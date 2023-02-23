«Спартак» победил «Локо» с Дзюбой, ничья «Ман Сити» и победа «Интера», апелляция ISU по делу Валиевой, Месси может вернуться в «Барсу» и другие новости

1. Гол Данила Пруцева принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Мяч Станислава Магкеева отменили из-за офсайда Франсуа Камано. Артем Дзюба дебютировал за «Локо» и был признан лучшим игроком матча, а Алина Загитова выступила в роли диджея перед игрой.

В другом кубковом матче «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (1:1): Комличенко ответил на гол Каштанова с пенальти.

2. В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1, Холанд вновь не забил), а «Интер» победил «Порту» (1:0) благодаря голу Лукаку на 86-й минуте. Пеп, кстати, не провел ни одной замены в игре с «Лейпцигом», такого в ЛЧ не было с 2018-го.

3. В КХЛ ЦСКА забил 7 голов «Спартаку», «Нефтехимик» обыграл «Металлург», «Авангард» победил «Локомотив».

4. Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в CAS на вердикт РУСАДА по делу Камилы Валиевой: «Юные спортсмены должны быть защищены от допинга. Это не обеспечивается освобождением от наказания».

5. Лионель Месси может вернуться в «Барселону». По данным журналиста Жерара Ромеро, его отец ведет переговоры с Лапортой, а Лео общается с Хави. По другим данным, Месси хочет остаться в Европе ради «Золотого мяча» и еще одной победы в ЛЧ, но переговоров с «Барсой» нет.

6. НОК Австралии выступил за допуск россиян к Олимпийским играм в нейтральном статусе.

7. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Виннипег» (2:1), Илья Сорокин стал 1-й звездой матча. Другие результаты – здесь.

8. ФИДЕ одобрила переход Федерации шахмат России в Азию.

9. Александр Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона». Он принимал участие в тренировке команды.

10. Некоторые объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде-2014, могут передать семье экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, пишет «Коммерсант».

11. Криштиану Роналду помахал саблей и примерил национальную одежду, отпраздновав День основания государства в Саудовской Аравии.

12. Российских спортсменов пригласили к участию в латиноамериканских Играх АЛБА.

Цитаты дня.

«Мы оправдывали «Ливерпуль» весь сезон, но это был позор во втором тайме. Сейчас я бы занял место ван Дейка в обороне». Каррагер о 2:5 от «Реала»

Матвей Сафонов: «Я не хочу быть как Акинфеев, у меня своя дорога. Он провел прекрасную карьеру, но это не предел мечтаний»

Иоланда Чен: «В окружении Валиевой есть виновные. Препарат был принят – это вина людей, которые должны были за этим следить»

Аршавин о самом популярном клубе России: «Для меня – «Зенит». Тиктоки, еще что-то – мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло»

«Мудрик – один из лучших в Европе после Мбаппе и Винисиуса». Срна о вингере «Челси»

Карл-Хайнц Румменигге: «Марадону постоянно били соперники, а Месси защищен правилами и судьями. Лео – абсолютный чемпион, но для меня Диего остается величайшим»