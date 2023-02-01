Модрич отклонил новые предложения из Саудовской Аравии и МЛС. Он хочет провести еще один сезон в «Реале»
Лука Модрич отказался уходить из «Реала».
Напомним, ранее полузащитник мадридской команды отклонил предложение «Аль-Насра». Клуб из Эр-Рияда был готов платить ему 40 миллионов евро в год.
По информации As, хорват получил новые предложения от клубов из Саудовской Аравии и МЛС, но ответил на них отказом. Он хочет провести еще один сезон в «Мадриде».
Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 37-летнего игрока можно найти здесь.
🎙Бутрагеньо: «Модрич — одна из величайших легенд «Реала» и мирового футбола, он прекрасно представляет ценности «Реала». Он является примером».
Респект Легенде!!!
Перес выкинул Рамоса и Роналду, но этот много не просит
что Перес продлит с ним контракт
Кто то тащит Реал в 37, а кто то продается в СА:)