«Фиорентина» бесплатно подписала хавбека «Вольфсбурга» и Хорватии Брекало
Полузащитник Йосип Брекало перешел из «Вольфсбурга» в «Фиорентину».
По данным инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб ничего не платил немецкой команде сейчас, но обязан будет перевести 10% от суммы следующего трансфера.
Контракт заключен до 2026 года, зарплата – 1,6 млн евро за сезон. Соглашение Брекало и «Вольфсбурга» было рассчитано до лета 2023-го.
В Бундеслиге-2022/23 футболист сборной Хорватии провел 6 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/acffiorentina
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