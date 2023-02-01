Модрич отклонил новые предложения из Саудовской Аравии и МЛС. Он хочет провести еще один сезон в «Реале»

Теги МЛС Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Лука Модрич отказался уходить из «Реала». 

Напомним, ранее полузащитник мадридской команды отклонил предложение «Аль-Насра». Клуб из Эр-Рияда был готов платить ему 40 миллионов евро в год.

По информации As, хорват получил новые предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но ответил на них отказом. Он хочет провести еще один сезон в «Мадриде».

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 37-летнего игрока можно найти здесь

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Ответ Los Galácticos
Удивляет настойчивость Модрича продолжать в Реале на 38 году, казалось бы уже 5 ЛЧ и ЗМ выиграл что еще нужно, бери 40 млн. и кайфуй... но есть же еще откуда-то у деда мотивация продолжать.
Даже если не брать в счёт банальный профессионализм и желание отдать своему клубу максимум, мотивацию всегда можно найти. Например, выиграть ещё одну ЛЧ и сравняться с Хенто, у которого их шесть, у единственного игрока в мире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
он же рассыпется прямо на поле таким макаром, пожалел бы себя старик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Настоящий мадридиста, надеюсь, что Лука пойдут навстречу и продлят с ним контракт, шикарный игрок и прекрасный человек.

🎙Бутрагеньо: «Модрич — одна из величайших легенд «Реала» и мирового футбола, он прекрасно представляет ценности «Реала». Он является примером».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
Но а почему бы и нет. Для ротации как минимум пойдёт, если сдаст - скулить не будет, что сидит на лавке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
скажите им что кроме роналду , так низко ни кто не хочет падать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dottore
Настоящий Мадридиста!
Респект Легенде!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NottinghamForest79
легенда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торопов Саня
Настоящий GOAT 😈😈😈
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Хотя уже не тянет

Перес выкинул Рамоса и Роналду, но этот много не просит
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
Да оставьте в покое Модрика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Вполне ожидаемо. Модрич - легенда Реала, надеюсь,
что Перес продлит с ним контракт
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GODBALL
Ответ Белые штаны Хави
тащит - громко сказано, лучше бы пошёл подзаработать, что ему даст завершение карьеры в Мадриде, он уже в любом случае легенда, а арабы насыпят больше за год чем он за 5 лет в Реале заработает
Менталитет другой
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Правильно сделал. Рано ему ещё на почетную пенсию
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стэн Смит
Легендарный футболист. Нам повезло, что мы видели его игру вживую.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
Модрич может на таком же высоком уровне ещё год поиграть в Реале. А потом можно вернуться в Тоттенхэм и ещё пару лет там дать жару. И вот только потом можно рассмотреть предложения из млс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ son min
Модрич вам не Роналду:) Кто то тащит Реал в 37, а кто то продается в СА:)
тащит - громко сказано, лучше бы пошёл подзаработать, что ему даст завершение карьеры в Мадриде, он уже в любом случае легенда, а арабы насыпят больше за год чем он за 5 лет в Реале заработает
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данияр Жумабекович
Модричу огромное уважение. Не каждый мог бы устоять перед 40 млн долл. Значит у деда другие приоритеты
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
son min
Модрич вам не Роналду:)
Кто то тащит Реал в 37, а кто то продается в СА:)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Ну а что ему уезжать, если он до сих пор основной в таком клубе, как "Реал" Мадрид.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Авлохов
Рано ещё ему на покой, лет так через 5 приходите...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Удивляет настойчивость Модрича продолжать в Реале на 38 году, казалось бы уже 5 ЛЧ и ЗМ выиграл что еще нужно, бери 40 млн. и кайфуй... но есть же еще откуда-то у деда мотивация продолжать.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий