Экс-тренер «Милана», «Интера» и «Юве» Дзаккерони попал в реанимацию. Он ударился головой, упав дома

Теги Интер Милан Лацио Ювентус Сборная Японии по футболу серия А Италия происшествия Альберто Дзаккерони Здоровье Футбол

Альберто Дзаккерони попал в реанимацию после несчастного случая.

По данным La Gazzetta dello Sport и Corriere Romagna, экс-тренер «Милана», «Лацио», «Интера», «Ювентуса» и сборной Японии упал и ударился головой, потеряв сознание у себя дома в Чезенатико. Неизвестно, потерял он сознание из-за удара или до него.

Бригада скорой помощи немедленно доставила 69-летнего итальянца в больницу Маурицио Буфалини в Чезене, где он был помещен в реанимацию. Первоначально у него было диагностировано сотрясение мозга и травма головы, но он еще не пришел в сознание.

С «Миланом» Дзаккерони выиграл Cерию А в сезоне-1998/99, а со сборной Японии побеждал в Кубке Азии (в 2011-м) и Кубке Восточной Азии (в 2013-м).

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4 комментария

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igor-bianconeri
Надеюсь Альберто поправится. Кальчо итак потерял двух легенд совсем недавно.
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savik-A.M.
У меня друг так умер , вечная память Серёга .Извините что личное приплел , нахлынуло
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-1
+2
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А.Э.РАСИМ
Ой.
Бедняга.
+4
-2
+2
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sersan
Здоровья, легенда!
+8
-1
+7
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