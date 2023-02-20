Карло Анчелотти: «Винисиус очень хорош – как Мбаппе, Холанд, Педри, Гави»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти включил Винисиуса Жуниора в число лучших игроков.
«Винисиусу нравится играть в футбол в любом месте, но в таком особенном [как «Энфилд»] – тем более.
Наблюдать за его игрой одно удовольствие, но не только для фанатов «Реала», но и для всех любителей футбола.
Он очень хорош – как Педри, Гави, Мбаппе, Холанд. Наблюдать за игроками такого уровня всегда приятно», – сказал Анчелотти.
«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.
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