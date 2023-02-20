Главный тренер «Реала» включил в число лучших игроков.

«Винисиусу нравится играть в футбол в любом месте, но в таком особенном [как «Энфилд»] – тем более.

Наблюдать за его игрой одно удовольствие, но не только для фанатов « », но и для всех любителей футбола.

Он очень хорош – как Педри, Гави, , . Наблюдать за игроками такого уровня всегда приятно», – сказал Анчелотти.

«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч начнется 21 февраля в 23:00 по московскому времени.