяснилось, что это просто слова». Ломовицкий о бане российских команд

Теги Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Азиатская футбольная конфедерация Политика Александр Ломовицкий Спорт-Экспресс медийный футбол Футбол

Александр Ломовицкий высказался о влиянии политики на футбол.

– Как ты относишься к разговорам о переходе в Азию?

– Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова. Честно, не знаю, как будет лучше.

Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе. Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же медиалигой. Но это не совсем то, – сказал полузащитник «Рубина».

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34 комментария

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Подкат Мальдини
Ответ Sevuska
А сейчас наоборот - Политика большая часть футбола 👍 Завалил мент в США чёрного подонка - весь футбол на колени . Годовщина начала борьбы с фашистами на Украине - Зинченко капитанскую повязку .
Годовщина начала борьбы с фашистами на Украине 🤣🤣🤣🤣так там 3 дня же было какая годовщина
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Рустам Микогазиев
Ответ tem.8888
да чтож случилось то такое, скажет кто-нибудь
пиндосы разбомбили пол мира, вот чего случилось. а в спортивном плане решение конечно не справедливое
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Ketanest
Интересно кто же ему это говорил. Не припомню ни одного случая, где международный футбол был бы вне политики.
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Ковид 07.10.52
Сказал тип, который получает деньги от государства...Он и об этом не знал, что его используют политики...
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jexOn
Здесь уже не просто политика.
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BananaMama
Ответ NickRockStar
Я понимаю, что сайт политический, а не спортивный, но мне реально интересно, а когда ты комментировал не политическую новость? Может быть радовался победе любимой команды? Огорчился не засчитанному голу? Недавно вот церемония the best была, может там было несогласие с победителями?
Простите что влезаю в беседу, но какой смысл комментировать это не имеющее отношение к футболу мероприятие? Ну захотел полутораметровый, так ему шейхи целый ЧМ купили, а вы про какую-то премию
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BananaMama
Ответ Злобный Конь
Да,кстати. Я про югославов и ситуацию "Тито-Сталин" тут неоднократно писал. Как из-за личных обид усатого целая страна и её народ были объявлены фошиздами.
Чем сейчас ситуация отличается? Отсутствием усов
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NickRockStar
Ответ Влад Путман
Футбол вне политики, именно по этому на стадионах в России развешивали баннеры с Z и V. Или этот принцип должен работать только в одну сторону???
Я понимаю, что сайт политический, а не спортивный, но мне реально интересно, а когда ты комментировал не политическую новость? Может быть радовался победе любимой команды? Огорчился не засчитанному голу? Недавно вот церемония the best была, может там было несогласие с победителями?
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Tigo_Volchara93
Как «спорт вне политики» так и « уровень жизни растет, безработица на минимуме, еще чуть чуть и будет прорыв, семейные ценности и тд»
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Sevuska
А сейчас наоборот - Политика большая часть футбола 👍
Завалил мент в США чёрного подонка - весь футбол на колени .
Годовщина начала борьбы с фашистами на Украине - Зинченко капитанскую повязку .
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Red Line
вот кто сказал вам эту чушь, с того и спрашивайте)
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Злобный Конь
Ответ Wiley Fox
Клубы разводят перед жеребьевками миллион лет, а это тело в информационном вакууме живёт А если брать СССР, то Сталин после проигрыша Югославии разогнал целый клуб. Ну и с Чили мы не поехали играть Кстати, после ссоры Тито и Сталина, СССР в десна с Албанией дружил, а сербы и хорваты Иосифа Броз Тито были объявлены фашистами. Так что путин ничего и тут не придумал
Да,кстати. Я про югославов и ситуацию "Тито-Сталин" тут неоднократно писал. Как из-за личных обид усатого целая страна и её народ были объявлены фошиздами.
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mancunian82
Война не политика((
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Phantom1289
Ответ tem.8888
да чтож случилось то такое, скажет кто-нибудь
Случилось то, что все уже задолбали с этим тупым комментарием.
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Российский пользователь
Брехня!
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Павел Ларичев
Так вам много чего говорят. Необязательно же в это верить.
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Александр Кудрявцев
Ой да ладно что только понял этот полузащитник Рубина
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Злобный Конь
Ответ Екн Лор
Ребята с автоматами по Брянщине бегают, а так всё идёт по плану
Да-да. Как поляки в Гляйвице.
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Злобный Конь
Где вы были целый год,когда украинские команды перестали играть домашние игры на домашних аренах? И почему так случилось?
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osipovdmitry
Ути господи.
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Влад Путман
Футбол вне политики, именно по этому на стадионах в России развешивали баннеры с Z и V. Или этот принцип должен работать только в одну сторону???
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Niko [Ars]
Ответ tem.8888
да чтож случилось то такое, скажет кто-нибудь
одни год твердят "где вы были 8 лет"
другие - " а что случилось "

так и живём
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Furyus
Политика начинается с самого рождения человека, с получения первых документов и свидетельства о рождении.
Поэтому ничто и никто не может быть вне политики.
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Wiley Fox
Клубы разводят перед жеребьевками миллион лет, а это тело в информационном вакууме живёт

А если брать СССР, то Сталин после проигрыша Югославии разогнал целый клуб. Ну и с Чили мы не поехали играть

Кстати, после ссоры Тито и Сталина, СССР в десна с Албанией дружил, а сербы и хорваты Иосифа Броз Тито были объявлены фашистами. Так что путин ничего и тут не придумал
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Илья Стефанович
ну вот как все эти ногомячисты и прочие деятели могут быть настолько тупыми? как может какая-то сфера жизни быть вне политики?? это что-то в вакууме, что не выходит в реальный мир?? НЕТ!
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