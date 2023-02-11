Экс-тренер «Милана», «Интера» и «Юве» Дзаккерони попал в реанимацию. Он ударился головой, упав дома

попал в реанимацию после несчастного случая.

По данным La Gazzetta dello Sport и Corriere Romagna, экс-тренер « », « », « », « » и сборной Японии упал и ударился головой, потеряв сознание у себя дома в Чезенатико. Неизвестно, потерял он сознание из-за удара или до него.

Бригада скорой помощи немедленно доставила 69-летнего итальянца в больницу Маурицио Буфалини в Чезене, где он был помещен в реанимацию. Первоначально у него было диагностировано сотрясение мозга и травма головы, но он еще не пришел в сознание.

С «Миланом» Дзаккерони выиграл Cерию А в сезоне-1998/99, а со сборной Японии побеждал в Кубке Азии (в 2011-м) и Кубке Восточной Азии (в 2013-м).

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