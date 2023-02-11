Пиоли после прерванной 7-матчевой серии без побед: «Это возрождение. «Милану» надо быть стабильнее»

Теги Милан Торино Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли прокомментировал победу «Милана» над «Торино» (1:0).

«Россонери» прервали 7-матчевую серию без побед.

«Мы абсолютно точно должны рассматривать это как возрождение. Знали, что будет трудно, что «Торино» за счет высокого прессинга не позволит спокойно строить игру. Но мы очень усердно работали как в атаке, так и в обороне.

Гол снял и ментальный блок – мы стали играть лучше, чем в начале матча. Это был маленький и необходимый шаг. Мы работаем каждый день, чтобы добиваться результата. В последние недели у нас не получалось. И это причиняло нам боль.

Нужно идти дальше, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон будет хорошим результатом. Но надо быть стабильнее»,  – сказал тренер «Милана» в интервью DAZN.

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2 комментария

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icitron
Как болельщик Милана. Удивительно было скудетто в прошлом году. Милан заслуживает больший бюджет на трансферы!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krealpmoney
Давай Ильич, тащи!
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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