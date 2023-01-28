«Фиорентина» бесплатно подписала хавбека «Вольфсбурга» и Хорватии Брекало

Полузащитник Йосип Брекало перешел из « » в «Фиорентину».

По данным инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб ничего не платил немецкой команде сейчас, но обязан будет перевести 10% от суммы следующего трансфера.

Контракт заключен до 2026 года, зарплата – 1,6 млн евро за сезон. Соглашение Брекало и «Вольфсбурга» было рассчитано до лета 2023-го.

В Бундеслиге-2022/23 футболист сборной Хорватии провел 6 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/acffiorentina