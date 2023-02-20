Карло Анчелотти: «Винисиус очень хорош – как Мбаппе, Холанд, Педри, Гави»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Педри Гави Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил Винисиуса Жуниора в число лучших игроков.

«Винисиусу нравится играть в футбол в любом месте, но в таком особенном [как «Энфилд»] – тем более.

Наблюдать за его игрой одно удовольствие, но не только для фанатов «Реала», но и для всех любителей футбола.

Он очень хорош – как Педри, Гави, Мбаппе, Холанд. Наблюдать за игроками такого уровня всегда приятно», – сказал Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.

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15 комментариев

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белошип
Ну про Мбапе и Холанда ещё понятно,а вот причём тут две полосатые деревяшки,которые два года подряд позорятся в ЛЧ?)
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Антон Абызов
Это тот, о ком БЛМ умалчивает?
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Принцесса Диана
Ответ Shuller18
Дежурная похвала, не более. Но лично мне не понять, как может доставлять удовольствие бестолковая беготня Гави
Наверное потому что футбольная аналитика это не ваша сильная сторона, другого объяснения этому попросту нет.
+1
-1
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Shuller18
Ответ Нефанатик
Быстрее бегает чем Гави и Педро, но в футбол играет хуже. Про Мбаппе и Холанда я вообще молчу. Они на другом уровне.
Ну если быстрой беготней Винни уже добился гораздо большего, чем два каталонских бруска, то пускай
+3
-3
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Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
Сейчас придет товарищ Шуллер и расскажет, что агенты подкупили и папу Карло, чтобы он пиарил Гави
Дежурная похвала, не более. Но лично мне не понять, как может доставлять удовольствие бестолковая беготня Гави
+3
0
+3
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Антон Фалафель
Вини ведёт себя как обезьяна а после реакции жалуется на расизм. Подло🌚🌚👎👎
0
0
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Антон Абызов
Чуть не по теме, но почему Спортс делает любимые цитаты "под запретом?"
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Никита Тулаев
Ответ GuruFutbola
Слово «забил» тут лишнее)
а когда он забивает два, это полупокер, а не дубль))
+1
-2
-1
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Нефанатик
Быстрее бегает чем Гави и Педро, но в футбол играет хуже. Про Мбаппе и Холанда я вообще молчу. Они на другом уровне.
+6
-6
0
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GuruFutbola
Ответ Великий Алонсо
Всем им далеко до Криштиану который забил покер и доказал вновь, что он лучший на этой планете.
Слово «забил» тут лишнее)
+1
-2
-1
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Ansu Fati
У местных глоров Реала когнитивный диссонанс))
+8
-3
+5
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Кирилл Голивец
Сейчас придет товарищ Шуллер и расскажет, что агенты подкупили и папу Карло, чтобы он пиарил Гави
+13
-2
+11
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Великий Алонсо
Всем им далеко до Криштиану который забил покер и доказал вновь, что он лучший на этой планете.
+1
-8
-7
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Андрей Хенто
Винисиусу бы подтянуть реализацию. Он прекрасен в игре один на один, здорово создает себе моменты, но также здорово их транжирит, причем любит в последнее время пижонить при выходах один на один.
+5
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инок
Надеюсь, что Анчелотти решил проблемы Винисиуса,
вправив ему мозги
+1
-3
-2
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