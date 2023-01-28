«Фиорентина» бесплатно подписала хавбека «Вольфсбурга» и Хорватии Брекало

Теги Вольфсбург Фиорентина бундеслига Германия серия А Италия трансферы Йосип Брекало Футбол

Полузащитник Йосип Брекало перешел из «Вольфсбурга» в «Фиорентину».

По данным инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб ничего не платил немецкой команде сейчас, но обязан будет перевести 10% от суммы следующего трансфера.

Контракт заключен до 2026 года, зарплата – 1,6 млн евро за сезон. Соглашение Брекало и «Вольфсбурга» было рассчитано до лета 2023-го.

В Бундеслиге-2022/23 футболист сборной Хорватии провел 6 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/acffiorentina

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4 комментария

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Барыга блинами
Очень перспективный игрок.Одно бы качество улучшить - цены бы ему не было - не жадничать в штрафной.Сколько моментов было ,где партнёр по команде в более выгодной позиции,но Йосип предпочитает сам пробить.Надеюсь тренер поработает над этим.
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Okaka
Замена Нико?
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laudrup
Очень выгодная сделка для Фиалок.
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Misha Lepekhov
Эх, а ф ФМ20 вырастал в игрока мирового уровня.
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