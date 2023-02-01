Модрич отклонил новые предложения из Саудовской Аравии и МЛС. Он хочет провести еще один сезон в «Реале»

отказался уходить из « ».

Напомним, ранее полузащитник мадридской команды отклонил предложение «Аль-Насра». Клуб из Эр-Рияда был готов платить ему 40 миллионов евро в год.

По информации As, хорват получил новые предложения от клубов из Саудовской Аравии и , но ответил на них отказом. Он хочет провести еще один сезон в «Мадриде».

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 37-летнего игрока можно найти здесь.