«Футбол вне политики, нам всегда так говорили, а выяснилось, что это просто слова». Ломовицкий о бане российских команд

высказался о влиянии политики на футбол.

– Как ты относишься к разговорам о переходе в Азию?

– Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова. Честно, не знаю, как будет лучше.

Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе. Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же медиалигой. Но это не совсем то, – сказал полузащитник « ».

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