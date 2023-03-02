«Футбол вне политики, нам всегда так говорили, а выяснилось, что это просто слова». Ломовицкий о бане российских команд
Александр Ломовицкий высказался о влиянии политики на футбол.
– Как ты относишься к разговорам о переходе в Азию?
– Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова. Честно, не знаю, как будет лучше.
Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе. Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же медиалигой. Но это не совсем то, – сказал полузащитник «Рубина».
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Завалил мент в США чёрного подонка - весь футбол на колени .
Годовщина начала борьбы с фашистами на Украине - Зинченко капитанскую повязку .
другие - " а что случилось "
так и живём
Поэтому ничто и никто не может быть вне политики.
А если брать СССР, то Сталин после проигрыша Югославии разогнал целый клуб. Ну и с Чили мы не поехали играть
Кстати, после ссоры Тито и Сталина, СССР в десна с Албанией дружил, а сербы и хорваты Иосифа Броз Тито были объявлены фашистами. Так что путин ничего и тут не придумал